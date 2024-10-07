В заключительных словах прокурор упомянул о жестоком вмешательстве полиции, которое привело к смерти Тайра Николза.

Мемфис, Теннесси (AP) — Правоохранители Мемфиса, жестоко избившие Тайра Никсона до смерти после того, как он сбежал с места остановки в 2023 году, считали, что им все сойдет с рук, как заявил прокурор в ходе заключительных доводов на процессе по делу трех офицеров, участвовавших в инциденте.

"Они искали жестокое избиение", - сказала прокурор Кэтрин Гилберт, обращаясь к присяжным на федеральном процессе против Тадариуса Биана, Демитриуса Хейли и Джастина Смита, которых обвиняют в нарушении гражданских прав Никсона и попытке сокрытия избиения. "И именно это они и получили".

Прокуроры утверждают, что это избиение было обычной тактикой полиции, известной в полицейском сленге как "уличный налог" или "налог на бегство".

Гилберт подчеркнула, что Эммит Мартин, один из двух офицеров, заключивших сделку о признании вины, свидетельствовал, что Никсон не представлял угрозы во время избиения. Она показала присяжным фото улыбающегося Никсона в жилете, галстуке, белой рубашке с закатанными рукавами и руки в карманах.

Она описала, как офицеры смеялись и хвастались избиением Никсона, а затем лгали своим начальникам и медицинским работникам, чтобы защитить себя.

"Они приоритетнее своего комфорта и удобства поставили жизнь мистера Никсона", - сказала она присяжным.

Адвокат защиты Стивен Лэффлер заявил, что Хейли только один раз ударил Никсона ногой по руке, чтобы помочь надеть наручники. Он также обвинил Мартина в неправомерном утверждении, что Никсон пытался схватить оружие Мартина во время остановки.

Джон Кит Перри, адвокат Хейли, утверждал, что Никсон не подчинялся командам, таким как "покажи руки", и что его клиент, самый молодой из офицеров, следовал политике отдела. Перри также утверждал, что Хейли не знал, есть ли у Никсона оружие, но преследовал его.

"Силы не было излишней", - заявил Перри. "Просто не было".

По словам Перри, Биан якобы ударил Никсона только по рукам, чтобы надеть наручники. Однако он оспорил заявления специального агента ФБР, утверждавшего, что Биан ударил Никсона по голове. Перри указал на то, что интервью Биана не было записано, и поставил под сомнение правдивость заявлений агента.

Ни один из офицеров, участвовавших в процессе, не захотел свидетельствовать в свою защиту. Каждый вызвал экспертов, чтобы оспорить доводы прокуратуры о том, что офицеры применили излишнюю силу, не вмешались и не проинформировали своих начальников и медицинских работников о степени избиения.

Оба, Мартин и бывший офицер, признавший вину и свидетельствовавший для прокуратуры, Десмонд Миллс, были обвинены в лжи следователям по поводу инцидента, как предупредил Перри присяжных о "игре слов и семантики".

На видеозаписи с камер полицейских было показано, как пятеро офицеров, все чернокожие, избивают Никсона, также чернокожего, вокруг квартала от его дома, пока он зовет свою мать.

"Вы видели удары", - сказала Гилберт. "Вы видели удары ногами. Вы видели удары дубинкой".

В ходе слушаний в среду федеральный судья Марк Норрис прочитал подробные инструкции для присяжных.

Вне здания суда сторонники семьи Никсона образовали круг для молитвы, которую вел член Генеральной ассамблеи штата Теннесси Джастин Пирсон, держась за руки. Они закончили молитву криком "Справедливость для Тайра". Пирсон сидел рядом с матерью Никсона, Роувон Уэллс, во время заключительных доводов, положив руку ей на спину.

Никсón скончался 10 января 2023 года, через три дня после избиения. Вскрытие показало, что Никсон - отец семилетнего сына - умер от травм головы. В отчете также описывались травмы мозга и порезы и синяки на других частях тела.

Во время остановки офицеры использовали перцовый спрей и электрошокер, но Никсону удалось сбежать, как видно на записи с камер полиции.

Всех пяти офицеров уволили. Они были частью специального подразделения "Скорпион", которое боролось с наркотиками, незаконным владением огнестрельным оружием и преступностью. Подразделение "Скорпион" было расформировано после смерти Никсона.

Хейли, Биан и Смит каждый признали себя невиновными в федеральных обвинениях в применении излишней силы, бездействии и препятствовании правосудию. Если их признают виновными, они могут получить пожизненное заключение.

Адвокат защиты Стивен Лэффлер утверждал, что Хейли ударил Никсона только один раз во время избиения для надет

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