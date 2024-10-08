Визит Харрис на границу и экономический дискурс привлекает внимание, как касается показателей поверхности для ее кампании

Среди американцев доля тех, кто что-то заметил о Харрис, снижалась каждую неделю с момента дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом в начале сентября, и одновременно с этим, негативность в описаниях американцами своих встреч с ней возрастала, достигнув рекордного минимума в ее кампании в последних результатах.

Исследуя, что люди утверждают, что заметили о Харрис, "ложь" стабильно фигурировала как ведущий термин, связанный с ней. В последних данных он занял четвертое место, после "граница," "опросы" и "кампания." В данных предыдущей недели он занимал шестое место, а во время дебатов ABC News он занимал второе место, после 12-го в более ранние периоды и 20-го до демократического съезда в августе.

Опрос, проведенный 27-30 сентября SSRS и Verasight для исследовательских групп CNN, Университета Джорджа Вашингтона и Мичиганского университета, оценивает, что американцы говорят, что они недавно видели, читали или слышали о Харрис и Трампе.

Доля американцев, упоминающих фразы вроде "ложь" или "лжец", когда их спрашивают о встречах с Харрис, остается небольшой - всего 6% в последних данных, по сравнению с 15%, которые упоминают что-то связанное с иммиграцией, например, - но она выросла со временем, увеличившись с 3% или меньше до пика 9% вскоре после дебатов.

Один из респондентов последнего опроса написал: "Кэмила ничего не говорит. Она использует кучу бессмысленных слов. Она обещает закрыть границу, но это ложь, чтобы выиграть выборы. Все, что она обещает, - это ложь."

Внимание к иммиграции (упоминается 15% в связи с Харрис) и экономике (упоминается 13%) в последних данных свидетельствует о значительном сдвиге в ответах о Харрис после того, как ее кампания сосредоточила внимание на этих вопросах с визитом на южную границу в Аризоне и речью об экономической политике в Питтсбурге. Это первый раз, когда несколько тем, связанных с политикой, попали в топ-5 для Харрис, и последние данные показали наибольшее количество упоминаний фраз, связанных с иммиграцией, в связи с ее кампанией со времени ее вступления в гонку в конце июля.

Другой респондент написал: "Я смотрел ее речи и ценил ясное объяснение ее политики и позиций по разным вопросам. Ее забота обо всех и способность конкретно указывать на решения проблем - это резкий контраст с Дональдом Трампом."

С стороны Трампа, попытки на его жизнь продолжают привлекать общественное внимание, в то время как иммиграция немного снизилась, и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце привлекла внимание.

"Он встретился с Зеленским и показал мало энтузиазма в помощи Украине," - написал один респондент.

Ответы, которые называют бывшего президента лжецом, остаются стабильно высокими в его списке. Около 8% в последних данных используют слово "ложь" или "лжец" в связи с Трампом. Эта цифра часто колеблется в районе высоких однозначных чисел в качестве доли тем о Трампе с момента начала опроса в июне, периодически опускаясь ниже этого, в том числе во время первой попытки убийства бывшего президента и республиканского национального съезда.

Хотя ответы о Харрис в целом менее негативны по тону, чем о Трампе, заметное ухудшение общего отношения к Харрис было замечено, в то время как показатели Трампа немного восстановились после постдебатного спада. Для Харрис отрицательный сдвиг очевиден среди всех партий, с мнениями, выраженными демократами, республиканцами и независимыми, все немного более негативными в новых данных, чем в предыдущей неделе. Для Трампа, однако, отношение среди республиканцев осталось стабильным, в то время как среди независимых и демократов оно немного сдвинулось в менее негативном направлении.

Последний опрос показал, что почти две трети американцев (64%) сообщили, что нашли что-то о Харрис, по сравнению с 68%, которые сказали то же самое о Трампе. Это четвертая неделя подряд, когда больше людей сообщают, что слышали о Трампе, чем о Харрис, и это значительное падение по сравнению с предыдущей неделей, когда каждый кандидат потерял несколько пунктов.

Общий уровень внимания к кандидатам в президенты сейчас ниже, чем в предыдущие годы, хотя это может быть связано с временем проведения дебатов. Например, в 2020 году более 8 из 10 американцев сообщили, что слышали новости о Трампе и Джо Байдене в ту же неделю кампании, но дебаты состоялись 29 сентября. В 2016 году был отмечен спад внимания в середине сентября перед первым дебатом между Трампом и Хиллари Клинтон, который состоялся 26 сентября.

"На этой неделе было относительно тихо," - написал один из респондентов последнего опроса, когда его спросили о Трампе. "Я ничего не слышал."

В опросе использование слова "ложь" или "лжец" в отношении Камалы Харрис при обсуждении встреч с ней увеличилось со временем, достигнув 6% в последних данных, что является значительным ростом по сравнению с 3% до демократического съезда. Несмотря на это, общий тон встреч американцев с ней все еще менее негативен, чем у бывшего президента Дональда Трампа, который стабильно имеет ответы, называющие его лжецом.

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