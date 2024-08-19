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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Власти отвергают обвинения в возможном сокрытии средств помощи Украине.

Федеральные власти отвергают требования дополнительного финансирования для Украины, в то время как внутри страны недовольство разделяется и их собственными союзниками.

 and  Hanna Hofmann
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Министр финансов, похоже, проявляет бюджетную строгость, как proposé Christian Lindner связать...
Министр финансов, похоже, проявляет бюджетную строгость, как proposé Christian Lindner связать финансовую помощь Украине с федеральным бюджетом.

- Власти отвергают обвинения в возможном сокрытии средств помощи Украине.

Немецкие власти опровергли спекуляции о сокращении своей поддержки Украины из-за бюджетных ограничений. По словам Вольфганга Бюхнера, заместителя официального представителя правительства, Германия твердо стоит на своем пути, и заявление канцлера остается неизменным: помощь Украине будет продолжена столько, сколько это необходимо, и никто, в частности, не президент России, не может предсказать смягчение этой позиции.

Ранее некоторые политики критиковали продолжение финансирования помощи Украине коалицией. В письме министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) и министру иностранных дел Аннелена Баerbock (Зеленые) министр финансов Кристиан Линднер (СВП) предложил рассмотреть "новые меры" только после обеспечения бюджетных планов на этот и последующие годы. Кроме того, он добавил: "Убедитесь, что соблюдаются верхние ограничения".

Однако в субботу Министерство финансов заявило, что готово к переговорам. Тем не менее, конкретные потребности должны быть сообщены и подтверждены - такого отчета еще не поступало. В принципе, федеральное правительство исходит из того, что Украину можно будет и дальше поддерживать за счет процентов от замороженных российских государственных активов.

Эти предложения вызвали критику. Председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что если в будущих федеральных бюджетах не планируется больше средств на новую военную помощь, это будет отрицательным сигналом для Украины. Украинская армия, которая успешно защищает себя от агрессивной России, продвигаясь в глубь российских территорий, "нуждается в полной поддержке своего главного военного союзника в Европе, Германии", - заявил Рот.

Тем не менее, остается неясным, произойдет ли это на самом деле.

Критика Ротта

Рот, ярый сторонник военной помощи Украине, выразил обеспокоенность тем, что дискуссия о будущем финансировании военной помощи похожа на тайное отступление Германии от своих обязанностей. "Мы не можем привязывать нашу безопасность к бюджетным ограничениям", - заявил Рот. 50 миллиардов долларов из фонда G7, которые должны быть дополнены за счет российских активов, "далеко не достаточно", - утверждал Рот.

Вопросы в Союзе

Торстен Фрай, парламентский бизнес-менеджер Союза в Бундестаге, также выразил обеспокоенность по поводу зависимости от этих фондов. "Никто не знает, когда и сколько денег может стать доступным здесь. Даже внутри федерального правительства никто не знает, когда международные переговоры по этому вопросу могут завершиться. Это еще одна глава из книги 'Маскировка, обман, хитрость'", - сказал он газетам Funke.

Подозрения в Союзе

Родрих Киезеветтер, эксперт по внешней и оборонной политике ХДС, заявил, что Украина будет фактически брошена, если зависимость будет основана только на Украине. "Это означает, что мы бросаем Украину", - заявил он газете Tagesspiegel. Киезеветтер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца в том, что он сосредоточен на выборах в сентябре в Восточной Германии, где помощь Украине часто встречает неодобрение. "Так не поступает ведущая нация Европы", - заявил он.

Европейский политик ХДС Кристоф Плосс заявил, что колеблющийся и оппортунистический подход федерального правительства будет иметь последствия. "Если федеральное правительство теперь будет колебаться и действовать оппортунистически, не только мы, но и наши дети и внуки заплатят за это цену", - сказал он.

Помощь Германии Украине

Вольфганг Бюхнер, заместитель официального представителя правительства, повторил, что поддержка Германии Украины, находящейся под нападением России, остается незыблемой. В этом году планируется предоставить четыре системы ПВО IRIS-T, десять самоходных зенитных танков Gepard, 16 самоходных гаубиц, десять боевых танков Leopard, боевые дроны и тысячи снарядов для артиллерии и танков.

В этом году Германия планирует выделить около 7,5 миллиардов евро на военную поддержку Украины, из которых 4 миллиарда евро планируется выделить в 2025 году. Эти средства могут быть увеличены в Бундестаге, как это было в 2024 году. Кроме того, федеральное правительство рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины за счет процентов от замороженных российских государственных активов. Однако эти средства еще не были международно подтверждены.

Федеральное правительство планирует финансировать помощь Украине, превышающую запланированные суммы, за счет нового международного фонда объемом 50 миллиардов евро - и больше не из федерального бюджета. При этом планируется использовать проценты от замороженных российских активов, как недавно согласовали страны G7.

Европейский Союз внимательно следит за поддержкой Германии Украины, учитывая упомянутые ранее бюджетные ограничения. Несмотря на эти дискуссии, ЕС надеется, что Германия продолжит оказывать существенную помощь Украине, так как она играет важную роль в защите от агрессивных действий России.

В свете недавних дискуссий о будущем финансировании военной помощи некоторые члены ЕС, такие как Родрих Киезеветтер от ХДС, выражают опасения, что нежелание Германии предоставить немедленные средства может потенциально изолировать Украину и ослабить позицию Европейского Союза против российской агрессии.

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