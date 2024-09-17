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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Великобритания все больше боролась с вызовами, связанными с Brexit.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Великобритания пережила существенные трудности из-за Брексита.
Великобритания пережила существенные трудности из-за Брексита.

Великобритания все больше боролась с вызовами, связанными с Brexit.

Согласно недавнему исследованию, торговые отношения Великобритании с Европейским союзом сталкиваются с трудностями после Брексита. Данные из Астонского университета в Бирмингеме показывают существенное снижение импорта и экспорта в период с 2021 по 2023 год. Экспорт Великобритании в ЕС сократился на 27%, а импорт упал на 32%.

Также наблюдалось снижение разнообразия экспортируемых британских товаров. Каждое из государств-членов ЕС получало на 1645 меньше уникальных британских товаров. Это повлияло в меньшей степени на более мелкие экономики ЕС, такие как Германия.

Исследование не учитывает сектор услуг, который, как оказалось, процветал после Брексита. Экспорт табака, железнодорожной техники и авиационной продукции также показал рост.

Великобритания официально вышла из ЕС в конце января 2020 года и не является частью его таможенного союза и единого рынка с 2021 года. Заключенное в последний момент соглашение о свободной торговле не смогло полностью устранитьPersistent bureaucratic challenges and other trade barriers.

Согласно исследованию, наиболее сильно пострадали секторы сельского хозяйства, одежды и производства древесины и бумаги. Категория съедобных фруктов и орехов испытала наибольшее снижение экспорта, с уменьшением стоимости примерно на 73,5%.

ЕС, будучи значительным торговым партнером Великобритании, столкнулся с трудностями в торговых отношениях после Брексита. Несмотря на трудности, Великобритании удалось увеличить экспорт в определенных секторах, таких как табак, железнодорожная техника и авиационная продукция, в ЕС.

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