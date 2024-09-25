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Власти подозревают, что преступники массовой стрельбы в Бирмингеме, штат Алабама, использовали "устройства для изменения". Вот объяснение этого термина.

Эта смертельная инцидент, которая привела к четырем смерти и 17 травм, символизирует самую последнюю стадию распространенного насилия, облегченного скромной печатной в 3D деталью, которую часто называют "устройство преобразования

 and  Katherine Bradley
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Власти подозревают, что преступники массовой стрельбы в Бирмингеме, штат Алабама, использовали "устройства для изменения". Вот объяснение этого термина.

Происшествие, повлекшее за собой четыре летальных исхода и 17 ранений, является последним всплеском широкомасштабного насилия. Этот всплеск в значительной степени обусловлен небольшим компонентом, известным как "устройство для перевода", "переключатель Глока" или "автоматическая муфта".

Независимо от используемого термина, эти устройства обладают способностью превращать стандартный пистолет в полностью автоматическое оружие. Их распространение быстро растет в Соединенных Штатах, существенно увеличивая количество жертв и добавляя беспокойства общественности и правоохранительных органов.

В недавнем посте в Facebook мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин заявил: "Переключатели Глока являются основной проблемой безопасности в нашем городе и штате".

Начальник полиции Бирмингема Скотт Тёрнмонд назвал эти устройства серьезной проблемой, упомянув, что расследования продолжаются для определения того, использовали ли стрелки переключатель или другое оружие в этом происшествии.

Стрельба в субботу произошла в оживленном развлекательном районе Бирмингема, якобы в рамках целенаправленной "зачистки". Несколько случайных прохожих стали жертвами перекрестного огня. В настоящее время не предъявлено никаких обвинений, и правоохранительные органы объявили награду в размере до 100 000 долларов за информацию о подозреваемых.

"Полностью автоматическое оружие не должно находиться на улицах Бирмингема или Соединенных Штатов", - заявил Тёрнмонд. "Оно крайне проблематично, наносит значительный ущерб в очень короткий промежуток времени".

В фокусе находится небольшое, недорогое устройство, которое превращает полуавтоматический пистолет в незаконный пулемет, согласно Управлению прокурора США по Северному округу Алабамы. Это устройство, изготовленное из металла или пластика, крепится к задней части огнестрельного оружия, позволяя пользователю переключаться между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимом, обходясь без необходимости нажимать на курок каждый раз.

Используя эти переключатели, стрелки могут выпустить огромное количество патронов в короткий промежуток времени. Быстрая стрельба и отдача делают прицеливание точным, что приводит к тому, что случайные прохожие попадают под перекрестный огонь, как это, похоже, произошло в Бирмингеме.

Эти устройства классифицируются как пулеметы в соответствии с федеральным законодательством и являются незаконными. Однако из-за их простоты производства с помощью обычного 3D-принтера правоохранительным органам трудно предотвратить их производство и распространение.

Использование этих переключателей стало все более распространенным в массовых стрельбах в последнее время.incidents involving machine guns rose from 400 in 2019 to 5,600 in 2021, according to a 2022 CNN analysis using data from ShotSpotter.

Автоматическое оружие связывают с несколькими крупными нападениями в последнее время, в том числе с массовой стрельбой в Сакраменто, Калифорния, в результате которой погибли шесть человек и были ранены несколько человек, а также со стрельбой в школе в Вашингтоне, округ Колумбия, где снайпер выпустил более 200 выстрелов из автоматических винтовок, ранив четырех человек, и с убийством полицейского Уильяма "Билла" Джеффри во время исполнения ордера на арест в 2021 году.

Инициативы по борьбе с проблемой

Различные усилия по всей Алабаме и стране работают над ограничением распространения и использования этих устройств.

В июле Управление прокурора США по Северному округу Алабамы и ATF объявили о "Операции Переключатель", инициативе по борьбе с устройствами для перевода и преследованию лиц, владеющих ими. В рамках этой инициативы прокурор США сотрудничал с Crime Stoppers of Metro Alabama, чтобы предоставить денежные награды за информацию, ведущую к выдаче ордера или аресту, связанному с владением или печатью переключателя.

"Устройства для перевода пулеметов не должны находиться в нашем сообществе", - заявил прокурор США Прим Эскалона. "Хотя они небольшие по размеру, переключатель смертелен, и множество невинных людей могут быть ранены одним нажатием на курок".

В прошлом месяце пятеро человек были осуждены за владение переключателями и другие правонарушения, связанные с оружием, в Тускалузе и окружающих районах, согласно Управлению прокурора США.

Вудфин, мэр Бирмингема, отметил, что устройства для перевода являются незаконными на федеральном уровне, но не на уровне штата, и призвал законодательное собрание штата запретить их.

"Каждый мэр, начальник полиции, шериф и прокурор, которых я знаю, хотят, чтобы переключатели Глока были запрещены", - заявил Вудфин. "Преобразование полуавтоматического оружия в полностью автоматическое, которое выстреливает все патроны в считанные секунды, не должно находиться на наших улицах".

Представитель Алабамы Филлип Энслер, демократ, представляющий Монтгомери, выдвинул законопроект, делающий эти устройства незаконными на уровне штата. В прошлую неделю он принял участие в демонстрации на стрельбище в Монтгомери, где обученные эксперты по огнестрельному оружию не смогли прицелиться, используя устройства для перевода.

"Демонстрация показала, что пули часто не попадают в цель", - сказал Энслер в телефонном интервью CNN. "Эти устройства опасны, потому что патроны расходуются в считанные секунды. Это происходит очень быстро, что делает его трудным для контроля и очень опасным".

Он пригласил своих коллег принять участие в этих стрельбах, чтобы они могли увидеть опасность воочию. Он заявляет, что есть интерес к законопроекту среди обеих партий и надеется принять его в ходе следующей законодательной сессии.

"Я знаю, что это не предотвратит каждую трагедию, но оно может предотвратить некоторые из них", - сказал он. "Я не наивен; я не верю, что это волшебным образом предотвратит каждую ужасную ситуацию, но это может сделать некоторые вещи немного безопаснее".

Также предпринимаются попытки привлечь к ответственности производителей оружия. В этом году город Чикаго подал иск против Глока, обвинив компанию-производителя пистолетов в том, что она не предотвратила использование устройств для перевода на своих оружиях.

"Глок разработал свой пистолет так, чтобы он легко переключался в пулемет с небольшой регулировкой, и они знают, что это распространено среди их огнестрельного оружия", - утверждается в иске. "Глок получал предупреждения от ATF о конструкции оружия, признавая, что это может быть потенциальной проблемой, но они решили не решать эту проблему, приоритизируя прибыль над общественным благополучием и нарушая закон".

По данным иска, полиция Чикаго изъяла более 1300 модифицированных Глоков с января 2021 года по май 2024 года.

Глок еще не отреагировал на иск, как указано в судебных записях. CNN пыталась связаться с Глоком для получения комментария.

Майкл Коткин и Кертис Девин из CNN также принимали участие в создании этого материала.

Власти Бирмингема, возглавляемые мэром Рэндаллом Вудфином и начальником полиции Скоттом Тёрнмондом, серьезно обеспокоены использованием переключателей Glock, считая их серьезной угрозой безопасности в своем городе и штате.

Прокуратура США по Северному округу Алабамы в сотрудничестве с различными инициативами усердно работает над преследованием лиц, владеющих этими устройствами, признавая их смертельную силу и серьезные трудности, с которыми сталкиваются власти при борьбе с их распространением.

Эта крошечная, похожая на Лего пластиковая деталь способна превратить почти любое стандартное огнестрельное оружие в автоматическое. Доступна в различных радужных оттенках, она позволяет всего за несколько секунд превратить полуавтоматическое оружие в полноценный пулемет. Журналист CNN Дрю Гриффин исследует незаконные устройства для преобразования, которые часто называют автосерателями или переключателями.

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