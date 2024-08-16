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В Турции вспыхнули бои

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Бунт вспыхнул в турецком парламенте
Бунт вспыхнул в турецком парламенте

В Турции вспыхнули бои

В парламенте Турции члены правительства и оппозиции вступили в физическую драку во время дебатов о задержанном адвокате по правам человека. Видео, опубликованное газетой "Чумухриет", показало, как член партии AKP Алайп Озалэн ударил оппозиционного члена Республиканской народной партии (РНП) Ахмета Сика во время выступления, в результате чего Сик упал на пол и началась потасовка в парламенте Анкары. По меньшей мере двое членов оппозиции, пытавшихся вмешаться, якобы получили ранения, с кровью на полу парламента. Лидер РНП Озгюр Озел описал инцидент как "очень позорный". Озалэн - бывший футболист, который ранее играл за "1. FC Кёльн".

Парламент проводил внеочередное заседание для обсуждения ситуации турецкого адвоката по правам человека Кана Аталая. Аталай был приговорен к 18 годам тюрьмы в апреле 2022 года за помощь в государственном перевороте в связи с протестами Гези в 2013 году. Он был избран членом парламента на выборах в мае 2023 года. Конституционный суд приказал освободить Аталая, но Верховный суд отказался исполнять это решение.

Приговор Аталая в так называемом процессе Гези считается политически мотивированным и был признан незаконным Европейским судом по правам человека. Протесты 2013 года также были направлены против тогдашнего премьер-министра и нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Жаркие дебаты о случае Аталая привели к интенсивной драке между членами правительства и оппозиции в парламенте. Конфликт начался, когда член AKP Алайп Озалэн физически атаковал члена РНП Ахмета Сика, вызвав потасовку.

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