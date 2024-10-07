Вагенкнехт и Вадефул высоко оценивают Вудке, Войгта и Кречмера за их усилия в украинских вопросах.

15:30 Критика в адрес восточных политиков из-за их подхода к политике в отношении Украины: "Ценности обменяны на продвижение по службе"

Подход к политике в отношении Украины, предложенный лидерами Саксонии и Бранденбурга, Михаилом Креtschmerом и Диетмаром Вайдке, а также председателем ХДС в Тюрингии Марио Войтом, вызвал широкое осуждение. Однако положительные отзывы получил от председательницы БСВ Сахры Вагенкнехт, которая описала их совместное заявление как "вдумчивый и тонкий подход" в интервью "Фrankfurter Allgemeine Zeitung". Кроме того, эксперт ХДС по внешней политике Йоханн Вадепуль поддержал предложение, подтвердив его соответствие основным нормам: признание нарушения Россией международного права, сильное сотрудничество с ЕС и НАТО и решение, только соответствующее Уставу ООН. Вадепуль интерпретировал гостевую статью как "амбициозную попытку установить связь для потенциальных переговоров о коалиции, сохраняя при этом индивидуальные убеждения". Союз членов ХДС и СДП, участвующих в этом начинании, отправляет "сильный сигнал".

15:30 Критика хлынула на восточных политиков из-за их предложения по Украине: "Ценности обменяны на продвижение по службе"

Лидер ХДС Фридрих Мерц раскритиковал призыв к дипломатическим усилиям для урегулирования конфликта между Россией и Украиной со стороны видных восточных политиков. "Украина борется за свое существование. Наша дальнейшая поддержка необходима для наших собственных интересов. Переговоры о мире могут состояться только тогда, когда обе стороны готовы", - объяснил Мерц "Süddeutsche Zeitung". Мерц присоединился к критике глава комитета по иностранным делам в Бундестаге Михаэль Рот. "Я советую быть осторожным в отношении письма от трех потенциальных министров, если оно было предназначено как прелюдия к переговорам о коалиции с БСВ", - предупредил Рот, имея в виду альянс Вагенкнехт и недавние результаты выборов. МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сказала "Rheinische Post": "Мне кажется, что либеральные ценности нашей нации обмениваются на краткосрочную власть и политическую кампанию".

15:05 Вскрытие "шпионского кита" из Норвегии: "Вероятной причиной смерти была бактериальная инфекция"

В отличие от слухов правозащитников, "шпионский кит" из Норвегии не был намеренно причинен вред. Врачи, проводившие вскрытие, пришли к выводу, что "вероятной причиной смерти была бактериальная инфекция". Это может быть связано с травмой во рту, о которой полиция упомянула в своем анализе отчета о вскрытии. Эксперты из Норвежского ветеринарного института и полицейской криминалистики не нашли никаких признаков огнестрельных ран или других инородных предметов на ките.

14:33 Обновленные атаки дронов: Киев сообщает о повреждениях

Воздушные силы Украины сообщают, что подверглись атаке российских дронов в течение ночи, цель которых были критически важные объекты инфраструктуры. Воздушные силы утверждают, что сбили девять из девятнадцати дронов и помешали семи другим с помощью электронных помех. К сожалению, судьба оставшихся трех дронов неясна. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице был поврежден жилой дом, что привело к быстрому тушению пожара. Кроме того, в южном районе Херсона губернатор сообщил о повторных атаках на жизненно важную инфраструктуру, коммунальные сооружения и 35 частных домов накануне, что привело к одной смерти и четырем ранениям.

14:04 Кремль: "Киев продолжает играть с огнем"

"Киев продолжает играть с огнем, и мы обязательно сообщим об этом представителям МАГАТЭ", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков агентству Reuters, имея в виду Международное агентство по атомной энергии, надзорный орган ООН по ядерным вопросам. Вчера российские силы заявили, что перехватили украинский дрон возле Курской атомной электростанции, и некоторые СМИ сообщали о пожаре в нескольких милях оттуда. Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихый опроверг утверждения о том, что Украина запускала оружие возле электростанции.

13:46 Франция отправляет 12 гаубиц "Цезарь" в Украину

Франко-германский консорциум KNDS получил контракт на поставку 12 гаубиц "Цезарь", финансируемых Украиной, согласно заявлению министра обороны Франции Себастьена Лекорну в социальной сети X. "Цезарь" представляет собой "артиллерийское вооружение на колесах". Эта автономная артиллерийская система способна поражать цели на расстоянии до 55 километров. Лекорну добавил: "Увеличение производственной мощности нашей оборонной промышленности является неотъемлемой частью поддержки Украины". Ранее Франция поставляла гаубицы "Цезарь" в Украину неоднократно.

13:11 Украина: нападение уничтожило штаб ФСБ в Новосибирске

Нападение на штаб российской службы безопасности ФСБ в Новосибирске произошло 3 октября. Видеоролик от украинской военной разведки якобы показывает человека, начавшего пожар и погибшего в нем. Российские СМИ подтверждают пожар.

12:34 Россия: Сотрудника АЭС убил взрыв в автомобилеВзрыв в автомобиле убил сотрудника российского управления украинской АЭС в Запорожье. Украинское агентство безопасности опубликовало видео взрыва и объявило, что погиб "начальник службы безопасности" АЭС Андрей Короткий. Короткого обвинили в том, что он "добровольно сотрудничал с российскими захватчиками" и преследовал проукраинских сотрудников АЭС, как объяснило украинское агентство безопасности. Администрация АЭС, находящаяся под контролем России, подтвердила смерть Короткого и назвала это "террористическим актом, организованным Киевом". Директор АЭС Юрий Черничук назвал это "безрассудным" актом, который "должен быть наказан". Российский следственный комитет заявил, что взрывное устройство было размещено под автомобилем Короткого у его дома и взорвано, когда он уезжал.

12:02 Мюнц: Путин хочет показать, "что конфликт стоит того"После захвата города Вугледар на востоке Украины российская армия, по словам эксперта по России Райнера Мюнца, ожидаемо усилит операции в регионе. Он также объясняет причины назначения Путиным все большего числа ветеранов войны на официальные должности.

11:29 Украина: более 177 украинских военнопленных умерли в российском пленуС начала российского вторжения на Украину в плену умерло не менее 177 украинских военнопленных, сообщает Виктория Цымбалиук из украинского координационного центра по военнопленным в "Киевском независимом". Цымбалиук предполагает, что реальное число смертей в плену может быть гораздо выше из-за отсутствия международного мониторинга. "Не все тела возвращаются, и многие даже не признаются Россией как военнопленные", - объясняет она. Поступали сообщения о пытках и казнях украинских военнопленных в плену. В сентябре прокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел в связи с казнью 84 украинских военнопленных.

11:00 Украина: Россия обстреляла область Кировоград дронамиРоссийские силы атаковали область Кировоград в центральной Украине дронами, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райковыч в своем Telegram-канале. По его словам, в результате drone-атаки было повреждено здание предприятия в Голованевске, в результате чего один человек получил ранения.

10:27 Страховщик UNIQA покидает РоссиюАвстрийский страховщик UNIQA завершил продажу своей российской дочерней компании российской страховой компании Renaissance Life. Сумма сделки не разглашается. UNIQA объявил более года назад о намерении продать совместную страховую дочернюю компанию с Raiffeisen Bank International (RBI) российской страховой компании Renaissance Life. "С завершением сделки мы finally покидаем российский рынок", - сказал член совета директоров UNIQA Вольфганг Киндль.

09:55 В двух российских нефтебазах разгораются масштабные пожары

В двух российских нефтебазах overnight вспыхнули пожары. В Воронежской области (см. запись 05:10) губернатор Александр Гусев винит в пожаре украинский drone- удар. Он написал в Telegram, что фрагменты перехваченного боевого дрона упали в нефтебазу и подожгли пустой танк. В социальных сетях были опубликованы видео предполагаемого drone-удара, но масштаб пожара определить не удалось. В то же время, в российской деревне недалеко от Перми в Уральском регионе горит нефтяной танк площадью 10 000 квадратных метров. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России. Хотя они не упомянули drone- удар, украинские дроны теперь способны на такие расстояния. Деревня находится примерно в 1700 километрах от Украины.

09:30Julia Navalnaya считает переговоры с Путиным бесполезнымиДжулия Навальная считает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным бесполезными. "Не стоит с ним разговаривать (...). Нам нужно бороться с ним, чтобы однажды восторжествовала справедливость", - сказала бывшая жена российского диссидента Алексея Навального Конституционному совету Франции в Париже. "Запад не понимает, что Путин не ждет, пока кто-то придет и поговорит с ним. (...) Ему все равно", - добавила она. Она подчеркнула важность "не сдаваться и не бояться этого режима". В июле она была внесена в список "террористов и экстремистов" в России. Незадолго до этого российский суд выдал ордер на ее арест за "участие в экстремистской организации". Ее также включили в список разыскиваемых за уклонение от предварительного следствия.

08:58 Украина публикует данные о потерях РоссииУкраинское генеральное штабу опубликовало новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно им, Россия потеряла около 657 940 soldiers в Украине с 24 февраля 2022 года, в том числе 1230 за последние 24 часа. Отчет из Киева также сообщает, что были уничтожены 15 танков, 59 артиллерийских систем и 101 дрон. В целом, Россия потеряла 8908 танков, 18965 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 16494 дрона, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно Украине. Оценки Запада предполагают меньшие потери, но они также, скорее всего, занижены.

16:33 Атаки России на Сумскую область на востоке Украины произошли 82 раза за последние 24 часа, согласно данным регионального военного управления в Telegram. В результате этих нападений восемь человек получили ранения. В качестве оружия использовались мортары, артиллерия, реактивные установки, управляемые бомбы и дроны. Более десяти общин в Сумской области пострадали, в том числе Миколаїв, Хотын, Юнакивка, Мирополье, Билоополье, Рыхывка, Краснополье, Великая Писаревка, Новая Слобода, Глухов, Шалигины, Эсман и Середина-Буда. Сумская область граничит с российскими регионами Брянск, Курск и Белгород.

10:53 Украина создает первый военный пункт вербовки в ПольшеУкраинская армия создала первый зарубежный пункт вербовки, расположенный в польском городе Люблин. Офис вербовки Украинского легиона находится в ведении Министерства обороны Украины, что соответствует плану создания Украинского легиона в Польше, согласованному в июле президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. С начала российского вторжения Польша приняла почти миллион человек из Украины. По оценкам украинского правительства, около 300 000 человек призывного возраста из Украины проживают в Польше. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечает, что Польша не несет ответственности за вербовку украинских добровольцев, их военную подготовку является единственной ответственностью Польши. Косиняк-Камыш также отмечает, что количество украинских добровольцев, желающих записаться, в настоящее время неудовлетворительно.

10:12 ИСР: Российские силы истощают ресурсы для наступления на востоке УкраиныПо данным Института изучения войны (ISW), российская армия, по-видимому, исчерпала свои людские и материальные ресурсы для поддержания интенсивных наступательных операций на востоке Украины. Летнее наступление готовилось военным командованием в течение месяцев, но, по оценкам ISW, запасы и ресурсы, накопленные для этой цели, были значительно истощены недавними боями. Как ранее оценивали украинские официальные лица и ISW, пик нынешнего наступления на востоке Украины ожидается в ближайшие месяцы, возможно, недели.

09:52 Зеленский требует укрепить передний край и получить разрешение на целевые удары по территории РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, всего через два дня после его инаугурации, и выражает энтузиазм в отношении выполнения инициатив, начатых в результате украинско-партнерских взаимодействий. Он подчеркивает необходимость поддержки обороны Украины и выполнения всех обещаний по поддержке обороны, данных партнерами, ссылаясь на сломанные или полувыполненные обязательства. "Передний край должен быть укрепившимся", - заявляет Президент, одновременно требуя разрешения на использование дальнобойного оружия против военных целей России. Он также упоминает необходимость систем ПВО.

08:35 Украина ищет иностранные инвестиции для оборонной промышленностиМинистерство обороны Украины призывает иностранные инвестиции в свою оборонную промышленность, организуя выставку вооружений для потенциальных международных инвесторов, сообщает украинское информационное агентство Ukrinform. Заместитель министра Дмитрий Клименков демонстрирует ряд украинских вооружений, таких как противтанковая ракетная система, самоходная артиллерия, беспилотные дроны и машины разминирования. "У нас есть уникальные инновации, которые уже были испытаны в бою и усовершенствованы изобретателями до определенного стандарта", - заявил он. Министерство обороны Украины ранее инвестировало более четырех миллиардов долларов (три миллиарда евро) в свою оборонную промышленность и надеется получить дополнительные инвестиции от иностранных партнеров.

08:10 Воронезжская область страдает от пожара после сбитого украинского дронаВ российской области Воронеж, близ границы, официальные лица ПВО подтвердили, что в течение ночи были сбиты несколько украинских дронов. Один дрон приземлился на территории нефтебазы, что привело к возгоранию пустого танка. Первоначальные сообщения не сообщают о жертвах. Однако эти утверждения еще предстоит независимо проверить. Воронеж является одним из российских регионов, которые стали целью недавних украинских атак дронами.

05:51 Вооруженные силы Украины укрепляют оборону в восточной части Донецкой областиКомандующий украинскими вооруженными силами генерал Александр Сирский приказывает укрепить оборонительные сооружения в восточной части Донецкой области. Российские силы продвинулись в различных секторах на востоке Украины. Сирский объявил в социальных сетях, что он сотрудничает с 25-й Сicheslav Воздушно-десантной бригадой "на одном из самых важных фронтов".

21:22 Туристическая индустрия в Латвии страдает из-за tensionsТуристическая индустрия в Латвии также страдает от tensions между Россией и Украиной. Латышская газета "Diena" сообщает, что не только предприниматели в сфере гостеприимства и Центральное статистическое бюро обеспокоены возрождением туризма после COVID-19, но и потенциальные гости из различных стран воспринимают Балтию как нестабильный регион из-за military tensions.

21:40 Швейцария выделяет 1.5 миллиарда швейцарских франков на восстановление УкраиныШвейцария объявила о намерении инвестировать 1.5 миллиарда швейцарских франков (приблизительно 1.54 миллиарда евро) в программы восстановления Украины на ближайшие четыре года. Как сообщил швейцарский посол Феликс Бауманн, большая часть этих средств, составляющая 1 миллиард швейцарских франков, будет направлена на поддержку секторов самоуправления Украины, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшиеся средства будут использованы для реконструкционных инициатив в сотрудничестве со швейцарским частным сектором, министерством общин и территориального развития Украины и инфраструктуры. По словам Бауманна, "Наш интерес к этому проекту подчеркивается присутствием нашего представителя, который будет следить за его реализацией здесь". Во время встречи с министром Алексеем Кулебой последний упомянул строительство квартир для более чем 4.5 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине как приоритет для сотрудничества со Швейцарией.

20:39 Украина получает систему ПВО Patriot от РумынииОфициальное подтверждение получения Украиной системы ПВО Patriot было предоставлено Константином Спину, спикером Министерства обороны Румынии, радио "Свободная Европа". Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за эту поддержку в своем вечернем обращении в среду, сказав: "Я благодарен каждой нации, которая поддерживает нас в области ПВО, и особенно благодарен Румынии за их системы Patriot. Вместе мы можем усилить нашу эффективность и, в конечном итоге, положить конец российской агрессии, уничтожая Shahed дроны и ракеты". Ранее правительство Румынии было нерешительно, но в июне они согласились пожертвовать один из своих Patriot. Заказ на поставку системы был официально размещен в прошлом месяце.

19:57 Forbes: Газпром терпит убытки как самая убыточная компания РоссииПо данным делового журнала Forbes, государственная корпорация России, Публичное акционерное общество "Газпром", зарегистрировала беспрецедентный чистый убыток в размере 5.5 миллиардов евро в 2023 году, что является первым таким случаем за 25 лет. Второе место в рейтинге самых убыточных компаний России Forbes заняло совместное предприятие "Амурский газоперерабатывающий завод" между "Сibur Холдинг" и "Sinopec". В пятерку самых убыточных компаний России также вошли "Озон" (чистый убыток 408 миллионов евро), "Объединенная авиастроительная корпорация" (чистый убыток 326 миллионов евро) и социальная сеть "ВКонтакте" (чистый убыток 326 миллионов евро).

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15:30 Политики Востока предлагают Украине "Власть в ущерб ценностям"Лидеры немецких партий ХДС и СДПГ подвергаются критике за дипломатические переговоры с Россией по поводу Украины. Спикер немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Михаэль Рот призывает к осторожности, выражая опасения, что политика может служить прелюдией к переговорам о коалиции с партией "Левые" (BSW). Он подчеркивает, что "обмен нашими либеральными ценностями на временную власть и политическую кампанию" тревожен.

15:05 Критики осуждают "подозрительные" результаты вскрытия "шпионского кита" в НорвегииОрганизации по защите животных осудили результаты вскрытия "шпионского кита" в Норвегии, заявив, что животное не было намеренно травмировано людьми. Однако эксперты опровергают утверждения организаций, подчеркивая, что вероятной причиной смерти была бактериальная инфекция, возможно, вызванная травмой во рту.

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