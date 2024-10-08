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Верховный суд Джорджии временно приостановил исполнение решения, отменившего ограничения на аборты, что позволило штату подать апелляцию.

Верховный суд Джорджии временно приостановил постановление, entraîne l'abolition de la quasi-totalité des прогляни на темам в Джорджии, в их рассмотрении апелляции штата.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
В феврале 2020 года
В феврале 2020 года

Верховный суд Джорджии временно приостановил исполнение решения, отменившего ограничения на аборты, что позволило штату подать апелляцию.

Решение суда последовало через неделю после того, как судья определил, что конституционный запрет Джорджии на аборты после примерно шести недель, часто до того, как женщины узнают о своей беременности, является неконституционным. 30 сентября судья Верховного суда округа Фултон Роберт МакБёрни заявил, что право на частную жизнь в соответствии с конституцией Джорджии включает право на принятие решений о личном здравоохранении.

Это было одним из серии строгих законов об абортах, принятых в штатах, возглавляемых республиканцами, после отмены Верховным судом США дела «Роу против Уэйда» в 2022 году, которое отменило федеральное право на прерывание беременности. Данный закон запрещал большинство абортов после появления «определяемого сердцебиения плода». Примерно через шесть недель беременности ультразвук может обнаружить кардиальную активность в клетках эмбриона, которые впоследствии образуют сердце.

Губернатор-республиканец Брайан Кэмп подписал этот закон в 2019 году, но он вступил в силу только после отмены «Роу против Уэйда».

В своем вердикте МакБёрни подчеркнул: «В Джорджии свобода подразумевает в своем значении защиту и права, в том числе право женщины управлять своим телом, принимать решения о том, что происходит с ним и внутри него, и противостоять вмешательству государства в решения о здравоохранении».

Он также отметил: «Только когда плод в утробе женщины становится жизнеспособным, когда общество может взять на себя заботу и ответственность за эту отдельную жизнь, тогда – и только тогда – общество может вмешаться».

Решение МакБёрни сняло прежние ограничения Джорджии, разрешив аборты до достижения жизнеспособности, примерно до 22-24 недель беременности.

После решения МакБёрни Кэмп заявил в заявлении: «Однажды снова воля жителей Джорджии и их представителей была отменена личными убеждениями одного судьи. Защита жизней самых уязвимых, таких как нерожденные, является одной из наших самых важных обязанностей, и Джорджия будет местом, где мы будем бороться за жизни нерожденных».

Провайдеры и сторонники абортов в Джорджии приветствовали решение МакБёрни, но выразили опасения по поводу его возможной отмены в ближайшее время.

Это решение представляет собой существенное изменение политики абортов в Джорджии, так как оно совпадает с более либеральными подходами, типичными для демократических юрисдикций в области ['политики']. Оно также подчеркивает продолжающуюся дискуссию между сторонниками выбора и противниками абортов, расширяя доступ к услугам абортов в Джорджии.

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