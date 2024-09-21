Венгрия выступает за расширение экономического сотрудничества с Россией в 15:26.

Министр иностранных дел Венгрии выступает за экономическое сотрудничество с Россией за пределами ограничений санкций ЕС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает за увеличение экономического партнерства с Россией в секторах, не затронутых санкциями ЕС. Он высказал эту точку зрения во время совместной пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, состоявшейся на полях делового форума между двумя странами в Венгрии. Сийярто вновь подчеркнул позицию венгерского правительства о том, что санкции ЕС являются неэффективными. Венгрия является членом tanto ЕС, как и НАТО. Посещения российскими чиновниками таких стран стали менее частыми после начала конфликта в Украине.

14:57 СМИ: Американского проукраинского бойца якобы убил российский солдат СМИ из Москвы сообщают, что американского гражданина, участвовавшего в проукраинских сепаратистских действиях на востоке Украины, жестоко убили российские солдаты. Следственный комитет, занимающийся тяжкими преступлениями, якобы установил, что убийство совершили трое российских солдат в апреле, а четвертый солдат обвиняется в сокрытии тела. Мотив не известен. Расселл Бентли, также известный как "Техас" или "Ковбой Донбасса", присоединился к пророссийским сепаратистам в Украине в 2014 году. Он продолжал сражаться вместе с ними до 2017 года и после оставался на востоке Украины.

14:43 Зеленский просит быстрой поддержки от Байдена для "плана победы" Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить поддержку от президента США Джо Байдена для своего плана по прекращению войны в Украине во время предстоящего визита в Вашингтон. "Я надеюсь, что он поддержит этот план", - заявил Зеленский в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "План победы" предусматривает быстрые решения от союзников, которые должны быть приняты между октябрем и декабрем, сказал он. "Мы верим в успех этого плана", - добавил Зеленский.

14:28 Россия скоро вернет контроль над Курском Россия заявляет, что скоро восстановит контроль над спорной граничной областью Курск, оккупированной украинскими войсками, как утверждают их собственные заявления. "Наши солдаты отлично справляются, и в конечном итоге они добьются успеха. Контроль будет восстановлен", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Несмотря на то, что ситуация в захваченных российских регионах в настоящее время тяжелая, Песков предсказывает положительный сдвиг в пользу России в ближайшее время. Никаких подробностей о стратегии армии не было предоставлено, а Песков отказался назвать сроки.

14:03 Россия, возможно, знала о наступлении Украины на Курск Согласно сообщению газеты The Guardian со ссылкой на якобы захваченные украинской армией российские документы во время их наступления на Курск, власти и военные в российской области Курск, возможно, были информированы о наступлении Украины. Подлинность документов еще не подтверждена, но они демонстрируют характеристики, типичные для подлинных военных коммуникаций России. Сообщается, что предупреждения о конкретных наступлениях Украины на российскую территорию были направлены внутри российских властей и военным, но они датируются январем 2024 года. Меры по укреплению границы были, якобы, приняты уже в середине марта, но оставались опасения по поводу недостаточно укомплектованных подразделений, состоящих в основном из плохо обученных резервистов. Украинские войска начали внезапное нападение на Курскую область в начале августа.

13:30 BBC: Более 70 000 погибших российских солдат в Украине идентифицированы Российский новостной портал и BBC якобы идентифицировали более 70 000 российских солдат, погибших в Украине, согласно их собственным отчетам. BBC Russian Service подтвердила имена 70 112 российских солдат, погибших в Украине, хотя настоящая цифра, скорее всего, выше. Этот подсчет основан на анализе официальных заявлений, онлайн-некрологов, объявлений о смерти и наблюдении за могилами в российских кладбищах, охватывающих период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. Независимый российский новостной сайт Mediazona оценивает, что по меньшей мере 120 000 российских солдат были убиты в Украине. Правительство России считает статистическую информацию о погибших российских солдатах в войне засекреченной.

12:50 Украина запрещает использование Telegram для официальных лиц и военных Украина в основном запретила использование телекоммуникационной платформы Telegram для государственных, военных и сотрудников безопасности. Совет национальной безопасности и обороны объявил в Facebook, что установка и использование Telegram на официальных устройствах государственных чиновников, военнослужащих, сотрудников в секторах безопасности и обороны, а также компаний, работающих в критической инфраструктуре, теперь запрещены. Запрет мотивирован соображениями национальной безопасности.

12:23 Raiffeisen Bank продает свой белорусский филиал Raiffeisen Bank International (RBI) согласовал продажу своего белорусского филиала и выход из рынка там. Австрийский банк объявил о подписании сделки по продаже своей 87,74-процентной доли Soven 1 Holding Limited. Продажа существенно повлияет на финансовые показатели банка. Raiffeisen Bank International уже существенно сократил свою бизнес-присутствие в России под давлением Европейского центрального банка. Однако российский суд выдал предварительный запрет на продажу RBI своего дочернего банка в России.

12:01 СМИ: ЕС планирует предоставить Украине €35 миллиардов в виде займа Европейская комиссия якобы планирует предоставить Украине €35 миллиардов в виде займа в рамках финансовой помощи семи ведущих индустриальных стран Запада (G7), согласно Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Заем является частью цели G7 предоставить Украине $50 миллиардов (примерно €46 миллиардов) путем использования прибыли от замороженных российских государственных активов.

После этого президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично объявила о финансовой помощи до €35 миллиардов через свой X-аккаунт.

11:33 Россия предупреждает Запад: не игнорируйте предупреждения об усилении поставок оружияМинистерство иностранных дел России советует Западу не игнорировать предупреждения о поставках оружия с увеличенной дальностью по целям в пределах территории России. Такое развитие событий могло бы существенно изменить характер конфликта, как пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она считает подобные действия опасным флиртом, заявляя, что конфликт может принять совершенно иное направление с потенциально катастрофическими последствиями во всем мире. Захарова не видит пространства для диалога с США в настоящий момент. Соответственно, запланированная встреча между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не состоится, так как "никаких конкретных тем для обсуждения у сторон нет". Ранее покидающий пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже провел множество "красных линий", которые не пересек. "Он не пересек эти линии, потому что понимает, что НАТО - это самая мощная военная организация в мире", - выразился Столтенберг.

10:53 ЕС: принудительное выдворение призывников из Украины невозможноЕвропейская комиссия подтвердила, что мужчин призывного возраста из Украины не могут быть принудительно депортированы из стран ЕС. Это невозможно в соответствии с директивой о временной защите, как пояснила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Илва Johansson, сообщает "Украинская правда". Она заявила, что они будут поддерживать тех, кто хочет вернуться в Украину, и будут работать с украинскими властями и правительством для выработки наиболее эффективных мер по этому поводу. Она подчеркнула, что никто не будет депортирован из ЕС. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны побудить мужчин призывного возраста из Украины вернуться на родину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы поддержал эту идею.

10:12 Генерал Фрейдинг находит "лазейки" в санкциях против РоссииВоенный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фрейдинг отмечает, что производство оружия в России стало сложнее из-за осложнившейся цепочки поставок компонентов, но они все же справляются. Это достигается благодаря обходным путям и поддержке партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран. Несмотря на признаки эффективности санкций, существуют возможности для "обнаружения лазеек или даже правовых путей обхода".

09:03 фон дер Ляйен обещает дополнительную поддержку поставкам энергии в УкраинуПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала дополнительную поддержку поставкам энергии в Украину в предстоящий зимний период во время своего визита в Киев. "Мой восьмой визит в Киев совпадает с началом отопительного сезона, когда Россия продолжает целенаправленно наносить удары по энергетической инфраструктуре", - написала она в онлайн-службе X. Она также поделилась фотографией своего прибытия на вокзал в Киеве. "Мы укрепим стойкость Украины. Я здесь, чтобы обсудить помощь Европы, включая зимние приготовления, оборону, членство в ЕС и прогресс по займам G7".

08:20 ЕС рассматривает возможность приостановить безвизовый режим для грузинБрюссель рассматривает возможность приостановить безвизовый режим для грузин в ЕС из-за демократической регрессии при правительстве "Грузинская мечта". "Все варианты рассматриваются" в том случае, если Грузия не изменит свой курс к авторитаризму, в том числе "возможная временная приостановка либерализации виз", - заявил анонимный представитель ЕС. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон о "иностранных агентах", аналогичный репрессивному российскому законодательству, используемому против критиков Кремля.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши о статусе Крыма, подчеркнув, что компромиссы неприемлемы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум в качестве потенциальной стратегии переговоров с Россией. "Все усилия должны быть сосредоточены на освобождении полуострова, а не на умиротворении аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международному праву", - пояснили в киевском министерстве.

06:29 фон дер Ляйен посетит Киев - переговоры с ЗеленскимПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен сегодня посетит Киев. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах с ней о зимних приготовлениях. "Конечно, вопрос энергетики является приоритетным", - заявил он. Также будут обсуждаться ситуация на фронте, поставки оружия и совместные проекты вооружений, а также путь Украины к членству в ЕС и дальнейшая финансовая помощь стране.

05:32 Украина участвует в учениях НАТО впервыеУкраина впервые участвует в учениях НАТО под руководством Нидерландов. Учения по тестированию систем противодействия дронам проходят в настоящее время, сообщает пресс-служба НАТО. "Более 60 систем и технологий противодействия дронам, в том числе датчики, системы "дроны против дронов", глушители и средства кибер-мониторинга, были протестированы в реальных условиях", - заявило НАТО. Участие Украины является частью плана сотрудничества НАТО-Украина в сфере технологий, принятого на саммите в июле.

В Грузии после вступления в силу спорного закона о глобальных правах ЛГБТQ трагически погибла известная трансгендерная активистка. Как сообщает Министерство внутренних дел Грузии, Кесария Абрамидзе, работавшая моделью, актрисой и Influencer, была смертельно ранена в своем доме в среду. Полиция задержала бойфренда Абрамидзе в качестве основного подозреваемого, обвинив его в жестоком убийстве с особой жестокостью и ненавистью на почве гендерной принадлежности. Инцидент произошел на день после принятия "закона о семейных ценностях", который был осужден ЕС и правозащитными организациями как подавление прав ЛГБТQ. Этот закон, подобный российскому ограничительному законодательству в отношении ЛГБТQ, запрещает процедуры изменения пола и другие подобные действия.

15:25 Lufthansa размышляет над приостановкой рейсов Франкфурт-Пекин из-за санкций против России

Lufthansa рассматривает возможность приостановить свой регулярный рейс между Франкфуртом и китайской столицей Пекином. Решение будет принято в октябре. Представитель компании отметил "крайне неравномерные рыночные условия" для европейских авиакомпаний по сравнению с китайскими и авиакомпаниями из регионов Персидского залива и Босфора, которые получают выгоду от низких затрат на рабочую силу, низких стандартов жизни и существенных государственных инвестиций в авиацию. Кроме того, эти авиакомпании все еще могут пересекать российское воздушное пространство, которое было закрыто для европейских и американских авиакомпаний после введения санкций против России из-за конфликта на Украине. В результате они вынуждены обходить Россию, что приводит к увеличению затрат на топливо.

14:27 Российские силы обрушились на энергетический центр в Сумах

Российские силы возобновили серию воздушных атак вечером, бомбя дом престарелых в украинском городе Сумы и целенаправленно атакуя его энергетический сектор. Об одном погибшем гражданском сообщает украинская власть. Мониторинговый орган, связанный с ООН, заявил, что эти атаки на энергетическую инфраструктуру, скорее всего, нарушают международное гуманитарное право. Международное энергетическое агентство заявило в заявлении, что дефицит электроэнергии в Украине может достичь одной трети пикового спроса в критический зимний период.

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13:25 Примерно 1,18 миллиона украинцев в Германии

Число беженцев, проживающих в Германии, достигло нового пика. Согласно Централизованному регистру иностранцев, к концу первого полугодия 2024 года население беженцев в стране составило около 3,48 миллиона, что на 60 000 больше, чем в конце 2023 года. Это самый высокий показатель со времен 1950-х годов, как сообщает "Новая Оснабрюкская газета", ссылаясь на ответ правительства Германии на парламентский запрос, поданный левой партией. Из 3,48 миллиона беженцев около 1,18 миллиона приехали из Украины, что на 45 000 больше, чем в конце 2023 года. Указанная цифра включает всех лиц, независимо от их статуса как заявителя на убежище, признанного беженца или терпимого резидента.

12:22 Линднер: Помощь Украине не оправдывает приостановку бюджетного правила

Политики СДПГ и Зеленых часто извлекают выгоду из соглашения в рамках коалиции "синего-желтого-зеленого" о временном игнорировании бюджетного правила для оказания широкой помощи Украине в бюджетном споре. Министр финансов и лидер FDP Кристиан Линднер возражает против таких предложений: "Я не знаю о таком соглашении. Я бы не согласился с таким решением." Война на Украине тяжелая, но не является чрезвычайной ситуацией в соответствии с Основным законом. "Для Украины мы активно продвигаем совместную программу помощи в размере 50 миллиардов долларов, инициированную G7, помимо нашей индивидуальной помощи", - говорит Линднер.

21:23 Болгария предлагает запретить импорт украинских яиц в ЕС

Болгария будет выступать за приостановку импорта яиц из Украины на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, запланированном на 23 сентября в Брюсселе. Об этом объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахов. Запрет является результатом продолжающихся споров между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли, которые привели к блокадам на украинско-польской границе, запретам на импорт украинской кукурузы и пшеницы и протестам farmers в Польше и Болгарии.

20:13 Мерц видит "нет перспективы процесса мира" с Россией

Лидер ХДС Фридрих Мерц выражает озабоченность ситуацией на Украине и заявляет: "Я не вижу возможности начать процесс мира в настоящее время." Россия прекратит военные действия только тогда, когда дальнейшее наступление станет бессмысленным или если Киев капитулирует. В долгосрочной перспективе Германия должна будет и дальше militärisch unterstützen Ukraine. "Я убежден, что мы должны защищать свободу и мир от России, а не с Россией", - говорит Мерц. Это болезненная реальность. "Нет альтернативы по крайней мере до тех пор, пока Путин и его режим не будут свергнуты".

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

здесь. Европейская комиссия, будучи важным игроком на международной арене, могла бы потенциально начать переговоры с Комиссией о позиции ЕС по предложению Венгрии о сотрудничестве в экономической сфере с Россией за пределами санкций ЕС.

В контексте дипломатических отношений между странами важно, чтобы Комиссия поддерживала открытые линии связи в отношении международных санкций и их влияния на различные отрасли, так как намерения Венгрии могут иметь далеко идущие последствия за пределами ее границ.

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