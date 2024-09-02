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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

Владимир Путин берет на себя роль педагога.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Цель 'Обсуждение Значимых Вопросов' направлена на выравнивание политики Кремля с российским...
Цель 'Обсуждение Значимых Вопросов' направлена на выравнивание политики Кремля с российским академическим сообществом.

Владимир Путин берет на себя роль педагога.

После начала конфликта России с Украиной в российских школах был введен предмет "Обсуждение ключевых вопросов". Во время остановки в сибирской республике Тува президент Владимир Путин решил провести лекцию на эту тему. Он с гордостью похвалил продвижение российских сил в Донбассе. Несмотря на попытки Украины помешать продвижению России с помощью контрнаступления в Курской области, результаты были неудовлетворительными. "Мы не говорим о продвижении на 200-300 метров, - объяснил Путин российским СМИ. - Мы говорим о десятках квадратных километров. Это тот темп, который мы показали в наступлении на Донбассе".

Во время своего путешествия в Монголию Путин сделал крюк в сибирскую республику Туву, чтобы рассказать детям о новом предмете "Обсуждение ключевых вопросов", который должен помочь детям придерживаться политической линии Кремля. Путин часто берет на себя роль учителя в первый день школы в последние годы.

Путин повторяет знакомые нарративы

Во время своего выступления он повторил свои прежние утверждения о том, что конфликт важен для защиты своей родины. "Мы защищаем не только жителей Донбасса, но и наше общее будущее - будущее России. Мы не можем позволить себе допустить, чтобы враждебные структуры, враждебно настроенные против нашей страны, развивались так близко от нас и пытались подорвать Россию", - заявил он, имея в виду стремление Украины к членству в НАТО.

Еще раз он оправдал свою агрессию по отношению к чужой территории, назвав украинских солдат, участвующих в контрнаступлении в Курской области, "бандитами", которых нужно наказать. В Курской области украинские силы продолжали доминировать, в основном из-за неудачи России в отводе войск с главного направления атаки в Донецке для защиты от контрнаступления.

В свете продолжающегося украинского конфликта лекция Путина в Туве была посвящена теме "Обсуждение ключевых вопросов", направленной на то, чтобы привести детей в соответствие с политической линией Кремля. Что касается украинского конфликта, Путин защищал свою агрессию и называл украинских солдат в Курской области "бандитами", подчеркивая, что они должны быть наказаны из-за своей роли в контрнаступлении.

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