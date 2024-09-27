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Вертолеты, участвующие в спасательной операции многочисленных людей, запертых на крыше больницы в результате наводнения в Теннесси, вызванного ураганом Хелен.

Более пятидесяти человек оказались в затруднительном положении, ища убежище на крыше больницы в Теннесси в пятницу, когда наводнение от урагана Гелена затрудняло эвакуацию.

 and  Viktoria Klein
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Под током людей старше 50 лет переместили на крышу больницы, так как стремительно поднимавшиеся...
Под током людей старше 50 лет переместили на крышу больницы, так как стремительно поднимавшиеся воды затопили здание.

Вертолеты, участвующие в спасательной операции многочисленных людей, запертых на крыше больницы в результате наводнения в Теннесси, вызванного ураганом Хелен.

Большинство людей, застрявших в больнице Уникойского округа в Эрвине, Теннесси, были эвакуированы вертолетами, как сообщил представитель города Эрвина Майкл Бейкер. Однако несколько человек все еще остаются на крыше, ожидая спасения, сказал Бейкер CNN в середине дня в пятницу.

"Мы видели непрерывный поток вертолетов, которые забирали их и перевозили в безопасные места в городе", - объяснил Бейкер.

Баллад Хелскейр, управляющий Уникой, получил уведомление о необходимости эвакуировать больницу около 9:30 утра по местному времени в пятницу, согласно сообщению на X. Однако из-за наводнения и сильного ветра, вызванных смертоносным штормом, ambulансы и вертолеты не могли безопасно подъехать к зданию.

Эрвин находится примерно в 100 милях к востоку от Кноксвилла, в южных Аппалачах, почти на границе Теннесси с Северной Каролиной.

По данным Баллад Хелскейр, 54 человека были переведены на крышу, а еще 7 размещены на спасательных лодках. Включая 11 пациентов, общее число было объявлено официально.

Больница Уникойского округа, по-видимому, была затоплена очень опасными и быстро поднимающимися водами, согласно сообщению на X. Из-за быстрого поднятия воды вокруг и внутри больницы спасательные лодки также не смогли безопасно эвакуировать людей.

Баллад Хелскейр заявил, что Агентство по чрезвычайным ситуациям Теннесси и Национальная гвардия активно участвуют в опасной операции по спасению.

Ранее Бейкер сказал, что несколько вертолетов пытаются эвакуировать пациентов и персонал больницы с крыши.

"На крыше больницы находится вертолет, а рядом еще один, чтобы начать чередование операций по эвакуации всех, но это совместные усилия", - сказал Бейкер CNN.

"Вода поднялась так быстро, что я буквально сказал владельцу: 'Нам нужно уходить отсюда'. Это серьезная ситуация... Я не получил сообщений о жертвах, но не удивлюсь, если это будет угрожать жизни", - объяснил Бейкер.

Больница Уникойского округа работает как некоммерческая организация, имеющая 10 коек, согласно официальному сайту.

По меньшей мере 25 смертельных случаев были зарегистрированы во время шторма, который вызвал наводнения во всем Юго-Востоке после удара по Флориде как ураган категории 4. Теперь ослабленный до тропического депрессии, шторм оставил без электричества многих клиентов, разрушил дома и закрыл дороги.

По состоянию на середину дня в пятницу, около 1,1 миллиона человек находятся под действием по крайней мере 16 различных предупреждений о наводнениях, самого высокого уровня предупреждения о наводнениях, выдаваемого Национальной службой погоды, предназначенного для катастрофического наводнения, представляющего серьезную угрозу для жизни людей.

Мы внимательно следим за развитием ситуации и надеемся на безопасность наших сограждан, все еще застрявших на крыше больницы. (мы)

Операция по спасению включает в себя несколько агентств, в том числе вертолеты, скорые помощи и даже Национальную гвардию, а наши усилия сосредоточены на обеспечении безопасности всех. (мы)

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