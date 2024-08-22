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Власти Гватемалы задержали семь человек, подозреваемых в организации трагического инцидента, в котором 53 мигранта погибли от удушья в Техасе в 2022 году.

 and  Anthony Ross
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Власти Гватемалы задержали семь человек, подозреваемых в организации трагического инцидента, в котором 53 мигранта погибли от удушья в Техасе в 2022 году.

Гватемала, Гватемала (АП) – Авторитеты Гватемалы задержали семерых граждан Гватемалы, подозреваемых в перевозке 53 мигрантов из Мексики и Центральной Америки, которые погибли от удушья в 2022 году в Техасе. Инцидент произошел после того, как этих мигрантов оставили в грузовике-рефрижераторе, который был разогрет до высокой температуры.

Эти аресты стали последним этапом многолетнего расследования самых смертоносных инцидентов в истории переправки мигрантов через границу с Мексикой. Среди погибших были восемь детей.

Министр внутренних дел Франсиско Хименес подтвердил Ассошиэйтед Пресс, что аресты были произведены после 13 рейдов в трех департаментах Гватемалы. Главный подозреваемый, Ригоберто Ромán Miranda Orozco, предполагаемый лидер синдиката по перевозке нелегалов, против которого США выдали ордер на арест, также был задержан.

Кроме того, во время операций были конфискованы автомобили и деньги, а также освобождены другие мигранты, как сообщается в заявлении.

Министр Хименес заявил: "Это совместная операция между полицией Гватемалы и Министерством внутренней безопасности, в сотрудничестве с другими национальными агентствами, направленная на разгром сетей торговли людьми, что является одним из основных приоритетов правительства президента Бернардо Аревало в отношении борьбы с нелегальной иммиграцией".

Ранее уже были предъявлены обвинения шести лицам.

Хомero Zamorano Jr., которого власти считают водителем грузовика, и Christian Martinez были задержаны вскоре после того, как были найдены мигранты. Martinez признался в преступлениях, связанных с перевозкой нелегалов, в то время как Zamorano признал свою вину в тех же преступлениях и сейчас ждет суда. В 2023 году также были задержаны четыре мексиканских национала.

Власти заявили, что эти лица знали, что система кондиционирования воздуха в прицепе была неисправна и не будет подавать холодный воздух во время трехчасового путешествия из города Лaredo на границе до Сан-Антонио.

Когда прицеп был открыт в Сан-Антонио, 48 мигрантов уже погибли. Шестнадцать других были доставлены в больницы, где еще пятеро скончались. Жертвы приехали из Мексики (27), Гондураса (14), Гватемалы (7) и Сальвадора (2).

Власти утверждают, что эти лица сотрудничали с операциями по перевозке нелегалов в Гватемале, Гондурасе и Мексике, делясь маршрутами, проводниками, безопасными домами, грузовиками и прицепами, некоторые из которых стояли на частной парковке в Сан-Антонио.

Мигранты платили до $15,000 каждый за переправку через границу США. Эта сумма включала до трех попыток въезда в страну.

Оrozco, предполагаемый лидер, был задержан в департаменте Сан-Маркос на границе с Мексикой. Другие аресты произошли в департаментах Хухуetenанго и Джалапа. Полиция назвала банду "Лос Ороско", так как несколько задержанных носят эту фамилию.

Правительство Гватемалы заявило: "Эта организация незаконно размещала и перевозила сотни мигрантов разных национальностей в США, накапливая миллионы кетсалей (национальная валюта) в течение нескольких лет своей деятельности".

Гватемальские власти привлекли к расследованию американские власти, учитывая, что Оrozco, главный подозреваемый, находится в розыске в США.

Эта совместная операция гватемальских властей и Министерства внутренней безопасности направлена на разгром сетей торговли людьми в рамках целей президента Бернардо Аревало по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Над картиной этих пейзажей, сотрудники правоохранительных органов проверяют грузовик в Сан-Антонио, südlichen Tag, 27 июня 2022 года.

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