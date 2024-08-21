Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМестные органы власти

В то время как Россия продвигается в восточной Украине, многие жители эвакуируются из поселений, близких к границе.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Вomegaling российского продвижения на востоке Украины, многие жители эвакуируются из общин,...
Вomegaling российского продвижения на востоке Украины, многие жители эвакуируются из общин, расположенных близ фронта.

В то время как Россия продвигается в восточной Украине, многие жители эвакуируются из поселений, близких к границе.

Из-за продвижения России на востоке Украины многие жители близлежащих поселений решили покинуть свои дома. Жители села Мирноград, расположенного всего в 10 километрах от зоны боевых действий, рассказали агентству AFP о растущих российских атаках, которые вынуждают людей покидать свои дома. Журналисты AFP видели несколько домов в Мирнограде, которые загорелись после российских нападений.

Минер Максим, 40 лет, рассказал о своем решении уехать: "Ситуация только ухудшается, быстрее, чем ухудшается. Каждый день, каждый час, как лавина". Недавно ракета попала в его девятиэтажный дом; к счастью, он в тот момент был не дома. "Хорошо, что меня не было, но жизнь дороже, так что я уезжаю".

74-летняя Галина в тот же день отправилась из Мирнограда в центр Украины, подальше от линии фронта. "Моя семья и я сняли маленькую однокомнатную квартиру, в которой как-нибудь разместимся", - сказала она журналистам AFP. "Жалко детей", - добавила Галина. Она также упомянула, что несколько поколений ее семьи ранее переехали.

Российские войска уже несколько недель проникают на восток Украины, стремясь к городу Покровск, который считается важным логистическим центром. Расположенный примерно в 60 километрах северо-восточнее Донецка, который находится под российской оккупацией, российская армия заявила в среду о новых продвижениях в регионе, подтвердив, что они захватили село Шевченко примерно в 20 километрах от Покровска.

Местные власти в Мирнограде советуют жителям эвакуироваться из-за растущей опасности от российских атак. Многие местные жители, подобно Галине, следуют этим советом и переезжают в более безопасные районы Украины.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.
Политика

Шолц гарантирует Украине неизменную помощь.

Первый поход канцлера после летних каникул привел его в прилегающие к Украине регионы. Его миссия: успокоить любые опасения по поводу помощи Германии нации, recente атакованной Россией.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта
Политика

18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта

18:44 Восточная Украина под российским наступлением: жители эвакуируют деревни вблизи зоны конфликта 18:04 Россия и Китай Обсуждают Усиление Энергетического Сотрудничества Россия и Китай, близкие союзники, обсуждали вопрос о повышении сотрудничества в энергетической сфере во время визита китайского премьера Ли Цзяна в Москву. Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал гостю,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Лидер партии Мартин Зоннеборн надевает напульсник и побеждает ФДП
Политика

Сторона требует от MDR распространять рекламу "стрелки"

Юмористическая политическая реклама, на которой супруги как будто целятся в сторонников Alternative für Deutschland, должна быть показана, решил суд, отменяя решение MDR об её запрете.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Экстремисты-ортодоксы задержаны во время столкновений из-за обязательной военной службы в Израиле
Политика

Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы

Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы Пять ортодоксальных протестующих были арестованы израильскими правоохранительными органами во время митинга. Они заблокировали несколько улиц в среду возле призывного офиса в Иерусалиме, пытаясь помешать людям, планирующим вступить в военную службу. В последнее время более 3000 ортодоксальных лиц получили повестки

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Мюриэль Баумэйстер рада вернуться на работу
Общество

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы

Мюриэль Баумейстер поднимается на вершину горы Жизнь у Мюриэль Баумейстер в последнее время была нелегкой. Сначала она призналась в своей алкогольной зависимости, а затем ей диагностировали рак груди. Она признает, что не идеальная пациентка, борющаяся с раком, но сейчас она чувствует себя лучше. Мюриэль открыто рассказала о своем пути с

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.
Общество

"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.

Делегаты от партии демократов передали изданию CNN, что на заключительном вечере Демократического Национального Конвента выступит Pink.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно