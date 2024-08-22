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Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Верховный суд, верный правительству, утвердил победу Мадуро на выборах.
Верховный суд, верный правительству, утвердил победу Мадуро на выборах.

Верховный суд Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах.

После спорных президентских выборов в Венесуэле, омраченных обвинениями в фальсификациях, Верховный суд, лояльный правительству, официально объявил авторитарного лидера Николаса Мадуро победителем. Об этом объявила президент суда Карыслия Родригес. К сожалению, кибератака на систему голосования помешала публикации результатов от каждого избирательного участка.

Электоральный орган объявил Мадуро, который находится у власти с 2013 года, победителем июльских выборов. Однако полные результаты так и не были обнародованы. Оппозиция обвиняет правительство в манипулировании выборами, празднуя победу своего кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Соединенные Штаты и несколько латиноамериканских стран уже признали победу Мадуро на выборах. В то же время Европейский Союз и Организация американских государств выразили сомнения в официальном исходе выборов.

Комиссия ООН по расследованию ситуации в Венесуэле выразила свои опасения в социальных сетях. Они заявили, что ни Верховный суд, ни электоральный орган не могут считаться беспристрастными или независимыми. Оба института возглавляются сторонниками партии и сыграли роль в подавлении государства.Government has reportedly interfered with the court's operations.

Оппозиция продолжает обвинять правительство в фальсификациях, утверждая, что выборы были манипулированы в пользу Мадуро. Комиссия ООН по расследованию также поставила под сомнение беспристрастность Верховного суда и электорального органа из-за их предполагаемой роли в подавлении государства.

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