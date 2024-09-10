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Вэнс признает, что его возбудительные заявления против гаитянских мигрантов могут быть неточными, но при этом он призывает свою аудиторию продолжать делиться "хумористическими сообщениями на тему кошек".

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Ванс заявил в среду, что слухи о том, что гаитянские мигранты похищают домашних животных у жителей Спрингфилда, Огайо, могут быть неправдивы, но призвал своих сторонников продолжать делиться «кошачьими шутками» в формате обещаний.

 and  Max Becker
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Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Диlerde разговаривает с журналистами возле...
Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Диlerde разговаривает с журналистами возле барьера на границе с Мексикой, в Сан-Диего, 6 сентября 2024 года

Вэнс признает, что его возбудительные заявления против гаитянских мигрантов могут быть неточными, но при этом он призывает свою аудиторию продолжать делиться "хумористическими сообщениями на тему кошек".

За последние несколько недель наш офис буквально завалили беспокойства настоящих жителей Спрингфилда, которые утверждают, что их домашние животные или местная дикая природа были похищены иммигрантами из Гаити. Хотя эти истории, возможно, окажутся безосновательными, как написал Вэнс на X, "однако подтвержденным фактом является трагический инцидент, в котором неавторизованный гаитянский мигрант лишил жизни невинного ребенка", - добавил он, также коснувшись бремени миграции на здравоохранение и образовательные учреждения.

Вэнс, похоже, имел в виду эпизод прошлого года, когда авария автобуса в Спрингфилде унесла жизнь 11-летнего ребенка. Водитель, гаитянский иммигрант, имел иностранные права, недействительные в Огайо, как сообщалось в Нью-Йорк Таймс. Водитель был признан виновным в умышленном убийстве первой степени и халатном убийстве четвертой степени, согласно Springfield News-Sun.

Нью-Йорк Таймс сообщало, что в городе могло быть до 20 000 гаитянских иммигрантов в последние годы. Отчет предполагал, что наплыв создал огромную нагрузку на местные клиники здравоохранения, приведя к 13-кратному увеличению между 2021 и 2023 годами. Также пострадали жилье и школы.

"Если вы журналист или активист, который не интересовался борьбой этих американских граждан до вчерашнего дня, позвольте дать вам совет: направьте свой гнев на своих сограждан, которые страдают под политикой вице-президента Камалы Харрис. Выразите возмущение своим собственным пренебрежением", - продолжил он.

В последующем посте Вэнс посоветовал: "Не позволяйте нытикам из СМИ сбить вас с пути, товарищи патриоты. Держите мемы с кошками, катающимися на велосипедах".

Вэнс распространил ложные обвинения против гаитянских мигрантов в Огайо, якобы причиняющих вред или поедающих домашних животных, в понедельник, но не затронул эту тему в своем следующем посте во вторник. Это всего лишь еще один шаг в кампании, которая все больше прибегает к расовой предвзятости, ставя под сомнение расовую принадлежность вице-президента Камалы Харрис, в то же время пытаясь подорвать ее политику в области иммиграции.

Неподтвержденные обвинения, похоже, возникли из местной группы Facebook и в конечном итоге достигли высших уровней консервативных СМИ и Республиканской партии. Эти ложные утверждения получили широкое распространение на X, а его владелец, Илон Маск, поддержал fabriкованные слухи и поделился несколькими связанными мемами.

Спикер города Спрингфилда заявил в заявлении CNN: "Не было никаких достоверных сообщений или конкретных обвинений в причинении вреда, травмировании или жестоком обращении с домашними животными со стороны лиц из иммигрантского сообщества".

Несмотря на накаленную риторику вокруг гаитянских иммигрантов в Спрингфилде, спикер города опроверг любые достоверные сообщения о причинении вреда домашним животным со стороны лиц из иммигрантского сообщества. Эта ситуация подчеркивает важность различения фактов и вымысла в политической сфере.

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