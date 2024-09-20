Власти, предположительно, обнаружили предполагаемое тело подозреваемого вооруженного убийцы, вовлеченного в стрельбу на автомагистрали Кентукки, согласно правоохранительным органам.

Тело, предположительно принадлежащее Джозефу Кушу, было обнаружено в среду днем в отдаленной сельской местности у Interstate 75, северо-западнее Лондона, группой из двух гражданских лиц и двух полицейских, которые его искали, как сообщает полиция штата Кентукки.

Официальные лица убеждены, что это тело Куша, благодаря предметам, найденным с останками. Тело будет отправлено в столицу штата для окончательной идентификации, согласно полиции.

Куш, сидя на краю обрыва, открыл огонь из AR-15 по автомобилям на Interstate 75 в Лаурелл-Канти, недалеко от Лондона, примерно в 7 часов вечера 7 сентября, вскоре после того, как отправил сообщение женщине, что собирается "убить много людей", как заявили власти.

Пять человек были госпитализированы из-за огнестрельных ранений. Стрельба привела к закрытию шоссе на несколько часов и к розыску, который привел к временному закрытию школ и призывам следственных органов к жителям поблизости держаться подальше от дикой природы.

Тело было найдено в районе выхода 49 I-75 в Лаурелл-Канти, примерно в 10 милях северо-западнее Лондона, как объявила полиция штата в среду. Ранее власти объявили об обнаружении автомобиля Куша на лесной дороге возле выхода 49, с пустым коробом из-под патронов внутри. Во время поиска следователи также нашли в лесистой местности рядом с шоссе AR-15, который, как они подозревают, был использован в нападениях, как заявила полиция.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

В настоящее время власти вовлекают местное сообщество в поиск любой возможной улики, связанной с Кушем, так как мы все заинтересованы в том, чтобы разрешить этот вопрос и гарантировать нашу безопасность. После процесса идентификации тело будет возвращено его семье, что принесет им некоторое утешение и позволит нам двигаться вперед.

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