Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Совет

Венгрия планирует отменить правила политики ЕС в области беженцев.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Добровольцы патрулируют границу между Венгрией и Словакией в сотрудничестве с командами по...
Добровольцы патрулируют границу между Венгрией и Словакией в сотрудничестве с командами по мониторингу миграции.

Венгрия планирует отменить правила политики ЕС в области беженцев.

Нидерланды, возглавляемые своим правоцентристским правительством, запросили освобождение от правил ЕС по вопросам беженцев в Брюсселе. Вслед за ними Венгрия планирует сделать то же самое. Министр по делам Европы Венгрии, Гёргей Лукács, занял твердую позицию по этому вопросу. Однако аналитики считают маловероятными попытки этих двух стран выйти из правил ЕС.

Венгрия намерена последовать примеру Нидерландов и выйти из регламентов ЕС по вопросам беженцев. Лукács заявил об этом в заявлении, подчеркнув необходимость жестких мер против нелегальной иммиграции. Будапешт намерен подать заявку на это исключение, но только если это позволят treaties ЕС.

Ранее Нидерланды представили заявку в ЕК с просьбой освободить их от правил ЕС по вопросам беженцев. Герт Вилдерс, правый популист и член правительственной коалиции с крайне правой партией "За свободу" (ПВВ), расценил это как значительный признак смены политического курса в Нидерландах. Он даже назвал это "мини-Некситом", подразумевая возможный выход Нидерландов из ЕС, который в просторечии называется "Нексит". Несмотря на свою давнюю приверженность Некситу, Вилдерс ранее отложил этот план перед тем, как войти в правительство.

Конфликт Орбана и Брюсселя

Вряд ли Нидерланды и Венгрия добьются своего. Как правило, все 27 стран-членов ЕС должны утвердить исключение. Кроме того, страны ЕС уже согласовали новую реформу в области беженцев и должны ее реализовать. Представитель ЕК подтвердил получение заявки. Освобождение возможно только при изменении treaties. "В данном контексте мы не ожидаем никаких скорых изменений в руководящих принципах ЕС по вопросам беженцев и миграции", - сказал представитель. Правила продолжают применяться к Нидерландам.

Венгрия под руководством правоцентристского премьер-министра Виктора Орбана ужесточает свою иммиграционную политику, вызывая tensions с ЕК. В настоящее время Будапешт отказывается платить штраф в размере €200 миллионов, наложенный Европейским судом юстиции из-за строгих правил в отношении беженцев. ЕК теперь рассматривает возможность удержания этой суммы из будущих платежей ЕС Венгрии.

Европейский совет, несомненно, будет участвовать в дискуссиях о просьбе Венгрии освободить себя от правил ЕС по вопросам беженцев, учитывая свою роль в надзоре за более широкими политическими направлениями Союза. Если заявка Венгрии будет одобрена, это может стать прецедентом для других стран-членов ЕС, стремящихся к аналогичным освобождениям.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Брокеры страхования, обслуживающие клиентов в киоске, управляемом Las Madrinas de los Seguros,...
Политика

Поскольку Верховный суд рассматривает еще один вызов Obamacare, предстоящие выборы могут определить, будет ли следующая администрация поддерживать его.

По мере приближения выборов Верховный суд США вновь столкнулся с Законом о доступной медицине, революционной медициной законодательством 2010 года, которое подвергалось неиссякаемым нападкам судебной власти консерваторов. Последнее вызов связано с требованиями закона о бесплатном...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Эмблема одежды отделения шерифа округа Рэнкин украшает один из их автомобилей в Брансоне,...
Политика

Министерство юстиции инициирует расследование по гражданским правам в офисе шерифа в Миссисипи, где заместители якобы подвергли пыткам двух чернокожих мужчин в печально известном деле "Отряд бандитов".

Управлениеюргендепартамента США начало расследование по поводу Sheriff-стыхил ведомства Rankin County, штатуMississippi, из-за обвинений в неподобающем поведении. Это расследование было elementi после инцидентов, в которых поуропали несколько помощников шерифа, включая тех, кто был частью...

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Главные темы

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы. Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.
Экономика

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно