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Венгрия утверждает, что ЕС слишком обеспокоен правилами границ России

 and  Alex Stellmacher
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В свете коррупции и нарушений верховенства права в Венгрии Европейская комиссия предложила...
В свете коррупции и нарушений верховенства права в Венгрии Европейская комиссия предложила сократить финансирование страны.

Венгрия утверждает, что ЕС слишком обеспокоен правилами границ России

Венгрия твердо стоит на своем в отношении критики ЕС по поводу мягкой политики в отношении въезда и проживания граждан России. Во время визита в Брюссель министр Европы Венгрии Янош Бока назвал эти критические замечания "политическими истериками" со стороны некоторых членов ЕС. Бока имел в виду опасения, что Будапешт способствует "шпионской" деятельности Russians в ЕС.

Бока уточнил, что реформы не касаются ослабления визовых правил, а вместо этого выдается "национальный паспорт", который дает гражданам России и Белоруссии доступ к рынку труда Венгрии и воссоединению семей. На данный момент венгерские власти выдали всего 14 таких паспортов.

Указ, расширяющий действие этих национальных паспортов на граждан России и Белоруссии, был подписан премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в начале июля. Председатель консервативной партии ЕП (ЕПП) Манфред Вебер предупредил о потенциальной "лазейке для шпионской деятельности".

Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон запросила разъяснения от венгерского правительства. Если венгерское решение представляет угрозу для зоны Шенгена, "мы вмешаемся", - написала она в письме в Будапешт. Еврокомиссия подозревает, что граждане России могут свободно перемещаться из Венгрии в Австрию или Германию.

Йоханссон пояснила: "Облегчение доступа потенциальным русским шпионам и саботажникам в ЕС подрывает нашу коллективную безопасность". В ответ на российское вторжение в Украину ЕС ужесточил визовые правила для граждан России и в сентябре 2022 года ввел запрет на въезд для сотен человек.

Орбан является единственным лидером ЕС, который поддерживает прочные связи с Кремлем. Его неожиданный визит к президенту Владимиру Путину в начале председательства Венгрии в ЕС в начале июля вызвал резкую критику.

Отказ Боки от критики ЕС как от "политических истерик" вызвал дальнейшее беспокойство в ЕС по поводу потенциальной шпионской деятельности Russians. Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон резко осудила потенциальную лазейку для шпионской деятельности, которую может предоставить новая реформа.

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