Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРазрыв Северного потока

Вашингтон обвиняется Москвой в организации бомбардировки Северного потока.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в встрече с несколькою коллегами в Тегеране,...
Министр иностранных дел России Сергей Лавров участвует в встрече с несколькою коллегами в Тегеране, Иран.

Вашингтон обвиняется Москвой в организации бомбардировки Северного потока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. "Очевидно, что приказ на такое нападение исходил из высших эшелонов, как принято говорить, а для Запада это несомненно Вашингтон", - заявил Лавров в опубликованном видеоинтервью газете "Известия".

"Нет сомнений, что украинцы не смогли бы справиться с этим в одиночку", - добавил Лавров. Недавно стало известно, что немецкий федеральный прокурор выдал первый ордер на арест украинского водолаза в связи с инцидентами. Он, а также двое других украинцев, подозреваются в причастности к саботажу "Северного потока".

По данным "Уолл-стрит джорнал" (WSJ), со ссылкой на источники в украинской военной разведке, взрывы были организованы под командованием тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и получили одобрение на высшем уровне украинского правительства, в том числе от президента Владимира Зеленского. Однако, якобы после вмешательства ЦРУ США Зеленский приказал приостановить операцию, но его приказы были проигнорированы. Киев отверг обвинения как "полную чушь".

Инциденты со взрывами на "Северном потоке" связывают с украинской военной разведкой, как сообщает "Уолл-стрит джорнал". По данным их источников, операция, возможно, была одобрена бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, хотя Зеленский отрицает свою причастность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После интенсивных дискуссий Израиль соглашается на предложение перемирия в секторе Газа.
Политика

Израиль согласился на перемирие в Газе

Израиль согласился на перемирие в Газе После многочисленных попыток США, Египет и Катар предложили перемирие в Газе, которое Израиль признал. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который отметил прогресс по ключевым вопросам после длительной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Блинкен не уточнил, учитывает ли предложение озабоченности

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Израиль соглашается на прекращение огня
Политика

Израиль соглашается на прекращение огня

Возможное достижение перемирия в Газе и освобождение заложников обсуждаются? Госсекретарь США Энтони Блинкен делится положительными prvním от беседы с премьер-министром Израиля

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Христиан Кизер запечатлён во время заседания в здании окружного суда Кеносхи 15 ноября 2019 года.
Политика

Лицо, осужденное на 11 лет тюрьмы после того, как она воспользовалась своим правом на смертельное нападение на мужчину из-за его участия в сексуальной эксплуатации.

Женщина из Милуоки, оправдывавшая свои действия обоснованностью из-за участия мужчины в торговле людьми, получила приговор в понедельник

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно