Верховный суд Северной Каролины решил исключить имя РФК-младшего из бюллетеней штата.

В результате 4-3 голосования, при разногласиях двух демократов и одного республиканца, республиканский суд постановил, что обеспечение точности выборов важнее финансовых затрат и задержек, связанных с необходимостью перепечатывать бюллетени штата.

Распространение бюллетеней для досрочного голосования в Северной Каролине было запланировано на пятницу, но было приостановлено из-за правового спора, связанного с удалением Кеннеди после того, как он отказался от своей независимой президентской кампании. Избирательная комиссия штата объявила, что это может привести к почти двухнедельной задержке начала досрочного голосования в то время, когда будут изготовлены новые бюллетени.

"Мы понимаем, что ускоренный процесс создания новых бюллетеней потребует значительных временных и ресурсных затрат от наших избирательных органов и существенных финансовых затрат от штата", - заявило большинство. "Однако эти расходы являются необходимой жертвой для сохранения фундаментального права избирателей голосовать в соответствии со своими убеждениями и учитывать их голоса в соответствии с Конституцией Северной Каролины".

В сообщении, отправленном в понедельник вечером в избирательные комиссии округов, исполнительный директор государственной комиссии Карен Бринсон Белл заявила, что процесс создания бюллетеней без имени Кеннеди будет продолжен, а существующие бюллетени с его именем должны быть тщательно отделены и сохранены, чтобы предотвратить их случайное использование на этих выборах.

Бринсон Белл призвала округа не распределять бюллетени до установления конкретной даты. "Мы будем продолжать сотрудничать с округами и поставщиками бюллетеней, чтобы определить возможную дату начала распространения бюллетеней для досрочного голосования во всем штате", - написала Бринсон Белл.

В соответствии с федеральным законом, бюллетени для зарубежных и военных избирателей должны быть отправлены к 21 сентября, но Бринсон Белл упомянула, что государственная комиссия начала переговоры с Министерством обороны США об extension этого срока.

Кеннеди вышел из президентской гонки в прошлом месяце и поддержал бывшего президента Дональда Трампа. Однако демократически контролируемая избирательная комиссия проголосовала по партийным линиям, отклонив просьбу Кеннеди удалить его имя с бюллетеня, утверждая, что перепечатывание бюллетеней и, как следствие, задержка начала голосования было бы нецелесообразно.

Кеннеди обжаловал это решение, и судья низшей инстанции поддержал избирательную комиссию в четверг, дав Кеннеди 24 часа на апелляцию. Однако в пятницу утром апелляционный суд отменил это решение, приказав официальным лицам удалить имя Кеннеди с бюллетеня, в результате чего избирательная комиссия обратилась в Верховный суд штата с просьбой вмешаться.

В своем решении суд критиковал избирательную комиссию, утверждая, что "всякий ущерб, причиненный комиссии из-за приказа перепечатать бюллетени, является самовредительством".

Суд упрекнул комиссию за продолжение изготовления бюллетеней даже после того, как Кеннеди объявил о приостановке своей кампании 23 августа.

Бринсон Белл прокомментировала замечания суда в своем письме в округа, написав, что "к тому времени, когда кампания Кеннеди смогла связаться с государственной комиссией относительно процесса отзыва на вечер 26 августа, более половины округов уже начали процесс печати бюллетеней, что было невозможно исправить и выполнить 60-дневный срок доступности бюллетеней".

Округа несут ответственность за расходы, связанные с перепечатыванием бюллетеней, что Бринсон Белл признала в своем письме. "Мы понимаем сложность, с которой вы и ваши соответствующие округа сталкиваетесь, и глубоко сожалеем об этом неудобстве".

Решение избирательной комиссии отклонить просьбу Кеннеди удалить его имя с бюллетеней привело к правовому спору, усилив политические tensions в Северной Каролине. Несмотря на финансовые затраты и задержки, связанные с необходимостью перепечатывать бюллетени штата, суд подчеркнул, что обеспечение точности выборов является первоочередной задачей в политике.

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