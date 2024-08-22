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ПолитикаНовостиГермания

Ведущий фигура, Роберт Хабек, предупреждает о возможном распаде коалиции светофоров

Вице-канцлер Роберт Хабек призывает своих коллег-политиков вновь обрести здравый смысл. По его мнению, необходимо любой ценой предотвратить отступление коалиции от основных целей из-за разногласий внутри нее.

 and  James Williams
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Министр экономики Робберт Габек в настоящее время ведет два существенных строительных проекта.
Министр экономики Робберт Габек в настоящее время ведет два существенных строительных проекта.

- Ведущий фигура, Роберт Хабек, предупреждает о возможном распаде коалиции светофоров

Хабек выразил обеспокоенность в адрес партий «трафик света», подчеркнув, что они не должны играть с идеей распада коалиции. «Несерьезное отношение к возможным новым выборам недопустимо», — заявил он изданиям медиагруппы Funke. «Основной закон четко определяет, что Бундестаг избирается на четыре года не просто так».

Хабек призвал коалицию сосредоточиться и проявить решимость. «Как и многие другие, они должны выполнять свои обязанности с решимостью, сосредоточенностью и твердым намерением достичь цели», — посоветовал он. «И я лично собираюсь поступать так же».

Без агитации от Хабека, по крайней мере, пока

Министр экономики Хабек объяснил свою позицию после того, как лидер партии «Зеленые» ОмидNouripour заявил, что коалиция «трафик света» является фактически «переходным правительством».Nouripour имел в виду пост- Меркельскую эпоху, как пояснил Хабек, имея в виду бывшего канцлера Ангелы Меркель (ХДС). «Германия сейчас переживает переходный период: эпоха Меркель закончилась, но новая эпоха еще не наступила», — объяснил Хабек.

Коалиции «трафик света» необходимо решить непройденные решения эпохи Меркель. «Мы добились значительного прогресса, но кризисы стали еще более острыми», — отметил Хабек. «Германии необходимо определить свою геополитическую позицию в Европе и мире, и для этого нам понадобятся политические большинство на предстоящий законодательный период». Когда его спросили, будет ли «эра трафика света» к 2025 году, Хабек ответил: «Никто не может предсказать политический исход в сентябре 2025 года».

Хабек остался неоднозначным в отношении своего возможного выдвижения в качестве кандидата в канцлеры от партии «Зеленые», сказав изданиям Funke: «Речь идет о том, какой нации мы хотим быть. Тогда появится подходящий человек на пост федерального канцлера». Он уточнил: «Я был избран министром на четырехлетний срок. Агитация произойдет позже».

Даже в период перехода Германии Хабек подчеркивает важность предотвращения распада коалиции. «Мы не можем позволить себе подвергать риску стабильность правительства Германии в это критическое время», — добавил он.

Учитывая текущую политическую ситуацию в Германии, Хабек подтверждает свою приверженность роли министра экономики. «Пока я занимаю пост министра экономики, я буду выполнять свои обязанности добросовестно и ответственно, способствуя экономическому росту и стабильности Германии», — заверил он.

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