Велосипедист выжил пять дней в пустыне Айдахо после аварии, поддерживая жизнь при приеме воды из ручья

Джемпер не защитил его во время аварии, но в последующие дни он пригодился, когда 24-летний молодой человек остался один в дикой местности и боролся за жизнь.

Парализованный травмами, он уже не мог самостоятельно доставать воду и с трудом передвигался. Он опускал джемпер в ближайший ручей и высасывал воду из кармана, признался он CNN.

Демосс, родом из Мизулы, Монтана, остался один в горной пустыне Айдахо на пять дней после аварии, прежде чем его спас старый друг.

"Я так благодарен, что остался жив. Я боролся с болью и страхом смерти в лесу, - сказал он CNN. - Но я твердил себе, что это либо бесконечное море боли, либо краткий миг смерти, и я не собирался выбирать второе".

Демосс и его черный мотоцикл Kawasaki Vulcan 2000 пропали 12 августа на шоссе 12 в Айдахо, когда он ехал с двумя другими мотоциклистами. Он не вернулся к месту встречи.

Полиция и семья Демосса объединились, чтобы обыскать область в 99 милях, но later объявили, что будут сокращать усилия по поиску с 15 августа.

Между тем, в Орегоне друг Демосса Грег Коммон, 45 лет, взял дело в свои руки, когда власти сократили поиск.

"Я позвонил жене с работы и сказал: 'Мы едем'. Жена начала собирать мои вещи и готовить снаряжение, а я ехал домой с работы. Потом мы отправились в горы", - сказал Коммон.

Демосс и сын Коммона были близкими друзьями со времен школы, когда Коммоны жили в Монтане. Коммон подозревал, что может найти Демосса из-за своей осведомленности о районе и навыках езды на мотоцикле.

Сперва он не узнал своего друга.

"Я проехал 30 миль накануне. Утром проехал 5 миль и проехал еще один километр, так что это был шестой километр дня. Потом я увидел этого парня, лежащего у ручья. Я не узнал его... так что крикнул ему. Он повернулся ко мне и сказал: 'Мужчина, я попал в аварию. Я в плохом состоянии'. И тогда я понял, что разговариваю с Заком!", - сказал Коммон.

Демосс вспомнил, как он вывернул руль, чтобы не столкнуться с оленем, и затем буквально перепрыгнул через ручей на мотоцикле в отдаленную травянистую местность, потеряв связь с мотоциклом.

"Это произошло очень быстро, но я помню, как летел в воздухе, прежде чем удариться", - сказал он.

"Я смог достать воду в течение двух дней, но потом рухнул и стал практически неподвижным, несмотря на мои усилия ползти обратно к ручью", - сказал Демосс.

У него был портативный костер, который шел в комплекте с мотоциклом, который мог бы помочь другим найти его, если бы он был ближе к мотоциклу, сказал Коммон.

Для Коммона выживание Демосса - это свидетельство его стойкости и упорства.

"Той силы воли, которую потребовалось, чтобы выдержать пять дней в таком состоянии... я даже не могу себе представить", - сказал Коммон. "Этот парень выжил пять дней на этой горе".

Он сказал, что как только Демосс услышал его голос, он сразу же узнал старшего мужчину.

"Он сказал: 'О, боже, спасибо', - сказал Коммон. 'И буквально он пытается обнять меня. Он говорит: 'Я люблю тебя, парень'. И все, что он может двигать, это рука и голова. Остальное у него довольно избито'.

Он описал чувство глубокой эйфории, когда нашел Демосса. "После пяти дней, когда кто-то пропал в стране так, вы не думаете, что найдете их живыми", - сказал Коммон.

Демосс выздоравливал от травм в больнице, недавно перейдя из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сказал он CNN.

Рикенбахер, мать Демосса, перечислила его травмы в посте в Facebook, в том числе частично сдутый легкий, сломанный бедренный сустав и треснутые ребра.

"Это было так, как будто он получил избиение, как куклу", - написала она.

Семья надеется собрать средства на его "долгое и дорогостоящее выздоровление" через проверенную кампанию GoFundMe.

