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ПолитикаНовости

Верховный суд Аризоны отклонил попытку помешать референдуму об абортах появиться на бюллетене в ноябре.

Аризонский Верховный суд отклонил попытку помешать размещению на ноябрьском избирательном бюллетене предложенной поправки к конституции, гарантирующей право на прерывание беременности.

 and  Lauren Adams
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Приверженцы правой точки зрения проводят митинги вблизи Штаба Аризоны в Финиксе 24 июня 2022 года
Приверженцы правой точки зрения проводят митинги вблизи Штаба Аризоны в Финиксе 24 июня 2022 года

Верховный суд Аризоны отклонил попытку помешать референдуму об абортах появиться на бюллетене в ноябре.

Антиабортная организация "Право на жизнь" в Аризоне подала жалобу на инициативу по сбору подписей, выразив недовольство 200-словным резюме, утверждая, что общественность вводится в заблуждение относительно масштабов поправки.

В своем недавнем решении суд постановил, что описание поправки "не обязано объяснять влияние инициативы на действующие законы и нормы об абортах".

Суд также заявил: "Разумный человек интуитивно поймет, что нормы, не проходящие проверку, будут признаны недействительными, а не останутся в силе".

На прошлой неделе Аризонский закон об доступе к абортам собрал 577 971 действительных подписей и будет представлен на выборах как поправка 139, как объявило бюро секретаря штата Аризона. Для квалификации на бюллетень требовалось 383 923 подписи.

Предложенная поправка направлена на закрепление права на аборт в конституции штата до момента жизнеспособности плода, который медицинские работники оценивают между 22-й и 24-й неделей беременности.

В прошлый вторник Верховный суд Аризоны постановил включить предложенную поправку в информационный бюллетень выборов 2024 года и на ноябрьский бюллетень.

Ранее в этом году Аризонский законодательный орган проголосовал за отмену 160-летнего почти полного запрета на аборты в штате, после того как Верховный суд штата восстановил закон и последовавшего за этим внимания к правам на репродукцию в политике. Демократический губернатор Кэти Хоббс быстро подписала закон об отмене.

В настоящее время в Аризоне установлен лимит на аборты в 15 недель, который не включает исключения для изнасилования и инцеста.

В сообщении CNN Рashaard Rose внес свой вклад в этот отчет.

Несмотря на решение суда не уточнять влияние инициативы на действующие законы об абортах, политическая обстановка в Аризоне остается напряженной из-за продолжающихся дебатов об абортах. Недовольство группы "Право на жизнь" резюме инициативы по сбору подписей вновь подняло дискуссии в политической сфере.

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