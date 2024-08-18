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В восточной части России происходит вулканический взрыв.

 and  Christian Meier
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В восточной части России происходит вулканический взрыв.

Один из самых активных вулканов России взорвался. Вулкан Шivelуч на полуострове Камчатка изверг столб пепла высотой 5 км в небо, запечатленный Институтом вулканологии и сейсмологии РАН. Пепловый столб растянулся на 490 км на восток и юго-восток от вулкана. Извержение началось вскоре после землетрясения магнитудой 7,0 в регионе. Российские вулканологи предупредили, что может последовать более сильное землетрясение, до 9,0 баллов по шкале Рихтера.

Также, вулкан Эбеко на Курильских островах выпустил пепел, как сообщил институт. Эксперты не уточнили, были ли извержения напрямую связаны с землетрясением. Временно был выпущен авиационный предупреждение из-за облака пепла, но не было зафиксировано никаких нарушений в коммерческих рейсах, согласно сообщениям агентства ТАСС.

После землетрясения магнитудой 7,0 в воскресенье не было зафиксировано жертв. Жители Петропавловска-Камчатского, города с населением 181 000 человек, рассказали российским СМИ, что почувствовали землетрясение самым сильным за долгое время.

4 ноября 1952 года землетрясение магнитудой 9,0 в Камчатке привело к разрушениям, с волнами высотой до 9 метров, зарегистрированными в Гавайях.

После временного авиационного предупреждения коммерческие рейсы возобновились без нарушений. Выброс пепла из вулкана Эбеко не был напрямую связан с недавним землетрясением, согласно экспертам.

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