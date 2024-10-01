Власти Лейпцига задержали женщину китайского происхождения по обвинению в шпионаже.

Скандал вокруг шпионажа, в который вовлечен политик партии AfD Максимилиан Кrah, разрастается. Федеральная прокуратура арестовала в Лейпциге женщину из Китая, подозреваемую в работе на китайскую разведку. Женщину подозревают в передаче конфиденциальной информации бывшему сотруднику Кrah, которого в апреле арестовали по обвинению в шпионаже.

Как сообщает Федеральная прокуратура в Карлсруэ, эта китайская женщина, идентифицированная как Яйци Х., была связана с логистической компанией, работающей на аэропорту Лейпциг/Галле и других объектах. С середины августа 2023 года по середину февраля 2024 года она подозревается в передаче секретных данных. Согласно сообщению прессы, она предоставила детали о грузах, рейсах и пассажирах лицу по имени Цзян Г., которое ранее работало на Кrah.

В частности, эта информация включала детали о транспортировке оружия и лиц, связанных с крупной немецкой компанией по производству оружия, согласно Федеральной прокуратуре.

Федеральная прокуратура передала дело Комиссии для дальнейшего расследования из-за международного характера шпионажа. Комиссия проведет тщательное расследование участия китайской разведки в предполагаемой утечке секретной информации.

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