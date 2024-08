Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах.

После спорных президентских выборов в Венесуэле, омраченных обвинениями в фальсификациях, Верховный суд, лояльный правительству, официально объявил авторитарного лидера Николаса Мадуро победителем. Об этом объявила президент суда Карыслия Родригес. К сожалению, кибератака на систему голосования помешала публикации результатов от каждого избирательного участка.

Электоральный орган объявил Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем июльских выборов. Однако полные результаты так и не были обнародованы. Оппозиция обвиняет правительство в манипулировании выборами, празднуя победу своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран уже признали победу Мадуро на выборах. В то же время Европейский Союз и Организация американских государств выразили сомнения в официальном исходе выборов.

Комиссия ООН по расследованию ситуации в Венесуэле выразила свои опасения в социальных сетях. Они заявили, что ни Верховный суд, ни электоральный орган не могут считаться беспристрастными или независимыми. Оба института возглавляются сторонниками партии и сыграли роль в подавлении государства.Government has reportedly interfered with the court's operations.

Оппозиция продолжает обвинять правительство в фальсификациях, утверждая, что выборы были манипулированы в пользу Мадуро. Комиссия ООН по расследованию также поставила под сомнение беспристрастность Верховного суда и электорального органа из-за их предполагаемой роли в подавлении государства.

