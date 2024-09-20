Венгрия планирует отменить правила политики ЕС в области беженцев.

Нидерланды, возглавляемые своим правоцентристским правительством, запросили освобождение от правил ЕС по вопросам беженцев в Брюсселе. Вслед за ними Венгрия планирует сделать то же самое. Министр по делам Европы Венгрии, Гёргей Лукács, занял твердую позицию по этому вопросу. Однако аналитики считают маловероятными попытки этих двух стран выйти из правил ЕС.

Венгрия намерена последовать примеру Нидерландов и выйти из регламентов ЕС по вопросам беженцев. Лукács заявил об этом в заявлении, подчеркнув необходимость жестких мер против нелегальной иммиграции. Будапешт намерен подать заявку на это исключение, но только если это позволят treaties ЕС.

Ранее Нидерланды представили заявку в ЕК с просьбой освободить их от правил ЕС по вопросам беженцев. Герт Вилдерс, правый популист и член правительственной коалиции с крайне правой партией "За свободу" (ПВВ), расценил это как значительный признак смены политического курса в Нидерландах. Он даже назвал это "мини-Некситом", подразумевая возможный выход Нидерландов из ЕС, который в просторечии называется "Нексит". Несмотря на свою давнюю приверженность Некситу, Вилдерс ранее отложил этот план перед тем, как войти в правительство.

Конфликт Орбана и Брюсселя

Вряд ли Нидерланды и Венгрия добьются своего. Как правило, все 27 стран-членов ЕС должны утвердить исключение. Кроме того, страны ЕС уже согласовали новую реформу в области беженцев и должны ее реализовать. Представитель ЕК подтвердил получение заявки. Освобождение возможно только при изменении treaties. "В данном контексте мы не ожидаем никаких скорых изменений в руководящих принципах ЕС по вопросам беженцев и миграции", - сказал представитель. Правила продолжают применяться к Нидерландам.

Венгрия под руководством правоцентристского премьер-министра Виктора Орбана ужесточает свою иммиграционную политику, вызывая tensions с ЕК. В настоящее время Будапешт отказывается платить штраф в размере €200 миллионов, наложенный Европейским судом юстиции из-за строгих правил в отношении беженцев. ЕК теперь рассматривает возможность удержания этой суммы из будущих платежей ЕС Венгрии.

Европейский совет, несомненно, будет участвовать в дискуссиях о просьбе Венгрии освободить себя от правил ЕС по вопросам беженцев, учитывая свою роль в надзоре за более широкими политическими направлениями Союза. Если заявка Венгрии будет одобрена, это может стать прецедентом для других стран-членов ЕС, стремящихся к аналогичным освобождениям.

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