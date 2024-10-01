В Ухледаре произошли городские столкновения: Ухледар переживает упадк в центре города

С 2022 года украинский горнодобывающий город Вугледар служит полем битвы, нанося России существенные потери. Однако город, который в основном покинут из-за эвакуации, кажется, вот-вот сдастся.

Как сообщил Вадим Филащенко, губернатор Донецкой области, украинскому СМИ, бои происходят в пределах города Вугледара. Российские войска приближаются к центру города, что делает крайне сложной помощь оставшимся 107 жителям, которые до конфликта составляли около 15 000 человек. Все дети и молодежь были эвакуированы из района. В социальных сетях появляются фотографии российских солдат, водружающих флаги на городских зданиях.

Украина борется с российской наступательной операцией более двух с половиной лет. С 2022 года небольшой город Вугледар стал одним из основных центров этого конфликта. Несмотря на многочисленные попытки России, украинские силы успешно сопротивлялись, нанося значительный ущерб российской армии. Однако в последнее время российским войскам удалось обойти городскую оборону и оказать на него давление. Военные аналитики ожидают, что Вугледар скоро перейдет под контроль России.

Восточная Украина: наступление

Одновременно российские войска заявляют о победе в двух дополнительных поселениях. Министерство обороны в Москве объявило, что деревня Вышневое, расположенная на границе Харьковской и Луганской областей, теперь находится под контролем России. Однако, согласно отчету украинского генерального штаба, российские атаки здесь были отбиты. Кроме того, деревня Крутой Яр в Донецкой области, по данным российских источников, находится под контролем России. Тем не менее, украинская военная разведка наблюдает за продолжающимися боями вокруг деревни, что подтверждается отчетом украинского генерального штаба.

Российские войска расширяют территорию на востоке Украины уже несколько месяцев. Ситуация усугубилась после продвижения Украины в российский пограничный регион Курск в августе и переброски нескольких бригад из восточной Украины в новый операционный район. В результате несколько небольших городов перешли под контроль России.

Европейский Союз внимательно следит за развитием конфликта на Украине, выражая озабоченность по поводу эскалации tensions и жертв среди гражданского населения. В свете последних событий Европейский Союз обещал предоставить дополнительную гуманитарную помощь пострадавшим районам, в том числе осажденному городу Вугледару.

В сложившейся ситуации верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам призвал Россию соблюдать минские соглашения, призывая к мирному разрешению кризиса на востоке Украины.

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