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Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

 and  Katherine Bradley
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В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе Германии с Бельгией, в частности, в районе Эйфель.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты.

По словам Роскопфа, Федеральная полиция все еще набирает ресурсы к понедельнику утром. Он отметил, что план еще не до конца продуман и частично является результатом внезапного заявления министра внутренних дел.

Роскопф также выразил обеспокоенность возможной длительной перегрузке. С учетом того, что пограничный контроль, как ожидается, продлится не менее шести месяцев, если не дольше, он опасается, что текущий высокий уровень увольнений среди молодых офицеров может усугубиться.

С другой стороны, председатель фракции СДПГ Мюценрих выступает за расширение штата Федеральной полиции. Когда его спросили, нужны ли Федеральной полиции лучшие ресурсы для управления пограничным контролем, Мюценрих сказал, что это критически важно. Он упомянул, что помимо запланированного миллиарда для правоохранительных органов, будет создано дополнительно 1000 рабочих мест в Федеральной полиции.

Однако Мюценрих признает, что этого может не хватить для пограничного контроля, введенного федеральным правительством. Он предложил обсудить эту тему во время парламентских бюджетных переговоров. При ограниченном пространстве для маневра, предоставленном министром финансов, это задача не из легких.

Мюценрих: расширение полномочий служб безопасности

Мюценрих также предложил расширить полномочия служб безопасности в свете расследования предполагаемого исламистского ножевого нападения в Солingen со стороны беженца, которого следовало депортировать. Он подчеркнул, что создать абсолютную безопасность для защиты людей от таких атак невозможно, но мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить проникновение экстремистов и преступников в страну и выявлять потенциальные угрозы заранее.

Для этого Мюценрих предложил расширить полномочия служб безопасности. Он отметил необходимость понять, почему другие службы безопасности имеют больше информации и добиваются лучших результатов расследований, чем Германия. Он предложил более конкретно обсудить этот вопрос с федеральными землями.

Однако федеральный министр внутренних дел Фезер защитила пограничный контроль. Она заявила, что меры эффективны и усиливаются для предотвращения нелегальной миграции. С начала контроля в октябре 2023 года более 30 000 человек были отвергнуты на границах Германии, что привело к более чем 20-процентному снижению заявок на убежище по сравнению с предыдущим годом.

Профсоюз полиции выразил обеспокоенность последствиями расширения пограничного контроля для Федеральной полиции, а председатель профсоюза Роскопф выразил обеспокоенность увеличением текучки кадров среди полицейских. В то же время председатель фракции СДПГ Мюценрих поддерживает расширение штата Федеральной полиции и предложил выделить дополнительные ресурсы и рабочие места.

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