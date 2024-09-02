В Тунисе напряженность, связанная с выборами, растет.

Усиливается беспокойство в Тунисе о том, что потенциальные соперники президента Каиса Саида, такие как Айяши Заммель, могут быть лишены возможности участвовать в выборах 6 октября. Как сообщает его кампания, Заммеля задержали поздно ночью. Член его команды подтвердил это, сказав, что это произошло около 3 часов ночи. Его обвиняют в подделке рекомендаций по выборам.

Эта ситуация вызывает подозрения, и она, похоже, направлена на исключение его из выборов. Ни выборный орган, ни министерство внутренних дел пока не сделали никаких заявлений.

Выборный орган должен был объявить окончательный список кандидатов в понедельник. Заммель уже был в этом списке, наряду с Саидом и другими. Ранее орган отклонил три кандидата, но был вынужден пересмотреть это решение из-за решения административного суда.

Однако председатель комиссии Фарук Буаскер заявил, что решение будет пересмотрено перед публикацией окончательного списка. Это вызвало критику политиков и правозащитников, которые считают, что это может означать исключение трех кандидатов. Они утверждают, что комиссия потеряла свою независимость и ее главной целью является обеспечение победы Саида. Комиссия опровергает эти обвинения, заявляя, что сохраняет нейтралитет.

Саид распустил парламент указом в 2021 году и принял конституцию, которая передала президенту почти абсолютную власть, ссылаясь на годы нестабильности в Тунисе. Критики называют это государственным переворотом. Тунис был местом рождения арабской весны в 2011 году, вдохновив надежды на демократические реформы во всем регионе.

Обвинения против выборной комиссии свидетельствуют о возможной попытке исключить Заммеля как основного соперника. Несмотря на отрицание комиссии, ее действия вызвали опасения по поводу ее беспристрастности и возможной предвзятости в пользу победы президента Саида.

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