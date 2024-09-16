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ПолитикаНовостиХДС

Вюст передает Мерцу ответственность за соревнования на пост канцлера, предупреждает Сёдера.

 and  James Williams
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Отступая, Уuet уступает место K-запросу Союза на этот раз.
Отступая, Уuet уступает место K-запросу Союза на этот раз.

Вюст передает Мерцу ответственность за соревнования на пост канцлера, предупреждает Сёдера.

Его шансы стать кандидатом Союза на пост канцлера на федеральных выборах 2025 года уже были невелики. Теперь министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst заявил, что не заинтересован в борьбе за эту должность. Это известие фактически исключает из гонки лидера ХДС Фридриха Мерца и лидера ХСС Маркуса Зёдера, по крайней мере, на данный момент.

Решение Wüsta не стало большой неожиданностью. У него были лишь маргинальные шансы на получение номинации. Тем не менее, в последние недели и месяцы он заявлял, что многочисленные individuals и корпорации побуждали его занять более высокую федеральную роль, ссылаясь на его впечатляющие показатели в опросах.

Интересно, что Wüст выразил поддержку Мерцу в качестве кандидата на пост федерального председателя и призвал ХСС поддержать его candidacy, заявляя, что это значительно повысит шансы Союза на победу на предстоящих выборах.

На день раньше этих заявлений Wüст призвал баварского министра-президента Маркуса Зёдера продемонстрировать единство во имя представления единого фронта. "Он прекрасно знает, что для нас крайне важно предстать как Союз, чтобы как можно скорее сформировать лучшее федеральное правительство", - заявил Wüст в ARD. "И он также знает, что '21 не был таким уж удачным". На федеральных выборах 2021 года Зёдер столкнулся с трудностями в борьбе с лидером ХДС Армином Лашетом за candidacy, в итоге проиграв, но продолжая бороться за него; в конечном итоге Союз проиграл выборы.

Зёдер неоднократно заявлял, что не повторит 2021 год. Однако в последнее время он, казалось, изменил свою позицию и публично включился в борьбу за candidacy. ХДС всегда придерживалась позиции, что Мерц имеет право первоочередного отказа.

Недавно Мерц заявил, что решение должно быть принято к позднему лету. Некоторые спекулировали на том, что партия ждет результатов трех восточных земельных выборов, в том числе Саксонии и Тюрингии. К настоящему времени выборы в Саксонии и Тюрингии уже состоялись. В это воскресенье состоятся выборы в Бранденбурге для избрания нового ландтага.

Сегодня утром лидер парламентской группы Баварии Клаус Холетшек предложил, что решение о candidacy будет принято в течение следующих нескольких дней. "Маркус Зёдер может стать канцлером. Члены его парламентской фракции согласны с этим". Фракция также выразила поддержку тому, чтобы Зёдер остался баварским министром-президентом.

Холетшек добавил, что вопрос о candidacy будет обсуждаться в ближайшие дни. Однако также возможно, что решение будет отложено до после выборов в Бранденбурге в это воскресенье.

Несмотря на поддержку Wüста Мерцу в качестве кандидата на пост федерального председателя, шансы лидера ХДС на то, чтобы стать кандидатом Союза на пост канцлера, остаются неопределенными. Если Зёдер решит баллотироваться и получит поддержку ХСС, он может выйти на первое место, возможно, затмив Мерца.

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