Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

В Техасе судья вмешался, чтобы остановить инициативу Байдена, которая предоставляет законный статус супругам граждан США.

Судья в Техасе на федеральном уровне накладывает ограничение на политику администрации Байдена, вводящей легальный статус для супругов американских граждан без необходимости выезда из страны. Данное решение временно блокирует одно из наиболее существенных президентских действий по упрощению...

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Байден выступает на Национальном собрании Демократической партии в Чикаго 19 августа 2024 года на...
Байден выступает на Национальном собрании Демократической партии в Чикаго 19 августа 2024 года на территории конвенции.

В Техасе судья вмешался, чтобы остановить инициативу Байдена, которая предоставляет законный статус супругам граждан США.

Временная приостановка административного пребывания, распоряжение о которой было дано судьей федерального окружного суда США Дж. Кэмпбеллом Баркером, последовало вскоре после того, как группа из 16 штатов, в том числе Техас, возглавляемая республиканскими генеральными прокурорами, оспорила программу, которая потенциально может оказать помощь более чем 500 000 иммигрантов и около 50 000 их детей.

Техас, ключевой инициатор судебного разбирательства, заявил, что ежегодно тратит миллионы долларов на услуги, такие как здравоохранение и правоприменение, из-за проживания нелегальных иммигрантов в его штате.

Президент Джо Байден запустил программу в июне. Решение суда, действующее в течение двух недель, но потенциально продлеваемое, появилось через неделю после того, как Министерство внутренней безопасности начало принимать заявки.

"Существенные утверждения заслуживают дальнейшего рассмотрения за пределами нынешней способности суда", - написал Баркер в своем примечании.

Баркер, назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом в 2019 году судьей в Тайлере, Техас (расположенный в 5-м округе США Circuit Court of Appeals, часто используемый адвокатами, продвигающими консервативные взгляды), обозначил график, который может привести к решению до президентских выборов 5 ноября или инаугурации нового президента в январе. Обеим сторонам было предоставлено время до 10 октября для подачи письменных заявлений по делу.

Политика предоставляет возможность супругам граждан США, не имеющим легального статуса и соответствующим определенным критериям, подавать заявление на получение зеленой карты, оставаясь в США в течение всего процесса. Эта процедура часто требует многолетнего ожидания за пределами США, что, по мнению активистов, приводит к "разделениям семей".

Министерство внутренней безопасности не ответило на электронное письмо с просьбой прокомментировать решение.

Генеральный прокурор Техаса Кен Паxton приветствовал решение, написав в Твиттере: "Это всего лишь первый шаг. Мы продолжим борьбу за Техас, нашу страну и закон".

Некоторые семьи были уведомлены о том, что их заявки одобрены, как сообщают активисты, добивающиеся вмешательства в пользу соответствующих семей.

"Техас не должен иметь права определять судьбы сотен тысяч граждан США и их иммигрантских супругов без признания их обстоятельств", - заявила Карен Тюмлин, основатель и директор Центра справедливости, на пресс-конференции перед вынесением решения.

Коалиция штатов, обвиняющая администрацию в обходе Конгресса "явно по политическим причинам", подала иск.

Программа вызвала жаркие дебаты в год выборов, когда иммиграция остается одним из ключевых вопросов, с многочисленными республиканцами, осуждающими политику и называющими ее формой амнистии для правонарушителей.

Чтобы иметь право на участие в программе, иммигранты должны непрерывно проживать в США не менее 10 лет, не иметь проблем с безопасностью или криминального прошлого и быть женатыми на гражданине к 16 июня - дню, предшествующему объявлению программы.

Они должны уплатить сбор за заявление в размере 580 долларов США и представить полное заявление, в котором излагаются причины, заслуживающие гуманитарного пребывания, и документы, подтверждающие продолжительность пребывания в стране.

Одобренные заявки дают заявителям трехлетний период для получения постоянного проживания. В течение этого периода становится доступна трудовая авторизация.

До этой программы получение зеленой карты после брака с гражданином США незаконно было сложным процессом, часто требующим возвращения в страну происхождения - длительного отсутствия - и риск недопуска.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тulis Габбард открыто поддерживает избирательную кампанию Дональда Трампа.
Политика

Вечер в Киеве: Второй мирный диалог в регионах глобального юга

Вечер в Киеве: Второй мирный диалог в регионах глобального юга 19:58 США осуждают убийство сотрудника Reuters РоссиейБелый дом осудил российскую ракетную атаку на украинский отель, в результате которой погиб советник по безопасности Reuters и двое журналистов получили ранения. Специальный представитель Совета национальной безопасности США выразил соболезнования Reuters в связи

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Тulis Габбард открыто поддерживает избирательную кампанию Дональда Трампа.
Политика

Вечер в Киеве: Второй мирный диалог в регионах глобального юга

Вечер в Киеве: Второй мирный диалог в регионах глобального юга 19:58 США осуждают убийство сотрудника Reuters РоссиейБелый дом осудил российскую ракетную атаку на украинский отель, в результате которой погиб советник по безопасности Reuters и двое журналистов получили ранения. Специальный представитель Совета национальной безопасности США выразил соболезнования Reuters в связи

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно