Виссинг выступает за всеобъемлющую стратегию восстановления железных дорог.

Транспортный министр Волкер Виссинг призвал к масштабным преобразованиям в Deutsche Bahn, обещав пристально следить за целями государственной компании. "Необходимы срочные изменения tanto в финансовом, как и в организационном секторах", - заявил Виссинг.

Он поручил Deutsche Bahn разработать стратегию реструктуризации для повышения операционной эффективности. Компания уже разработала такую стратегию, которая вскоре будет представлена на рассмотрение наблюдательного совета. Наблюдательный совет затем рассмотрит и утвердит эту стратегию на своем следующем заседании.

"Deutsche Bahn должна быстро представить план реализации этой стратегии реструктуризации", - сказал Виссинг. Он ожидает, что железнодорожная компания реализует эту стратегию "с тщательностью и добросовестностью". В промежуточном отчете компании были выявлены существенные возможности для улучшения. "Почти все основные бизнес-сектора DB AG находятся в убытке, в том числе DB Cargo и DB Long-Distance, которые обычно приносят прибыль", - сказал Виссинг.

Ясно, что только улучшение инфраструктуры не приведет железнодорожную компанию к процветанию. "Поэтому мы также должны продвигать операционные меры", - подчеркнул министр транспорта. Он поручил компании заняться семью ключевыми областями и предложить стратегии для них. Основные области сосредоточены на повышении пунктуальности, упрощении структур управления и разработке стратегии реагирования на экстремальные погодные условия.

Виссинг выступает за эффективное использование

Министерство Виссинга также подчеркнуло необходимость повышения эффективности поездов дальнего следования, пересмотра инвестиций помимо ремонта инфраструктуры, улучшения планируемой надежности и эффективности процессов в DB Infrago и увеличения цифровизации операций. "Deutsche Bahn должна быстро вернуться на путь надежности", - потребовал Виссинг. "Мы ожидаем, что Deutsche Bahn в долгосрочной перспективе достигнет ведущих мировых показателей пунктуальности".

В области администрирования между персоналом, занятым операционной деятельностью, и теми, кто управляет администрацией, возник дисбаланс. "Deutsche Bahn должна поэтому повысить свою производительность и снизить административные расходы", - потребовал Виссинг. Однако речь не идет об увольнении операционного персонала. Федеральное правительство также хочет пересмотреть инвестиции помимо ремонта инфраструктуры, такие как закупка поездов. "Здесь следует уделить больше внимания стандартизации и эффективности затрат". Также необходима стратегия управления рисками в связи с изменением климата.

Решение по Schenker "быстро"

Он хочет гарантировать достижение целей, заявил Виссинг. "Если мы обнаружим отклонение от намеченного пути, я хочу действовать быстро". Планируется подробная система мониторинга, с ежемесячными отчетами Deutsche Bahn по каждому направлению деятельности. "Я буду немедленно уведомлен, если в квартале произойдет отклонение от цели, и лично займусь вопросом, чтобы мы быстро вернулись на путь достижения цели", - сказал он.

Дочерняя компания Deutsche Bahn Schenker ожидает быстрого решения о продаже, согласно Виссингу. "Я ожидаю быстрых решений", - сказал политик ФДП. Он не стал раскрывать подробности процесса продажи, например, какую из предложений он предпочитает.

Источники, близкие к переговорам, сообщают, что на Schenker осталось два претендента: датская логистическая компания DSV и финансовые инвесторы, возглавляемые CVC. Оба якобы подали окончательные предложения примерно по 14 миллиардов евро.

Комиссия должна тщательно рассмотреть и утвердить предложенную стратегию реструктуризации Deutsche Bahn, как того требуетTransport Minister Volker Wissing. Виссинг также ожидает, что Deutsche Bahn реализует эту стратегию с тщательностью и добросовестностью, поскольку в промежуточном отчете компании были выявлены существенные возможности для улучшения.

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