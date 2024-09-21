Власти на пограничных пунктах отказывают въезду 640 лицам.

В свете последних событий власти пристально следят за всеми границами, разделяющими Германию с соседними странами. За последние семь дней они выявили и отклонили множество незаконных въездов, что привело к отказу 640 человек. Задержаны контрабандисты, выданы ордера на арест. К сожалению, число заявлений на убежище не снизилось, а наоборот, возросло.

Согласно сообщениям СМИ, за последние пять дней на этих границах выявлено 898 незаконных въездов. Из этого числа 640 человек были немедленно отказаны во въезде федеральной полицией на границах. Примечательно, что 23 из этих лиц ранее были депортированы из Германии.

За эти пять дней были задержаны 10 контрабандистов, и исполнено 114 активных ордеров на арест. Кроме того, были задержаны 17 человек, связанных с экстремистскими группами, такими как исламисты, левые и правые фракции.

На западных границах, разделяющих Нидерланды, Францию, Люксембург, Бельгию и Данию, выявлено 182 попытки незаконного въезда. Внутренняя статистика директоратов федеральной полиции, согласно "Миру на воскресенье", показывает, что 100 из этих попыток были пресечены, и люди были отправлены обратно немедленно.

Федеральное министерство внутренних дел отказалось комментировать эти статистические данные. Однако "Бильд" сообщает, что Федеральное управление по делам миграции и беженцев получило 3626 заявлений на убежище на западных границах с понедельника. На прошлой неделе было подано 3581 заявление, а на неделе до этого - 3063. Заявления на убежище часто подаются при въезде или сразу после него.

С понедельника на всех сухопутных границах Германии введены пограничные проверки. Это расширение затрагивает Францию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию и Данию. Изначально запланированные на полгода до середины марта, эти стационарные и мобильные контроля могут быть продлены. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер распорядилась расширить контроля с целью ограничить нерегулярную миграцию.

Кроме того, стационарные пограничные контроля проводятся на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией. С расширения этих контроля в середине октября 2023 года было выявлено около 52 000 незаконных въездов, и примерно 30 000 человек были отказа в въезде, например, когда не были представлены правильные или действительные документы для поездки.

Европейский совет выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся миграционных проблем на границах Германии, поскольку число заявлений на убежище продолжает расти, несмотря на усиление пограничного контроля и отказов. Представители Европейского совета планируют встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальные решения и сотрудничество.

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