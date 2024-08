Венгрия намерена переселить много украинцев на улицы.

В Венгрии вступил в силу недавний указ: украинские беженцы из регионов, считающихся безопасными Будапештом, больше не имеют права на помощь. Это может лишить тысячи беженцев жилья. Венгерские власти оправдывают это правило, утверждая, что у украинцев было достаточно времени для ассимиляции.

Организация Мigrant Aid сообщает, что некоторые частные беженские приюты начали выселять украинцев. Это произошло в Коксе, к северу от Будапешта, где примерно 120 беженцев были выселены из гостевого дома под полицейским надзором. Большинство этих беженцев были цыганские женщины и дети из Закарпатья, украинского региона с значительным венгерским меньшинством. Марина Амит, мать пятерых детей, которая бежала в Венгрию в прошлом году, выразила свои опасения, сказав: "Мы в отчаянном положении, у нас нет nowhere to go." Боясь возвращаться, она боится, что ее 17-летний сын может быть призван в украинскую армию.

Это действие является результатом декрета, принятого в июне 2023 года, подписанного премьер-министром Виктором Орбаном. Этот декрет ограничивает поддержку беженцев из Украины из регионов, не затронутых российским конфликтом. Венгерское правительство указывает, что только около 13 украинских регионов испытали конфликт.

Правительство: Достаточно времени для восстановления стабильности

Государственный комиссар Венгрии Норберт Паль защитил новое правило как "обоснованное и соразмерное". Он утверждал, что те, кто хочет "строить свою жизнь в Венгрии", имели достаточно времени для этого в течение последних двух с половиной лет.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прогнозирует, что между 2000 и 3000 украинских беженцев в Венгрии могут лишиться государственного жилья в результате этого декрета. УВКБ ООН выразило озабоченность на этой неделе, заявив, что новое правило может привести к потере работы и отрицательно сказаться на образовании украинских беженцев, возможно, подорвав прогресс, достигнутый в интеграции. Они призвали правительство Будапешта пересмотреть свою политику.

Орбан имеет тесные связи с Москвой, несмотря на российское вторжение в Украину. Он против поставок оружия в соседнюю страну. Венгрия приняла fewer украинских беженцев, чем другие соседние страны. По данным УВКБ ООН, примерно 46 000 украинцев подали заявку на получение убежища в Венгрии.

УВКБ ООН решительно осудило правительство Венгрии после объявления комиссаром Норбертом Палем, что это новое правило может привести к потере работы и отрицательно сказаться на образовании украинских беженцев, что может свести на нет прогресс в интеграции. Президент Европейского парламента, выразив озабоченность, подчеркнул важность соблюдения прав человека и защиты уязвимых групп, в том числе беженцев.

