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ПолитикаНовостиВерди

Верди утверждает, что около 6500 рабочих мест остаются защищенными.

 and  Lauren Adams
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Верди утверждает, что около 6500 рабочих мест остаются защищенными.

Вслед за утечкой информации о возможной продаже сети универмагов Breuninger профсоюз Verdi остается спокоен в отношении потенциального влияния на 6500 рабочих мест. Как заявил Вольфганг Крюгер, глава отрасли розничной торговли в Штутгарте, "Я не сильно беспокоюсь о безопасности работы. Breuninger находится в более сильном положении по сравнению с другими текстильными ритейлерами". Однако некоторые сотрудники выразили обеспокоенность. Сообщается, что семьи владельцев Breuninger рассматривают возможность продажи как бизнеса, так и привязанных к нему недвижимых активов.

По данным Macquarie Investment Bank, интерес к Breuninger проявили 31 компании, в том числе финансовые инвесторы и розничные компании. Некоторые из них заинтересованы только в розничных операциях, другие - только в недвижимости, а третьи рассматривают возможность приобретения обеих компаний. Breuninger не комментирует эту информацию, как сообщает "Wirtschaftswoche" в среду.

Представитель Breuninger отказался комментировать возможную продажу, как сообщает "Wirtschaftswoche". Герхард Хюттер, президент ассоциации розничной торговли земли Баден-Вюртемберг, считает Breuninger маяком. В случае продажи он надеется, что сеть будет унаследована инвестором, который сохранит магазины, поскольку они важны для городских центров.

Профсоюз Verdi, известный своей борьбой за права работников, не выразил публичных опасений по поводу возможной продажи Breuninger, несмотря на потенциальное влияние на 6500 рабочих мест. В свете надежд Герхарда Хюттера будущий владелец Breuninger должен сохранить присутствие сети в городских центрах, что поддерживается Breuninger как маяком для розничной торговли в Баден-Вюртемберге.

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