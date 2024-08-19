Вашингтон обвиняется Москвой в организации бомбардировки Северного потока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. "Очевидно, что приказ на такое нападение исходил из высших эшелонов, как принято говорить, а для Запада это несомненно Вашингтон", - заявил Лавров в опубликованном видеоинтервью газете "Известия".

"Нет сомнений, что украинцы не смогли бы справиться с этим в одиночку", - добавил Лавров. Недавно стало известно, что немецкий федеральный прокурор выдал первый ордер на арест украинского водолаза в связи с инцидентами. Он, а также двое других украинцев, подозреваются в причастности к саботажу "Северного потока".

По данным "Уолл-стрит джорнал" (WSJ), со ссылкой на источники в украинской военной разведке, взрывы были организованы под командованием тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и получили одобрение на высшем уровне украинского правительства, в том числе от президента Владимира Зеленского. Однако, якобы после вмешательства ЦРУ США Зеленский приказал приостановить операцию, но его приказы были проигнорированы. Киев отверг обвинения как "полную чушь".

Инциденты со взрывами на "Северном потоке" связывают с украинской военной разведкой, как сообщает "Уолл-стрит джорнал". По данным их источников, операция, возможно, была одобрена бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским, хотя Зеленский отрицает свою причастность.

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