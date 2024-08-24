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Велосипедист выжил пять дней в пустыне Айдахо после аварии, поддерживая жизнь при приеме воды из ручья

24-летний Закари Демоc выдержал пятидневные испытания в дикой местности штата Айдахо после происшествия на мотоцикле.

 and  Elizabeth Wells
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Велосипедист выжил пять дней в пустыне Айдахо после аварии, поддерживая жизнь при приеме воды из ручья

Джемпер не защитил его во время аварии, но в последующие дни он пригодился, когда 24-летний молодой человек остался один в дикой местности и боролся за жизнь.

Парализованный травмами, он уже не мог самостоятельно доставать воду и с трудом передвигался. Он опускал джемпер в ближайший ручей и высасывал воду из кармана, признался он CNN.

Демосс, родом из Мизулы, Монтана, остался один в горной пустыне Айдахо на пять дней после аварии, прежде чем его спас старый друг.

"Я так благодарен, что остался жив. Я боролся с болью и страхом смерти в лесу, - сказал он CNN. - Но я твердил себе, что это либо бесконечное море боли, либо краткий миг смерти, и я не собирался выбирать второе".

Демосс и его черный мотоцикл Kawasaki Vulcan 2000 пропали 12 августа на шоссе 12 в Айдахо, когда он ехал с двумя другими мотоциклистами. Он не вернулся к месту встречи.

Полиция и семья Демосса объединились, чтобы обыскать область в 99 милях, но later объявили, что будут сокращать усилия по поиску с 15 августа.

Между тем, в Орегоне друг Демосса Грег Коммон, 45 лет, взял дело в свои руки, когда власти сократили поиск.

"Я позвонил жене с работы и сказал: 'Мы едем'. Жена начала собирать мои вещи и готовить снаряжение, а я ехал домой с работы. Потом мы отправились в горы", - сказал Коммон.

Демосс и сын Коммона были близкими друзьями со времен школы, когда Коммоны жили в Монтане. Коммон подозревал, что может найти Демосса из-за своей осведомленности о районе и навыках езды на мотоцикле.

Сперва он не узнал своего друга.

"Я проехал 30 миль накануне. Утром проехал 5 миль и проехал еще один километр, так что это был шестой километр дня. Потом я увидел этого парня, лежащего у ручья. Я не узнал его... так что крикнул ему. Он повернулся ко мне и сказал: 'Мужчина, я попал в аварию. Я в плохом состоянии'. И тогда я понял, что разговариваю с Заком!", - сказал Коммон.

Демосс вспомнил, как он вывернул руль, чтобы не столкнуться с оленем, и затем буквально перепрыгнул через ручей на мотоцикле в отдаленную травянистую местность, потеряв связь с мотоциклом.

"Это произошло очень быстро, но я помню, как летел в воздухе, прежде чем удариться", - сказал он.

"Я смог достать воду в течение двух дней, но потом рухнул и стал практически неподвижным, несмотря на мои усилия ползти обратно к ручью", - сказал Демосс.

У него был портативный костер, который шел в комплекте с мотоциклом, который мог бы помочь другим найти его, если бы он был ближе к мотоциклу, сказал Коммон.

Для Коммона выживание Демосса - это свидетельство его стойкости и упорства.

"Той силы воли, которую потребовалось, чтобы выдержать пять дней в таком состоянии... я даже не могу себе представить", - сказал Коммон. "Этот парень выжил пять дней на этой горе".

Он сказал, что как только Демосс услышал его голос, он сразу же узнал старшего мужчину.

"Он сказал: 'О, боже, спасибо', - сказал Коммон. 'И буквально он пытается обнять меня. Он говорит: 'Я люблю тебя, парень'. И все, что он может двигать, это рука и голова. Остальное у него довольно избито'.

Он описал чувство глубокой эйфории, когда нашел Демосса. "После пяти дней, когда кто-то пропал в стране так, вы не думаете, что найдете их живыми", - сказал Коммон.

Демосс выздоравливал от травм в больнице, недавно перейдя из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сказал он CNN.

Рикенбахер, мать Демосса, перечислила его травмы в посте в Facebook, в том числе частично сдутый легкий, сломанный бедренный сустав и треснутые ребра.

"Это было так, как будто он получил избиение, как куклу", - написала она.

Семья надеется собрать средства на его "долгое и дорогостоящее выздоровление" через проверенную кампанию GoFundMe.

Демосс depended on the jacket's pocket for water when he was stranded, as he couldn't fetch water himself due to his injuries. In the hospital, Demoss' family was hoping to raise funds for his recovery through a verified GoFundMe campaign, as his injuries were extensive, including a slightly collapsed lung, a shattered hip, and cracked ribs. [us]

В течение пяти дней Грегу Commons удалось найти пропавшего человека Закри ДеМосса, который попал в дорожную аварию на мотоцикле. После удачного спасения ДеМосса, его мотоцикл извлекли из леса.

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