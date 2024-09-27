Вюст, Гюнтер и Кречман выступают за более строгую иммиграционную политику.

В отношении политики иммиграции позиции ХДС и "Зелёных" на федеральном уровне различаются. Однако в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Шлезвиг-Гольштейне, где эти партии совместно управляют делами, они объединились, чтобы занять более жёсткую позицию в отношении нелегальной иммиграции. Они представили два предложения в Бундесрат, призывая к ужесточению мер против нелегальной иммиграции. Как выразился министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst, "это мост, который нужно пересечь как можно быстрее", имея в виду федеральное правительство и фракции коалиции СДПГ, "Зелёных" и FDP. Цель состоит в том, чтобы управлять вопросом нелегальной иммиграции политически.

Предложения предусматривают дополнительные шаги, такие как ускоренные процедуры предоставления убежища для заявителей из стран с коэффициентом признания ниже 5%, оценку заявлений на убежище на внешних границах ЕС и быстрые перемещения случаев Дублина в другие страны ЕС. Отказников из Афганистана и Сирии следует "немедленно депортировать всеми доступными средствами".

Решение о мерах безопасности также предлагает целевой доступ к данным о передвижении и пересмотр сбора данных о местоположении сотовых сетей. Многие из этих мер oppose "Зелёные" на федеральном уровне, но теперь отстаиваются "Зелёные" в черно-зелёных правительствах Северного Рейна-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейна, а также в правительстве, возглавляемом "Зелёными", в Баден-Вюртемберге. "Мы действуем", - сказал министр-президент Баден-Вюртемберга Winfried Kretschmann.

Представленный пакет показывает "нашу способность принимать решительные и последовательные действия, которые осуществимы", несмотря на наши разногласия, подобно "Зелёным" и ХДС. Министр-президент Шлезвиг-Гольштейна Daniel Günther подчеркнул важность "чётких правил" в отношении иммиграции. Гессен также внес законопроект об хранении IP-адресов, который, скорее всего, получит большинство среди 16 федеральных земель. Однако в федеральном правительстве, особенно FDP, против хранения IP-адресов, также demanded СДПГ. "Это знак неудачи", - сказал министр-президент Гессена Boris Rhein, что в Германии не удается эффективно преследовать детскую порнографию из-за невозможности хранения IP-адресов. "Это единственный способ выследить правонарушителей". Он "оптимистично настроен" в отношении того, что Бундесрат теперь одобрит это и направит в Бундестаг.

В контексте политики иммиграции министр-президент Гессена Boris Rhein критиковал оппозицию федерального правительства по хранению IP-адресов, назвав это "знаком неудачи" в эффективном преследовании детской порнографии. Этот проект, также demanded СДПГ, скорее всего, получит большинство среди 16 федеральных земель.

Несмотря на разногласия по хранению IP-адресов на федеральном уровне, Boris Rhein и правительство, возглавляемое "Зелёными", в Баден-Вюртемберге разделяют общую позицию, отстаивая эту меру для выслеживания правонарушителей.

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