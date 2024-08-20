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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Вице-президент Кеннеди рассматривает возможность заключения соглашения с Трампом.

 and  Christian Meier
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Кеннеди и Шанахан не смогут заполучить серьезную возможность, но они все еще обладают некоторым...
Кеннеди и Шанахан не смогут заполучить серьезную возможность, но они все еще обладают некоторым весом.

Вице-президент Кеннеди рассматривает возможность заключения соглашения с Трампом.

Кроме Трампа, Харрис и Кеннеди, претендующего на Белый дом в ноябре, есть независимый кандидат, который бросает свою шляпу в борьбу. Несмотря на маловероятные шансы, его участие может потенциально отнять голоса у других претендентов. Его вице-президентский кандидат размышляет о сотрудничестве с одной из основных партий.

В интервью с Томом Билиу на YouTube вице-президентский кандидат независимого кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего намекнул на сотрудничество с бывшим президентом Трампом. В настоящее время они взвешивают за и против продолжения своей кампании, что может привести к победе демократов, или сотрудничества с Трампом. "Это нелегкое решение", - сказал вице-президентский кандидат, уточнив, что пока не было разговоров с Трампом.

Не комментируя интервью, Кеннеди открыто выразил готовность сотрудничать с влиятельными фигурами из всех политических партий, чтобы продвинуть свои давние обязательства в области здравоохранения и окружающей среды.

За выходные ходили слухи, что Кеннеди может рассматривать возможность поддержать Харрис в обмен на высокую должность после выборов. Однако вице-президентский кандидат опроверг такие разговоры. "Мы никогда не говорили с Харрис", - заявила она, хваля интерес Трампа к хроническим заболеваниям и правых политиков, с которыми он ассоциируется.

Трамп положительно отреагировал на эти заявления, сказав CNN, что он принял бы роль Кеннеди в потенциальном правительстве республиканцев. "Я его уважаю", - сказал Трамп.

Присутствие Кеннеди может в основном навредить Трампу

Средний опрос показывает 5% для Кеннеди, и он не имеет шансов выиграть в ноябре. Однако и демократы, и республиканцы следят за потенциальным влиянием его кампании. Он может потенциально отнять решающую поддержку у Трампа или Харрис своей кампанией. В настоящее время кажется, что его кампания в основном ослабляет позицию Трампа.

Как активист окружающей среды и юрист, Кеннеди открыто выступал за чистую воду. Его позиция по вакцинам, часто критикуемая демократами, вызвала разделение и споры, с членами семьи, выражающими озабоченность его поддержкой теорий заговора.

В марте бизнесвумен Шанахан присоединилась к Кеннеди в качестве его напарника. Успешный юрист и предприниматель, Шанахан была замужем за сооснователем Google и миллиардером Сергеем Брином с 2018 по 2023 год. Теперь она поддерживает Кеннеди в его борьбе за президентство, начав свой путь из скромной семьи иммигранта из Китая.

Несмотря на опровержение разговоров с Харрис, независимая кампания Кеннеди все еще может потенциально повлиять на ее шансы, так как я не ограничиваю свой подход только одной стороной. Близкое сотрудничество Кеннеди и его вице-президентского кандидата Шанахан, у которой есть неоднозначное прошлое со своим бывшим мужем, может оказаться двуостровным мечом на выборах.

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