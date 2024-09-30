В значительном шаге израильские войска нацелены и наносят удары по первоначальной жилой структуре в самом сердце Бейрута.

За последнюю неделю Израильские воздушные удары против целей в Ливане были беспрестанными, в основном сосредоточенными на южных районах и пригородах Бейрута. Однако, похоже, есть сдвиг в стратегии: удар дрона в центре Бейрута поразил жилое здание.

По данным ливанских источников безопасности, удар израильского дрона по квартире, где проживала вооруженная группа в центре Бейрута, привел к гибели четырех человек. Два члена суннитской исламистской группы "Джамаа Исламия", проживавшие в квартире, якобы были целью.

Организация ПФОЛ сообщает, что трое погибших принадлежали к вооруженной палестинской группе, аффилированной с "Хезболлой", организации, запрещенной в Германии. Среди погибших были Мохаммад Абдель-Ааль, начальник военной безопасности, Имад Одех, военный командир, и Абдельрахман Абдель-Ааль, член группы.

Израильские военные операции против оплотов "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута в последние дни были частыми. Однако это был первый удар в центре столицы со времени беспрецедентной атаки ХАМАС на Израиль год назад. Кадры местных телестанций показали разрушенный этаж пострадавшего здания в преимущественно суннитском районе Кола, граничащем с аэропортовской дорогой. Репортеры АФП также сообщали о частых наблюдениях дронов над ливанской столицей в воскресенье.

Армия Израиля сообщает о десятках атак в регионе Бекаа

Кроме того, израильская армия объявила, что провела десятки атак на цели "Хезболлы" в ливанском регионе Бекаа с помощью боевых самолетов в понедельник. "Более ста пусковых установок и сооружений", в которых хранилось оружие, были поражены, заявил армия в регионе Бекаа в Ливане, симпатизирующем "Хезболле". Израиль пообещал "атаковать с полной силой", стремясь "повредить и ослабить военные возможности и инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане", согласно заявлению израильской армии.

За последние семь дней Израиль наносил массированные воздушные удары по целям "Хезболлы" в Ливане. Последние ливанские отчеты оценивают, что по меньшей мере 105 человек погибли. Обстрелы "Хезболлы" Израиля из Ливана значительно возросли в последние дни после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и других высокопоставленных командиров милиции в результате израильского воздушного удара в Бейруте.

7 октября 2021 года радикальная палестинская исламская группа ХАМАС атаковала южные районы Израиля, начав конфликт в секторе Газа. На следующий день "Хезболла" открыла второй фронт против Израиля с регулярными ракетными обстрелами северных районов Израиля, на что израильская армия ответила ударами по ливанским территориям.

Шиитская милиция считает себя частью "Оси сопротивления" Израилю, возглавляемой Ираном, в которую также входят йеменские хути. "Джамаа Исламия", ливанская группа, основанная в 1960 году и аффилированная с "Хезболлой", подобна ХАМАС в секторе Газа, ответвлению египетских Братьев-мусульман. С начала эскалации 8 октября 2021 года на израильско-ливанской границе "Джамаа Исламия" также стала целью многочисленных израильских воздушных ударов.

Европейский Союз выразил озабоченность растущей напряженностью между Израилем и Ливаном, призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Европейский Союз решительно осуждает вред, причиненный гражданскому населению и инфраструктуре в ходе конфликта.

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