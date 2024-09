Власти инициировали широкомасштабную инициативу по надзору за границами.

Цель состоит в том, чтобы снизить нежелательную иммиграцию и преступность: Начиная с понедельника, путешественники, ежедневные перевозчики и перевозчики грузов должны ожидать проверок на всех сухопутных границах Германии. Эти проверки будут случайными, что означает не каждый путешественник будет проверен, но все должны быть готовы к ним.

Какую картину следует рисовать относительно проверок?

Министерство внутренних дел ФРГ объясняет, что проверки будут гибкими по времени и месту. Возможно, потребуется специальное управление движением на высокоскоростных дорогах с интенсивным движением. Тем не менее, Федеральная полиция будет управлять конкретным исполнением.

"Представитель заявил, что Федеральная полиция в сотрудничестве со своими внутренними и международными партнерскими органами будет стремиться минимизировать влияние этих проверок на повседневную жизнь commut'еров, торговлю и путешествия. Путешественникам и commuters рекомендуется иметь при себе документ, удостоверяющий личность, такой как паспорт или национальное удостоверение личности - это также рекомендуется для пересечения границ в отсутствие пограничных проверок на внутренних границах ЕС."

Какие проверки в настоящее время действуют?

С октября 2023 года проверки проводятся на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Эти проверки неоднократно продлевались и в настоящее время действуют до 15 декабря. Проверки на границе с Австрией, введенные в сентябре 2015 года из-за незаконной миграции, уже действуют. НедавноOrdered checks will affect the borders with France, Denmark, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. However, the borders with France have been under checks since July 20, which the federal government justified, among other reasons, due to the Olympics.

Как долго продлятся новые проверки?

Сначала на шесть месяцев. Германия уведомила Европейскую комиссию об этом периоде, продлевающемся до 15 марта 2025 года. Министерство внутренних дел стремится продлить существующие проверки, которые в настоящее время запланированы на середину декабря.

В конце августа канцлер Олаф Шольц заявил в ZDF, что хотел бы сохранить проверки "как можно дольше" - но только в отношении существующих проверок с соседними странами. Эти проверки оказались "особенно эффективными". Поэтому он хотел "продлить контрольные пункты как можно дольше". "Мы должны делать это в рамках европейского права. Но я могу заверить вас, мы справимся с этим."

Какие причины приводит федеральное правительство для проверок?

Федеральное правительство связывает вопросы безопасности незаконной миграции и торговли людьми на внешних границах ЕС с увеличением случаев незаконного пересечения границ в Германии. Это усугубляет уже напряженную ситуацию с размещением беженцев - особенно с учетом того, что Германия приняла около 1,2 миллиона украинских беженцев, согласно Министерству внутренних дел.

Министерство недавн'о cited limiting unlawful migration and the internal security protection from current threats by Islamic terrorism and cross-border crime as reasons for the newly ordered checks.

Текущие проверки имеют влияние, согласно Министерству.

"На данный момент наблюдается 20-процентное снижение заявлений об убежище по сравнению с прошлым годом, 20-процентное увеличение депортаций и более 30 000 отказов на немецких границах из-за внутренних пограничных проверок с октября 2023 года", - сказал представитель. "Более 1300 контрабандистов были задержаны на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией с октября 2023 года по конец июля 2024 года". Тем не менее, неясно, сколько людей, которым было отказано на границе, позже удалось проникнуть в Германию.

Каковы последствия текущих проверок?

Результаты смешанные. Не говорится о коллапсе границы, но есть некоторые нарушения здесь и там. В Мекленбурге-Передней Померании нет значительных задержек на переходах на польскую границу и с польской стороны из-за пограничных проверок. "Мы не заметили никаких заторов и не ожидаем никаких нарушений в будущем", - сказал Кристиан Йорсс, президент ассоциации交通 промышленности Мекленбург-Передняя Померания. Ассоциация туризма также не жаловалась.

В Баварии, где пограничные проверки с Австрией и Чехией проводятся уже некоторое время, часто образуются пробки и большие очереди на переходах. Это затрагивает как туристов, так и тех, кто ежедневно пересекает границу по работе или личным делам.

В Баден-Вюртемберге есть проверки на границе со Швейцарией и, начиная с лета, также с Францией. Иногда это влияет на движение, например, на мосту Kehler Europabrücke через Рейн в Страсбург. Тем не менее, нет сообщений о километровых пробках на границах со Швейцарией и Францией.

На трех пограничных переходах Шлезвиг-Гольштейна в Данию иногда образуются пробки на датской стороне из-за проверок там. Это особенно характерно в периоды интенсивного туристического движения. Пункты пропуска на датской стороне не постоянно укомплектованы персоналом.

Что говорит экономика?

Есть определенные опасения. Пограничные проверки могут привести к раздражающим задержкам в грузовых и пассажирских перевозках, сказал Волькер Трейер, главный экономист Палаты торговли и промышленности Германии (DIHK). Опыт кризиса с короной показывает, как ограничения могут обременять экономику. "При стремлении ограничить незаконную миграцию политика должна гарантировать, что необходимые поставки и трансграничная торговля могут функционировать как можно более беспрепятственно", - потребовал Трейер. "Подобным образом мобильность трансграничных commuters и поставщиков услуг не должна быть ограничена".

Особенно розничная торговля и гостиничный бизнес, расположенные возле границы, сильно зависят от свободного движения грузов и пассажиров. "Проверки увеличивают затраты на хранение для многих предприятий, делая поставки по принципу "точно в срок" более сложными. Все это дополнительная нагрузка на экономику в экономически сложные времена."

Голгер Лош, заместитель CEO Объединения немецкой промышленности, также предостерег: "Торговля и цепочки поставок не должны необоснованно сталкиваться с препятствиями из-за этих контроля." Контроли должны быть гибкими, упрощенными и без бюрократии, чтобы их влияние на торговлю и перемещение людей было значительно снижено. "Беспрепятственное пересечение границ товарами и пассажирами является ключевым для глобально интегрированной промышленности Германии".

