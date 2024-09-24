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ПолитикаНовостиПожертвования партий

Вклад Тейлор Свифт значительно обогащает мероприятия на вечеринке.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 3 минут
Сахра Вагенкнехт и Тейлор Свифт обе получают выгоду от своих индивидуальных достижений.
Сахра Вагенкнехт и Тейлор Свифт обе получают выгоду от своих индивидуальных достижений.

Вклад Тейлор Свифт значительно обогащает мероприятия на вечеринке.

Альянс "Вангенкнехт" (АВ) - поразительное политическое явление. Его избирательная победа имеет общенациональное значение. Однако вокруг партии есть множество красочных и подозрительных аспектов, в том числе источник грандиозного пожертвования?

Этот "Альянс" - самый успешный политический стартап в республике, добившийся беспрецедентного успеха всего за год. Основанный в январе, он получил двузначные результаты на трех подряд выборах в земле - в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, даже превзойдя уже существующие партии. В Тюрингии и Саксонии он даже обошел СДПГ, а в Бранденбурге - ХДС. Формирование правительства без АВ практически невозможно. Более того, АВ нанес серьезный удар по Левой партии, фактически вытеснив ее в небытие.

Поразительный успех АВ можно объяснить кризисом принятия коалиционного правительства и растущим протестным настроением в Германии. С другой стороны, он обусловлен харизмой Сахры Вангенкнехт и ее способностью смешивать право- и лево-популистские позиции. Она кажется олицетворением железной теории, согласно которой право- и левоэкстремистские позиции имеют больше общего друг с другом, чем с демократическим центром. Как и АФД, она выступает за строгие иммиграционные политики и поддерживает прорусскую, анти НАТО позицию в вопросе об Украине. Она даже разделяет презрение право-популистов к гендерной политике.

Кевин Кюhnert задает вопросы

Успех партии удивляет, учитывая ее расплывчатую программу и слабую организационную структуру. В нескольких федеральных землях АВ все еще не имеет ассоциаций. АВ имеет минимальный штат, но может похвастаться харизматичной, тезкой председательницей, сделавшей карьеру как неокоммунистка и ностальгирующая по ГДР. Это поднимает важные вопросы о настоящих финансовых покровителях АВ.

Сенсационное мега-пожертвование от пары из Мекленбурга-Передней Померании вызвало интригу. 5,08 миллиона евро от Томаса Стэнжера и Лотты Салингре - крупнейшие индивидуальные пожертвования партии за последние 20 лет. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert провокационно вопросил происхождение этих двух доноров в инстаграм-видео, предположив, что АВ может быть "картонной партией", финансируемой Москвой. Поговаривают о связях с Россией, с-speculation that the money might come from missing SED millions or even directly from Russian intelligence services.

Высокие числа и русское имя

Согласно официальным документам президента Бундестага, Томас Стэнджер перевел 990 000 евро АВ 8 января, а затем еще 4,09 миллиона евро 9 марта. Донор ведет комфортный, низкопрофильный образ жизни в Клюце возле Висмара. Он объясняет свои пожертвования прорусскими настроениями и протестом против поставок оружия на Украину.

Теперь ведутся расследования, чтобы проследить финансовые источники Томаса Стэнжера и его 30-процентную долю в датском производителе светодиодов Brother, Brother & Sons (BB&S). Компания имеет русское имя, что вызывает подозрения о российском участии, особенно учитывая, что компания обременена долгами и не имеет финансовых возможностей, чтобы оправдать такие крупные пожертвования. Стэнжера уже обвиняют в отмывании денег для Москвы и продвижении пропаганды Путина в социальных сетях.

До сих пор Стэнджер хранил молчание о происхождении денег. В интервью редакционной сети Германии (РНД) в январе он просто сказал: "Мы из высокотехнологичной промышленности. Я соосновал компанию и все еще являюсь акционером. Мы были удачливы, встретив правильных людей в правильное время и имея правильную идею. В течение многих лет мы также использовали часть нашего богатства, чтобы поддерживать организации, выступающие за мир, социальную справедливость и защиту климата".

Недавно пара Стэнджер/Салингре прокомментировала обвинения в интервью t-online ("Мы заработали деньги."), подтвердив источники своего богатства, обнаруженные t-online. Деньги происходят от глобально успешной компании "MA Lighting Technology GmbH" в Вальдбюттельбруне возле Вюрцбурга. Стэнджер действительно является сооснователем компании, которая предоставляет технологию управления освещением для крупных шоу и концертов - в том числе концертов таких известных артистов, как Эд Ширан, Тейлор Свифт или Колдплэй.

MA Lighting - прибыльная компания, стабильно генерирующая высокие доходы. По сообщениям t-online, она обеспечивает щедрые дивиденды для акционеров. Стэнджер все еще является акционером, несмотря на то, что вышел из бизнеса годы назад. "Мы создали эту компанию в гараже", - заявляет Стэнджер сегодня. "И, похоже, у нас был хороший нюх на вещи". Кстати, они уже делали пожертвования ассоциации "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V." до двух переводов партии. Эта ассоциация получила по 20 000 евро от Стэнжера и Салингре в конце 2023 года. Общая сумма пожертвований пары Вангенкнехт therefore larger than previously known.

Если портрет точен, деньги не поступают из Москвы, а из сияющих сцен знаменитых мировых исполнителей. Это зрелище тщательно воспроизводится через немецкую малую и среднюю компанию. Все сияет.

Несмотря на финансовые сомнения АВ, источник 5,08 миллиона евро мега-пожертвования от Томаса Стэнжера и Лотты Салингре теперь ясен. Деньги происходят из их успешной компании MA Lighting Technology GmbH, которая предоставляет технологию управления освещением для крупных концертов и событий. Это развенчивает слухи о российских связях или отмывании денег, связанных с пожертвованием.

Пожертвования партии продолжают играть значительную роль в финансировании Альянса Вангенкнехт, и с этим разъяснением скандал вокруг крупного пожертвования в основном разрешен.

Сахра Вагенкнехт и Тейлор Свифт обе получают выгоду от своих индивидуальных достижений.

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