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Верховный суд США возбудил иск по вопросу о хранении ядерных отходов.

 and  Vladimir Milov
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Верховный суд США возбудил иск по вопросу о хранении ядерных отходов.

Спорный вопрос о предложении хранить ядерные отходы в Техасе и Нью-Мексико доходит до Верховного суда США. Судьи решили изучить решение апелляционного суда, которое осудило Комиссию по ядерному регулированию (NRC) за превышение своих федеральных полномочий при выдаче разрешения частной организации на хранение ядерных отходов на свалке в Западном Техасе на 40 лет. Результат этого дела может повлиять на аналогичные схемы в Нью-Мексико.

Власти обоих штатов решительно против этих проектов. Два основных вопроса требуют рассмотрения Верховного суда в этом деле. Во-первых, NRC утверждает, что штаты отказались от права оспаривать планируемые выдачи разрешений из-за отказа участвовать в процедурах комиссии.

Во-вторых, Верховному суду необходимо установить, позволяет ли федеральное законодательство NRC выдавать лицензии на хранение ядерных отходов. Консервативно настроенный штат Техас и экологические организации, неожиданно объединившись, сослались на решение Верховного суда 2022 года, в котором подчеркивалось, что Конгресс должен установить четкие критерии при делегировании решений по вопросам национального значения агентству.

С точки зрения суда низшей инстанции, который вынес решение против комиссии, управление ядерными отходами США является одним из вопросов, которые Конгресс должен решать напрямую.

В настоящее время в США хранится около 90 000 метрических тонн отработавшего ядерного топлива, часть из которого датируется 1980-ми годами, в текущих и бывших переходных хранилищах, при этом объем ежегодно увеличивается более чем на 1800 метрических тонн.Ideally, these waste should be permanently housed beneath the ground, but searches for a fitting location have proven unsuccessful so far.

Верховный суд рассмотрит, отказались ли правительства штатов от права оспаривать выдачу разрешений NRC, как утверждает NRC, в ходе судебного разбирательства по вопросу хранения ядерных отходов на свалке в Западном Техасе. Это обсуждение в суде также может определить, дает ли федеральное законодательство NRC право выдавать лицензии на хранение ядерных отходов, как утверждают Техас и экологические группы.

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