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ПолитикаНовости

Власти Аризоны пытаются исправить "административный надзор" над избирателями, не имеющими подтвержденного гражданства

Авторитеты выборов в Аризоне спешат исправить административную ошибку, которая потенциально лишает права голоса около 90 000 избирателей, не позволяя им участвовать tanto в statewide, как и в местных выборах.

 and  Carmen Simpson
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Индивидуум использует смартфон при откладывании множества бюллетеней в ящик для голосования для...
Индивидуум использует смартфон при откладывании множества бюллетеней в ящик для голосования для досрочного голосования, расположенного возле офиса обработки и выборов округа Марiteit в предвкушении середины выборов в Аризоне, 3 ноября 2022 года, в Финиксе, Аризона.

Власти Аризоны пытаются исправить "административный надзор" над избирателями, не имеющими подтвержденного гражданства

Согласно властям, техническая ошибка привела к неверной маркировке этих избирателей, что указывало на то, что они подали документы, подтверждающие их гражданство – требование для участия в государственных и местных выборах в Аризоне, несмотря на отсутствие записи об этом.

Эта оплошность не влияет на право голоса граждан на президентских выборах 2024 года на федеральном уровне, так как такие документы не требуются для голосования на федеральном уровне в Аризоне. Однако это может повлиять на выборы в законодательные органы штата и референдум Аризоны о репродуктивных правах.

Политики, в том числе бывший президент Дональд Трамп и его республиканские союзники, выдвинули необоснованные обвинения в том, что многочисленные неграждане голосовали на выборах в США. Независимые эксперты утверждают, что незаконное голосование неграждан крайне редко и быстро выявляется.

Официальные лица объяснили ситуацию в Аризоне как "clerical error" и "computer glitch", не связанные с попытками повлиять на чистоту выборов 2024 года.

"В конечном итоге, это была ошибка в оформлении, которую мы стремимся исправить для избирателей", - заявила Тейлор Киннеруп, spokeswoman для офиса recorder'a округа Марикопа, который курирует выборы в районе Феникса и обнаружил проблему в начале этого месяца.

Глюк затронул около 97 000 избирателей, чьи водительские удостоверения были выданы до 1996 года, когда Аризона начала требовать доказательства гражданства для получения водительских прав. В какой-то момент после этого этих людей ошибочно классифицировали в списках избирателей как уже доказавших свое гражданство - несмотря на отсутствие документов, подтверждающих это.

Офис подал "goodwill lawsuit" вчера, прося Верховный суд Аризоны решить, должны ли эти 97 000 избирателей получить полный бюллетень 2024 года или ограниченный "только федеральный" бюллетень Аризоны, предназначенный для жителей, не соответствующих более строгим критериям гражданства (эти люди могут голосовать только на федеральных - не на государственных - выборах).

"Эти individuals присягнули под присягой, что они граждане, поэтому мы не видим причин сомневаться в их правоспособности. Однако, согласно закону, как мы его понимаем сейчас, они не предоставили убедительных доказательств гражданства. Вот почему мы подали иск. Мы стараемся правильно интерпретировать закон", - заявила Киннеруп.

Иск был инициирован recorder'ом округа Марикопа Стивеном Ричером, республиканцем, который выступал против правых отрицателей выборов и подтвердил легитимность результатов 2020 года.

Секретарь штата Аризона Адриан Фонтес, демократ, заявил в пресс-релизе, что проблема затронула "долгосрочных жителей Аризоны", в основном связанных с республиканской партией. Его офис выступает за полные бюллетени для этих 97 000 избирателей, чтобы они могли голосовать как на федеральных, так и на государственных выборах в 2022 году, в то время как Ричер выступает за предоставление им "только федеральных" бюллетеней.

Трамп поделился статьей в новостях об аризонском сбое на своей платформе Truth Social, загадочно заметив: "Попытка манипулировать выборами!" Это продолжение модели Трампа, разжигающей страхи вокруг обычных ошибок в процессе голосования, распространяя необоснованные опасения по поводу повсеместного мошенничества на выборах в США.

Фонтес и другие секретари штатов обсуждали меры по обеспечению безопасности выборов 2024 года на слушании в Капитолии на прошлой неделе. В то время как республиканцы воспользовались возможностью, чтобы раздуть страхи о негражданах, угрожающих результатам, Фонтес предложил, что попытки ужесточения часто оборачиваются тем, что с избирательных списков снимается больше eligible избирателей.

"Мне нет удовольствия в мысли о том, что eligible граждане были лишены возможности голосовать, в более высокой степени, чем крайне редкое упомянутое во всей Америке явление неграждан, голосующих", - заявил Фонтес на прошлой неделе.

Эта ошибка в списках избирателей потенциально может повлиять на результаты выборов в законодательные органы штата в Аризоне из-за путаницы в гражданском статусе некоторых избирателей. Продолжающийся спор о том, имеют ли эти 97 000 избирателей право на полный бюллетень 2024 года, стал горячей темой в политике Аризоны.

Эта структура сейчас служит как неприступная цитадель
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