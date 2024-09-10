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В Вашингтоне нашли брошенного в море пешехода после месячного трагического случая, у которого, по словам спасателя, осталось мало времени на выживание.

Путник в северной части национального парка Северные Каскады в Вашингтоне был спасен через месяц после исчезновения в июле, согласно заявлению властей в субботу, с одним из спасателей отметившим, что это было очень своевременно.

 and  Anne Legman
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Изображение показывает въездной знак на北 Cascades National Park, расположенный на шоссе штата...
Изображение показывает въездной знак на北 Cascades National Park, расположенный на шоссе штата Вашингтон 20

В Вашингтоне нашли брошенного в море пешехода после месячного трагического случая, у которого, по словам спасателя, осталось мало времени на выживание.

Роберт Шок, 39 лет, последний раз видели вместе с другими пешеходами в определенном месте парка 31 июля, и он не нес с собой никакого снаряжения для кемпинга, как сообщил CNN отдел шерифа округа Уотком.

По данным властей, его якобы спасли и доставили в больницу 30 августа.

По словам Джеффа Киша, исполнительного директора Ассоциации тихоокеанского северо-западного пути, в позднем сообщении в Facebook в среду, "когда наша команда нашла Роберта, он смог сообщить, что он был неподвижен, застрял на этом самом месте примерно две недели".

Поиски продолжались почти месяц

3 августа официальные лица парка сообщили властям об оставленном автомобиле на парковке у перевала Ханнеган. Они также сообщили о находке собаки, которую они считали собакой Шока, в 8 милях от реки Чилиуак на тропе, как указано в пресс-релизе.

Прибывшие сотрудники осмотрели автомобиль и нашли кошелек Шока на приборной панели с опущенными окнами, как сообщило управление шерифа.

7 августа ranger парка провели несколько наземных поисков в отдаленной местности и присоединились к сотрудникам в воздушном поиске района, но не нашли никаких следов местоположения Шока.

Авиапоиск пограничной службы США 16 августа в бассейне Чилиуак и наземный поиск в районе, где была найдена собака, также не дали никаких результатов, сообщили власти.

"30 августа сотрудники управления шерифа округа Уотком были проинформированы национальными парковыми службами, что Шока нашли живым и здоровым в бассейне Чилиуак", - говорится в пресс-релизе управления шерифа.

Шок: жив, но не в лучшем состоянии

Киш оспорил официальное заявление о состоянии здоровья Шока, когда его спасла его команда Ассоциации тихоокеанского северо-западного пути, написав об этом в Facebook.

"Роберта нашли живым, но явно не в лучшем состоянии", - написал Киш. "По мнению тех, кто участвовал в спасении, у Роберта, возможно, остался бы всего один день, прежде чем исход стал бы намного более печальным".

Киш и его команда занимались восстановлением тропы, поврежденной пожарами, в день, когда они нашли Шока, как он сказал. Они возвращались в лагерь после долгого дня, когда услышали слабый звук возле реки Чилиуак, когда переходили через нее, как он рассказал.

"Сразу не было ясно, что они услышали человека, но инстинкт подсказал им потратить время на расследование, чтобы убедиться в этом", - написал Киш.

Команда услышала, как Шок зовет на помощь, как сообщил филиал CNN KIRO.

Шока нашли примерно в полумиле от тропы вдоль берега реки, "обнаженного и в распоряжении стихии", как сказал Киш, добавив: "его состояние было критическим".

Команда оказала Шоку необходимую помощь в течение нескольких часов, пока не приехали спасательные команды, чтобы доставить его в больницу, как сказал Киш.

CNN связался с Национальной службой парков для получения дополнительной информации.

Учитывая, что Роберта Шока спасли 30 августа и нашли в критическом состоянии, важно убедиться, что он получает необходимую медицинскую помощь и поддержку во время выздоровления.

Кроме того, команда Ассоциации тихоокеанского северо-западного пути сыграла важную роль в нахождении Шока и оказании первоначальной помощи, что демонстрирует важность их работы по поддержанию троп и помощи нуждающимся пешеходам.

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