Вюст передает Мерцу ответственность за соревнования на пост канцлера, предупреждает Сёдера.

Его шансы стать кандидатом Союза на пост канцлера на федеральных выборах 2025 года уже были невелики. Теперь министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst заявил, что не заинтересован в борьбе за эту должность. Это известие фактически исключает из гонки лидера ХДС Фридриха Мерца и лидера ХСС Маркуса Зёдера, по крайней мере, на данный момент.

Решение Wüsta не стало большой неожиданностью. У него были лишь маргинальные шансы на получение номинации. Тем не менее, в последние недели и месяцы он заявлял, что многочисленные individuals и корпорации побуждали его занять более высокую федеральную роль, ссылаясь на его впечатляющие показатели в опросах.

Интересно, что Wüст выразил поддержку Мерцу в качестве кандидата на пост федерального председателя и призвал ХСС поддержать его candidacy, заявляя, что это значительно повысит шансы Союза на победу на предстоящих выборах.

На день раньше этих заявлений Wüст призвал баварского министра-президента Маркуса Зёдера продемонстрировать единство во имя представления единого фронта. "Он прекрасно знает, что для нас крайне важно предстать как Союз, чтобы как можно скорее сформировать лучшее федеральное правительство", - заявил Wüст в ARD. "И он также знает, что '21 не был таким уж удачным". На федеральных выборах 2021 года Зёдер столкнулся с трудностями в борьбе с лидером ХДС Армином Лашетом за candidacy, в итоге проиграв, но продолжая бороться за него; в конечном итоге Союз проиграл выборы.

Зёдер неоднократно заявлял, что не повторит 2021 год. Однако в последнее время он, казалось, изменил свою позицию и публично включился в борьбу за candidacy. ХДС всегда придерживалась позиции, что Мерц имеет право первоочередного отказа.

Недавно Мерц заявил, что решение должно быть принято к позднему лету. Некоторые спекулировали на том, что партия ждет результатов трех восточных земельных выборов, в том числе Саксонии и Тюрингии. К настоящему времени выборы в Саксонии и Тюрингии уже состоялись. В это воскресенье состоятся выборы в Бранденбурге для избрания нового ландтага.

Сегодня утром лидер парламентской группы Баварии Клаус Холетшек предложил, что решение о candidacy будет принято в течение следующих нескольких дней. "Маркус Зёдер может стать канцлером. Члены его парламентской фракции согласны с этим". Фракция также выразила поддержку тому, чтобы Зёдер остался баварским министром-президентом.

Холетшек добавил, что вопрос о candidacy будет обсуждаться в ближайшие дни. Однако также возможно, что решение будет отложено до после выборов в Бранденбурге в это воскресенье.

Несмотря на поддержку Wüста Мерцу в качестве кандидата на пост федерального председателя, шансы лидера ХДС на то, чтобы стать кандидатом Союза на пост канцлера, остаются неопределенными. Если Зёдер решит баллотироваться и получит поддержку ХСС, он может выйти на первое место, возможно, затмив Мерца.

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