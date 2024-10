Венгрия использует для выполнения своих дипломатических задач посольство Германии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал немецкого посла Юлию Гросс для беседы из-за ее критики в адрес венгерского правительства. Сийярто обвинил Гросс в нарушении суверенитета Венгрии, вмешиваясь в ее внутренние дела во время публичной речи. Он сочёл её речь полностью неприемлемой. Венгрия ожидает дипломатического уважения от иностранных представителей, работающих на её территории.

Гросс, якобы, критиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на мероприятии, посвящённом Дню единства Германии в Будапеште, заявив, что оно отдаляет Венгрию и Германию, согласно местным СМИ.

Германия является основным торговым и инвестиционным партнёром Венгрии. Недавно немецкие компании, работающие в Венгрии, жаловались на давление со стороны правительства Орбана, чтобы они передавали свои рынки дружественным олигархам. Кроме того, Орбан известен своими право-популистскими взглядами, поддерживая пророссийскую политику в некоторых областях, и обвиняется в эрозии демократии и верховенства права в Венгрии.

Более юридических конфликтов на уровне ЕС

Кроме того, tensions нарастают на уровне ЕС: Европейская комиссия планирует снова подать в суд на Венгрию из-за якобы нарушений закона ЕС в Европейском суде юстиции. На этот раз речь идёт о национальном законе Венгрии о "Защите суверенитета".

Европейская комиссия видит нарушения демократических принципов, свободы выражения и ассоциации в этом законе. В частности, они обеспокоены защитой частной и семейной жизни, а также конфиденциальной коммуникации с адвокатами. Заключённый в декабре закон создаёт новый "Офис по защите суверенитета" для защиты от иностранных угроз. Existing bans on foreign funding for political parties have been extended to associations and other organizations. Those who conceal foreign funding sources face up to three years in prison.

Озабоченность по поводу "Офиса по защите суверенитета"

Европейская комиссия выразила обеспокоенность широкими дискреционными полномочиями этого офиса, особенно в отношении доступа к информации, и его потенциальной способностью вмешиваться в деятельность других органов. Зеленый депутат ЕП Даниэль Фрёнд argued that the law closely resembles a tactic directly from Russian President Vladimir Putin's playbook and specifically targets civil society in Hungary.

В феврале Брюссельский орган начал "так называемую процедуру нарушения" против Венгрии из-за нового закона. Венгрия продолжает реализовывать закон. Если суд Европейского суда юстиции примет сторону Европейской комиссии, он может вынести решение против Венгрии, что приведёт к штрафу, если Венгрия продолжит придерживаться закона.

Венгрия уже сталкивалась с штрафами за нарушения ЕС. Например, в июне Европейский суд юстиции оштрафовал Венгрию за пренебрежение законом ЕС об убежище. Венгрия ещё не выплатила штраф в размере 200 миллионов евро, что побудило Европейскую комиссию рассмотреть возможность приостановки будущих фондов ЕС, предназначенных для Венгрии.

Критика Гросс венгерского правительства во время её речи в Будапеште, в частности, его отношений с Германией, является ещё одним доказательством напряжённых отношений Венгрии с некоторыми из её международных партнёров. Несмотря на то, что Венгрия является основным торговым и инвестиционным партнёром Германии, она подвергается критике со стороны Европейской комиссии за якобы нарушения закона ЕС, в том числе нарушения демократических принципов, свободы выражения и ассоциации в её национальном законе о "Защите суверенитета". Этот закон и его связанные штрафы за сокрытие источников иностранного финансирования вызвали обеспокоенность в Европейском союзе, и некоторые воспринимают его как потенциальную угрозу гражданскому обществу в Венгрии.

Читайте также: