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ПолитикаНовостиГермания

Визуальный аспект светофора вызывает недоумение в Шолце.

Канцлер Шольц делает замечания о предстоящих выборах в Тюрингии и Саксонии во время сеанса общения с гражданами в Берлине, но не reacts на поставленный вопрос.

 and  Viktoriya Miller
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- Визуальный аспект светофора вызывает недоумение в Шолце.

Почему коалиция «светофор» порой предстает таким фрагментированным образом? На встрече с жителями Берлина федеральный канцлер Олаф Шольц не смог дать прямого ответа на этот вопрос. Он задал встречный вопрос: «Каков твой секретный рецепт? Я спрашиваю для друга».

48-летний педагог из Берлина-Панков поднял эту тему, говоря о постоянных несостыковках в решениях коалиции и ошибках. «Это похоже на компанию детей, играющих в начальников: один говорит одно, другой — другое, и сообщение искажается», — объяснил участник.

Шольц не оспаривал аналогию. «Вы правы», — признал он. Говоря об ошибках, он указал, что у него есть «три звукоизолированные комнаты» в канцелярии для конфиденциальных бесед. Ему снова задали тот же вопрос, и он просто повторил: «Вы абсолютно правы».

Разногласия с Линднером? «Редко наблюдаются»

Однако Шольц возразил против одного утверждения участника. Он отрицал, что часто не соглашается с министром финансов Кристианом Линднером (СВП). «Это было редкостью до сих пор», — подчеркнул он.

Комментарии Шольца совпадают с ситуацией за последние несколько недель. Партнеры по коалиции, которые когда-то обещали улучшить отношения после крупных споров, теперь, кажется, довольны тем, что оставляют разногласия нерешенными.

Звукоизоляция «светофора» оказалась недостаточной

Примерно год назад Линднер заявил после совещания кабинета недалеко от Берлина: «Мы — правительство, которое добивается результатов силой и упорством. Шум, который от этого исходит, вам уже знаком. Но и что-то хорошее из этого тоже выходит».

И Шольц, оглядываясь в будущее, добавил: «Мы добьемся результатов, но с звукоизоляцией». Это обещание не было выполнено. Вместо этого шум в фоновом режиме коалиции, борющейся с проблемами, только усилился.

Три причины роста «Альтернативы для Германии»

Шольц впервые на встрече с жителями упомянул о сильных результатах «Альтернативы для Германии» на недавних выборах. Результат партии более 30 процентов в обоих землях «настоятельно огорчает» его, сказал он. Он объяснил значительный рост партии, признанной конституционными защитой обеих земель правоэкстремистской, тремя факторами: растущей неопределенностью из-за изменений в обществе, нелегальной иммиграцией и конфликтом в Украине.

Значительные экономические и социальные изменения вызывают беспокойство у многих граждан, считает канцлер. Он привел в качестве примера переход к снижению выбросов парниковых газов. При этом «мы должны доказать своими действиями, что можем с этим справиться», — сказал он. В отношении нелегальной иммиграции федеральное правительство должно показать, что имеет ситуацию под контролем, «этим я и занимаюсь», — добавил он.

Что касается конфликта в Украине, Шольц не готов менять свою позицию. Он планирует продолжать оказывать военную помощь Украине, оставаясь осторожным. «Это тема, о которой нужно поговорить. Но я также считаю, что это вопрос честности. И в этом плане я хочу быть ясным: я буду придерживаться осторожного курса, но курса поддержки».

Результаты СДПГ: «Могло быть больше»

На выборах в Саксонии и Тюрингии в воскресенье СДПГ набрала 7,3 и 6,1 процента соответственно, что стало худшим результатом партии со времен 1990 года и худшим результатом партии на выборах в землю в Тюрингии когда-либо.

В понедельник Шольц сначала ответил письменно, назвав результат СДПГ «разочаровывающим». Однако он выразил облегчение, что «наихудшие сценарии» с падением СДПГ ниже 5-процентного барьера не материализовались.

На встрече с жителями Шольц лишь упомянул, что хотел бы лучших результатов для СДПГ в Саксонии и Тюрингии. «Могло быть достигнуто больше, учитывая, как они действительно хорошо выступили. Но мы должны признать правду», — сказал он.

Коалиция «светофор», в которую входит Германия, подвергается критике за фрагментированный образ и несостыкованные решения. Несмотря на это, федеральный канцлер Олаф Шольц приуменьшает разногласия с министром финансов Кристианом Линднером, заявляя, что разногласия между ними «редко наблюдаются».

Министр финансов Линднер, представляющий Германию, сделал смелое заявление о том, что коалиция жесткая и добивается результатов, даже если это приводит к шуму. Однако обещание Шольца звукоизолировать коалицию не было выполнено, и шум фоновых разногласий только усилился.

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