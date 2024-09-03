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В условиях вспышки коронавируса исследование показало, что работники работают больше часов, чем раньше.

Экономический спад

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

В условиях вспышки коронавируса исследование показало, что работники работают больше часов, чем раньше.

Второй квартал текущего года ознаменовался беспрецедентным ростом рабочих часов в Германии, согласно отчету Института исследований занятости Федерального агентства по труду (IAB). Общее количество часов составило 14,7 миллиарда, что на 0,3% больше, чем в том же квартале прошлого года, с учетом сезонных и календарных колебаний. Эта цифра лишь немного превзошла 14,6 миллиарда часов, зарегистрированных во втором квартале 2019 года.

Энцо Вебер, представитель IAB, прокомментировал: "Это довольно примечательно, учитывая текущую экономическую стагнацию". Однако он добавил, что этот положительный тренд может не сохраниться. "Рынок труда стабилизируется, растет доля частичной занятости, приближаясь к 40%, и переработки находятся на исторически низком уровне", - пояснил Вебер.

Во втором квартале рабочая сила насчитывала 46,1 миллиона человек, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя продолжительность рабочего времени также слегка увеличилась, в то время как производительность снизилась. Доля частичной занятости выросла на "заметные" 0,5 процентных пункта, достигнув 39,8% во втором квартале этого года.

Несмотря на экономическую стагнацию, многие немцы трудоустроены, что способствует росту рабочих часов. Однако этот тренд может не сохраниться, учитывая рост доли частичной занятости и исторически низкий уровень переработок.

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