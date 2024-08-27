В Техасе судья вмешался, чтобы остановить инициативу Байдена, которая предоставляет законный статус супругам граждан США.

Временная приостановка административного пребывания, распоряжение о которой было дано судьей федерального окружного суда США Дж. Кэмпбеллом Баркером, последовало вскоре после того, как группа из 16 штатов, в том числе Техас, возглавляемая республиканскими генеральными прокурорами, оспорила программу, которая потенциально может оказать помощь более чем 500 000 иммигрантов и около 50 000 их детей.

Техас, ключевой инициатор судебного разбирательства, заявил, что ежегодно тратит миллионы долларов на услуги, такие как здравоохранение и правоприменение, из-за проживания нелегальных иммигрантов в его штате.

Президент Джо Байден запустил программу в июне. Решение суда, действующее в течение двух недель, но потенциально продлеваемое, появилось через неделю после того, как Министерство внутренней безопасности начало принимать заявки.

"Существенные утверждения заслуживают дальнейшего рассмотрения за пределами нынешней способности суда", - написал Баркер в своем примечании.

Баркер, назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом в 2019 году судьей в Тайлере, Техас (расположенный в 5-м округе США Circuit Court of Appeals, часто используемый адвокатами, продвигающими консервативные взгляды), обозначил график, который может привести к решению до президентских выборов 5 ноября или инаугурации нового президента в январе. Обеим сторонам было предоставлено время до 10 октября для подачи письменных заявлений по делу.

Политика предоставляет возможность супругам граждан США, не имеющим легального статуса и соответствующим определенным критериям, подавать заявление на получение зеленой карты, оставаясь в США в течение всего процесса. Эта процедура часто требует многолетнего ожидания за пределами США, что, по мнению активистов, приводит к "разделениям семей".

Министерство внутренней безопасности не ответило на электронное письмо с просьбой прокомментировать решение.

Генеральный прокурор Техаса Кен Паxton приветствовал решение, написав в Твиттере: "Это всего лишь первый шаг. Мы продолжим борьбу за Техас, нашу страну и закон".

Некоторые семьи были уведомлены о том, что их заявки одобрены, как сообщают активисты, добивающиеся вмешательства в пользу соответствующих семей.

"Техас не должен иметь права определять судьбы сотен тысяч граждан США и их иммигрантских супругов без признания их обстоятельств", - заявила Карен Тюмлин, основатель и директор Центра справедливости, на пресс-конференции перед вынесением решения.

Коалиция штатов, обвиняющая администрацию в обходе Конгресса "явно по политическим причинам", подала иск.

Программа вызвала жаркие дебаты в год выборов, когда иммиграция остается одним из ключевых вопросов, с многочисленными республиканцами, осуждающими политику и называющими ее формой амнистии для правонарушителей.

Чтобы иметь право на участие в программе, иммигранты должны непрерывно проживать в США не менее 10 лет, не иметь проблем с безопасностью или криминального прошлого и быть женатыми на гражданине к 16 июня - дню, предшествующему объявлению программы.

Они должны уплатить сбор за заявление в размере 580 долларов США и представить полное заявление, в котором излагаются причины, заслуживающие гуманитарного пребывания, и документы, подтверждающие продолжительность пребывания в стране.

Одобренные заявки дают заявителям трехлетний период для получения постоянного проживания. В течение этого периода становится доступна трудовая авторизация.

До этой программы получение зеленой карты после брака с гражданином США незаконно было сложным процессом, часто требующим возвращения в страну происхождения - длительного отсутствия - и риск недопуска.

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