Вибрирующее небесное тело, новая стратегия Ford по производству электромобилей, родители фламинго воспитывают яйцо: обзор сегодняшних заголовков

⚡ Привет, 5 вещей PM! Многие молодые американские избиратели, по данным недавних опросов, испытывают недоверие к Конгрессу, президенту и другим институтам. Опрос также показал, что более трети взрослых представителей поколения Z не доверяют крупным технологическим компаниям, средствам массовой информации, системе уголовного правосудия и полиции.

Вернитесь к тому, что пропустили за день:

5 вещей

1️⃣ Погоня на высокой скорости: Необычный объект, идентифицированный с помощью гражданских ученых, движется со столь невероятной скоростью через Млечный Путь, что, возможно, сможет вырваться из гравитации галактики и достичь межгалактического пространства. Эксперты считают, что это, скорее всего, звезда с малым массой, движущаяся со скоростью около 1,3 миллиона миль в час.

2️⃣ Фастфуд: Почти две трети детских продуктов, продаваемых в американских супермаркетах, содержат избыточное количество сахара и соли, а также вводят в заблуждение потребителей, согласно новому исследованию. Большинство из них не соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения по рекламе, которые требуют правильной маркировки ингредиентов и точной информации о здоровье.

3️⃣ Вторые шансы: После критики небольшой японский городок тихо отменил свое решение закрыть вид на гору Фудзи черной сетью. Fujikawaguchiko закрыл доступ туристам несколько месяцев назад из-за перегрузки информацией от фотографов.

4️⃣ Революция электромобилей: Ford пересматривает свои стратегии электромобилей, делая ставку на гибриды и доступность. Автопроизводитель заявил, что клиенты все больше озабочены ценой и испытывают беспокойство из-за диапазона.

5️⃣ Гордые фламинго: Два самца фламинго по имени Артур и Кёртис высидели яйцо вместе в британском зоопарке, что стало первым случаем успешного высиживания потомства парой одного пола. Птенец уже больше месяца и, похоже, здоров — посмотрите на него.

Космос, последняя граница

🚀 Неудачный запуск ракеты: Ракета взорвалась во время старта на космодроме Саксаворд в Шетландских островах, Шотландия. Власти подтвердили, что никто не пострадал.

Главные новости

• Вальц выходит на сцену на третьем дне Национального съезда Демократической партии• Пять тел обнаружены во время поисков пропавших пассажиров суперъяхты• Кеннеди готовится выйти из кампании, возможная поддержка Трампа в работе

Интересные новости

🐶 Последняя воля: Семья Алена Делона отказывается усыплять своего бельгийского сенбернара, которого он хотел похоронить с собой. Делона, легендарного французского актера, не стало на 89-м году жизни.

Роскошь лобстеров: Эти дорогие ракообразные прочно утвердились в качестве символа богатства и роскоши tanto в искусстве, как и в моде, а также прославились благодаря своей гастрономической славе.

Финансовое предупреждение

45%

💰 Это тревожный процент американских домохозяйств, которые, по данным недавнего анализа, могут столкнуться с финансовой нестабильностью в возрасте 65 лет.

Ваше здоровье

😷 Последствия COVID: Недавнее исследование связывает заболевание с повышенным риском психических расстройств — особенно среди непрошедших вакцинацию — таких как депрессия, тревога, ПТСР и другие расстройства.

Викторина

🏈 Квотербек Майами Долфинс Туа Тагаваилоа недавно назвал своего бывшего тренера Брайана Флореса "плохим человеком". Флорес в настоящее время работает координатором защиты в какой NFL команде?

Положительный финал

😎 Находить светлую сторону: Жизнь Джона Нирса приняла неожиданный оборот во время поездки мечты — встреча, которая случается раз в жизни, оказала на него глубокое влияние, следуя планам его жены на отпуск.

Всего доброго!

👋 Увидимся завтра.🧠 Ответ на викторину: D. Брайан Флорес, бывший главный тренер Долфинс, теперь работает координатором защиты в Викингах. Он сказал, что хочет использовать замечания Туа Тагаваилоа как возможность для личностного роста.

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5 вещей PM созданы CNN Трисией Эскобедо, Меган Прис и Кимберли Ричардсон.

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