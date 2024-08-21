В то время как Россия продвигается в восточной Украине, многие жители эвакуируются из поселений, близких к границе.

Из-за продвижения России на востоке Украины многие жители близлежащих поселений решили покинуть свои дома. Жители села Мирноград, расположенного всего в 10 километрах от зоны боевых действий, рассказали агентству AFP о растущих российских атаках, которые вынуждают людей покидать свои дома. Журналисты AFP видели несколько домов в Мирнограде, которые загорелись после российских нападений.

Минер Максим, 40 лет, рассказал о своем решении уехать: "Ситуация только ухудшается, быстрее, чем ухудшается. Каждый день, каждый час, как лавина". Недавно ракета попала в его девятиэтажный дом; к счастью, он в тот момент был не дома. "Хорошо, что меня не было, но жизнь дороже, так что я уезжаю".

74-летняя Галина в тот же день отправилась из Мирнограда в центр Украины, подальше от линии фронта. "Моя семья и я сняли маленькую однокомнатную квартиру, в которой как-нибудь разместимся", - сказала она журналистам AFP. "Жалко детей", - добавила Галина. Она также упомянула, что несколько поколений ее семьи ранее переехали.

Российские войска уже несколько недель проникают на восток Украины, стремясь к городу Покровск, который считается важным логистическим центром. Расположенный примерно в 60 километрах северо-восточнее Донецка, который находится под российской оккупацией, российская армия заявила в среду о новых продвижениях в регионе, подтвердив, что они захватили село Шевченко примерно в 20 километрах от Покровска.

Местные власти в Мирнограде советуют жителям эвакуироваться из-за растущей опасности от российских атак. Многие местные жители, подобно Галине, следуют этим советом и переезжают в более безопасные районы Украины.

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