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Вибрирующее небесное тело, новая стратегия Ford по производству электромобилей, родители фламинго воспитывают яйцо: обзор сегодняшних заголовков

Ежедневный обзор CNN: выбор главных историй, которые могли ускользнуть от вашего внимания в течение дня

 and  John Stellmacher
Время чтения 3 минут
Картина Белого Карлика в Двойной Системе с Высокой Скоростью
Картина Белого Карлика в Двойной Системе с Высокой Скоростью

Вибрирующее небесное тело, новая стратегия Ford по производству электромобилей, родители фламинго воспитывают яйцо: обзор сегодняшних заголовков

Привет, 5 вещей PM! Многие молодые американские избиратели, по данным недавних опросов, испытывают недоверие к Конгрессу, президенту и другим институтам. Опрос также показал, что более трети взрослых представителей поколения Z не доверяют крупным технологическим компаниям, средствам массовой информации, системе уголовного правосудия и полиции.

Вернитесь к тому, что пропустили за день:

5 вещей

1️⃣ Погоня на высокой скорости: Необычный объект, идентифицированный с помощью гражданских ученых, движется со столь невероятной скоростью через Млечный Путь, что, возможно, сможет вырваться из гравитации галактики и достичь межгалактического пространства. Эксперты считают, что это, скорее всего, звезда с малым массой, движущаяся со скоростью около 1,3 миллиона миль в час.

2️⃣ Фастфуд: Почти две трети детских продуктов, продаваемых в американских супермаркетах, содержат избыточное количество сахара и соли, а также вводят в заблуждение потребителей, согласно новому исследованию. Большинство из них не соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения по рекламе, которые требуют правильной маркировки ингредиентов и точной информации о здоровье.

3️⃣ Вторые шансы: После критики небольшой японский городок тихо отменил свое решение закрыть вид на гору Фудзи черной сетью. Fujikawaguchiko закрыл доступ туристам несколько месяцев назад из-за перегрузки информацией от фотографов.

4️⃣ Революция электромобилей: Ford пересматривает свои стратегии электромобилей, делая ставку на гибриды и доступность. Автопроизводитель заявил, что клиенты все больше озабочены ценой и испытывают беспокойство из-за диапазона.

5️⃣ Гордые фламинго: Два самца фламинго по имени Артур и Кёртис высидели яйцо вместе в британском зоопарке, что стало первым случаем успешного высиживания потомства парой одного пола. Птенец уже больше месяца и, похоже, здоров — посмотрите на него.

Космос, последняя граница

🚀 Неудачный запуск ракеты: Ракета взорвалась во время старта на космодроме Саксаворд в Шетландских островах, Шотландия. Власти подтвердили, что никто не пострадал.

Наблюдайте за интенсивным взрывом Ракета на тесте. Запись BBC зафиксировала существенное взрывение на космодроме Саксафорд на островах Шетланд, Шотландия.

Главные новости

Вальц выходит на сцену на третьем дне Национального съезда Демократической партии• Пять тел обнаружены во время поисков пропавших пассажиров суперъяхты• Кеннеди готовится выйти из кампании, возможная поддержка Трампа в работе

Интересные новости

🐶 Последняя воля: Семья Алена Делона отказывается усыплять своего бельгийского сенбернара, которого он хотел похоронить с собой. Делона, легендарного французского актера, не стало на 89-м году жизни.

Роскошь лобстеров: Эти дорогие ракообразные прочно утвердились в качестве символа богатства и роскоши tanto в искусстве, как и в моде, а также прославились благодаря своей гастрономической славе.

Финансовое предупреждение

45%

💰 Это тревожный процент американских домохозяйств, которые, по данным недавнего анализа, могут столкнуться с финансовой нестабильностью в возрасте 65 лет.

Ваше здоровье

Катастрофический взрыв ракеты на BBC0.jpg

😷 Последствия COVID: Недавнее исследование связывает заболевание с повышенным риском психических расстройств — особенно среди непрошедших вакцинацию — таких как депрессия, тревога, ПТСР и другие расстройства.

Викторина

🏈 Квотербек Майами Долфинс Туа Тагаваилоа недавно назвал своего бывшего тренера Брайана Флореса "плохим человеком". Флорес в настоящее время работает координатором защиты в какой NFL команде?

Положительный финал

😎 Находить светлую сторону: Жизнь Джона Нирса приняла неожиданный оборот во время поездки мечты — встреча, которая случается раз в жизни, оказала на него глубокое влияние, следуя планам его жены на отпуск.

Всего доброго!

👋 Увидимся завтра.🧠 Ответ на викторину: D. Брайан Флорес, бывший главный тренер Долфинс, теперь работает координатором защиты в Викингах. Он сказал, что хочет использовать замечания Туа Тагаваилоа как возможность для личностного роста.

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5 вещей PM созданы CNN Трисией Эскобедо, Меган Прис и Кимберли Ричардсон.

Леди Гага надела лобстера, инкрустированного бриллиантами
Изображение, названное: AP21233858363032

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