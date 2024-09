В своем выступлении в ООН премьер-министр Великобритании г-н Стармер обвинил Россию в том, что она рассматривает своих граждан как простого бросающегося существа.

В дебютной речи на заседании Совета Безопасности ООН премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвиняюще называет Россию, которая обращается со своими солдатами в украинском конфликте как с пушечным мясом. Он заявляет, что, по оценкам, 600 000 российских солдат понесли потери, погибнув или получив ранения. Стармер критикует, заявляя: "Устав ООН, который вы соблюдаете здесь, провозглашает человеческое достоинство, а не превращение ваших граждан в пушечное мясо и их подвергание жестокому перемалыванию". Он ставит под сомнение способность Москвы сохранять самообладание в штаб-квартире ООН.

20:41 Зеленский заявляет, что Путин хочет оставить миллионы украинцев без тепла и под давлением, чтобы заставить Киев сдаться. Российский натиск повредил 80% инфраструктуры Украины, оставив миллионы без отопления на зиму. Зеленский сетует на намерения Путина "погрузить миллионы украинцев во тьму и холод этой зимой, вынуждая Украину сдаться".

20:06 Видео: роскошные европейские автомобили кажутся распространенными в Кавказском регионе

Несмотря на санкции ЕС, введенные из-за вторжения России в Украину, запрет на экспорт пассажирских автомобилей в Россию, похоже, имеет лазейки. Премиальные автомобили широко распространены в Кавказском регионе.

19:40 Россия расширяет свою ядерную доктрину и косвенно угрожает США и Франции

В ответ на международную напряженность Россия, как ядерная держава, корректирует свою стратегию развертывания ядерного оружия, сообщает президент Владимир Путин. Россия расширила список военных угроз, которые оправдывают использование ядерного оружия в целях сдерживания, согласно Путину. Это повышает риск для западных ядерных держав, таких как США и Франция, стать мишенью российских ответных ударов, если они будут поддерживать Украину в агрессии против России.

18:35 Зеленский представит свой "план победы" Байдену и Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский представит свой предполагаемый "план победы" Байдену, который картографирует стратегию для завершения войны в Украине. Зеленский предсказал, что следующая фаза войны будет определена осенью. Украинское правительство ожидает, что западное оружие, нацеленное на российскую территорию, может существенно повлиять на войну в пользу Украины, хотя такое оружие еще не было предоставлено поддерживающими странами.

По данным "The Times", план имеет четыре основных компонента:

Запрос на "неуязвимые" западные гарантии безопасности, подобные взаимному оборонному пакту в рамках НАТО

Продолжение украинского наступления в российский регион Курск, который служит "инструментом переговоров"

Требование продвинутых вооружений

Международная финансовая помощь для стимулирования экономического возрождения Украины

18:12 Бундестаг выделяет миллионы евро для децентрализованного восстановления энергоснабжения Украины

Бюджетный комитет Бундестага утвердил пакет финансовой помощи для украинских термо- и энергоснабжения на сумму 70 миллионов евро. Это должно предоставить украинским муниципалитетам небольшие комбинированные тепло- и электростанции, котельные, генераторы и солнечные панели. Это поможет "позволить людям в Украине жить на своей родине и выдерживать российские атаки". Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Свеня Шулезе ссылается на целенаправленные российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру, с помощью которой Россия хочет "измотать и вытеснить украинцев". "Мы помогаем Украине восстанавливать свою энергетическую инфраструктуру децентрализованно, чтобы Россия больше не могла легко ее разрушать".

17:50 Зеленский предупреждает о риске ядерной катастрофы в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о риске ядерной катастрофы из-за российских атак на Запорожскую атомную электростанцию. Он заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что президент России Владимир Путин планирует атаковать другие украинские атомные электростанции. "Такой день никогда не должен наступить", - подчеркнул он во время своей речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Россия последовательно опровергает подобные обвинения Зеленского. "Если, не дай Бог, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, радиация не будет уважать государственные границы, и, к сожалению, различные нации могут пострадать от катастрофических последствий", - сказал Зеленский. Он также обвинил Китай в предоставлении России спутниковых данных об этих АЭС во вторник.

17:08 Украина опровергает российский контроль над окраинами Вугледара

Украинские и российские войска сражаются за угольный город Вугледар с 2022 года, и, судя по видеороликам в социальных сетях, битва, похоже, усиливается. Однако губернатор Донецка опроверг сообщения о присутствии российских сил на окраинах Вугледара.

Министр обороны Украины Рустем Уммеров раскрыл трехлетний план по производству дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземных роботов, как было показано во время его визитов в США, Великобританию, Францию, Германию и на встречу в Рамштайне, а также на недавнем мероприятии. Уммеров объяснил, что они определили необходимое количество и стратегии развертывания на различных уровнях. План также specify specifies the number of weapons Ukraine can produce and the required funding. Additionally, Umerov mentioned that several countries have offered financing for Ukraine's drones and missiles. According to him, Ukraine utilized "swarm drone" technology last year to damage over 200 Russian military facilities, including an ammunition depot in Toropez. Ukraine possesses the ability to produce over 3 million drones annually but requires foreign funding.

15:49 Лула продвигает Совместно Разработанный План Мира в ООН, несмотря на Отказ УкраиныПрезидент Бразилии Лула да Силва продвигает план мира, созданный в сотрудничестве с Китаем в Организации Объединенных Наций, несмотря на то, что Украина отвергла его как разрушительный. Несмотря на осуждение вторжения на украинскую территорию, Лула утверждает, что создание условий для мирных переговоров между Киевом и Москвой жизненно важно. Бразилия и Китай представили свою 6-пунктную инициативу в мае. Советник Лулы по внешней политике Сельсу Аморим планирует собрать поддержку 20 стран в пятницу, исключая союзников Украины. Китае-бразильская 6-пунктная инициатива называет конфликт "кризисом" и призывает к мирной конференции, которую принимают Россия и Украина, подчеркивая справедливые обсуждения мирных предложений. Она не затрагивает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

15:12 Источники Разведки Считают, что Китай Разрабатывает Дальнобойные Дроны для РоссииПо данным разведки, Россия усиливает свою программу дальнобойных беспилотников с помощью Китая. Это было бы первое случаем производства и производства беспилотников, предназначенных для использования в Украине, в Китае, согласно данным двух источников, которые говорили с Reuters и изучили соответствующие документы. Согласно данным разведки, дочерняя компания российского оборонного концерна IEMZ Kupol разработала и испытала беспилотник Garpija-3 в Китае с помощью китайских специалистов. Беспилотник G3 имеет дальность около 2000 километров и может нести 50 килограммов взрывчатых веществ. Согласно данным разведки, беспилотники, поставляемые Китаем, являются первым конкретным доказательством поставки полноценных китайских беспилотников в Россию с начала войны. Нет подробностей о месте производства или утвержденном серийном производстве. Китай неоднократно отвергал утверждения о поставках оружия России для использования в Украине.

14:29 Путин Обсудит Ядерный Сдерживание на Заседании Совета Безопасности РоссииПрезидент России Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности России сегодня, чтобы обсудить ядерное сдерживание, как сообщает Кремль. Заседание проводится в ответ на просьбу Украины использовать западные ракеты с увеличенной дальностью, чтобы обстреливать российскую территорию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал заседание как важное. "Президент произнесет речь. Дальнейшие детали останутся засекреченными по очевидным причинам", - сказал Песков.

13:54 Песков Критикует Речь Зеленского в Совете Безопасности ООНКремль критикует речь президента Украины Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН. "Попытка заставить Россию вести мирные переговоры - это катастрофическая ошибка", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Песков заявляет, что Россия является сторонником мира, но только если будет обеспечена безопасность их страны. Кроме того, должны быть достигнуты цели, для которых началась "военная операция" в Украине, согласно Пескову. Россия по-прежнему воздерживается от использования термина "война" для описания своего вторжения в Украину.

13:18 Украина Показывает Систему ПВО Skynex с Поддержкой ГерманииМинистерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинские солдаты обучаются на современной системе ПВО Skynex, предоставленной немецкой компанией Rheinmetall. Две системы Skynex уже находятся в эксплуатации в Украине, и ожидается поставка двух дополнительных из Германии. Skynex эффективно используется для защиты от ближних целей, таких как дроны. "Мы благодарны нашим партнерам за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины, что в конечном итоге спасает больше невинных жизней", - заявило Министерство в связи с видеороликом.

12:42 Бронированные Машины с Защитой от Дронов - Мунц: "Поддержка Китая для России Сильна"Президент Украины Зеленский утверждает, что Китай поставляет России спутниковые данные для слежки за украинскими ядерными электростанциями. Однако поддержка Китая для Москвы выходит за рамки предоставления стратегической информации, как заявляет корреспондент ntv Райнер Мунц.

12:01 Politico: Украина Надеется на Мирный Договор с Моди в Качестве ПосредникаПо данным Politico, Украина хочет, чтобы премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил в качестве посредника для начала мирных переговоров и окончания конфликта с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник сказал Politico, что Индия - лучший вариант для заключения мирного договора, приемлемого для Украины. Чиновник заявил, что Моди четко дал понять во время летних переговоров, что Украина должна пойти на компромисс, но никакие мирные предложения не должны включать территориальные уступки России. Индия поддерживает дружественные отношения с Москвой.

11:35 Ранены в Украинском Налете на Российскую Область БелгородПо данным губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram, пять человек получили ранения, четверо из которых были госпитализированы. Массированный удар повредил многоэтажное здание и 75 небольших жилых домов, а также многочисленные автомобили, водопроводные и газовые трубы. Независимые наблюдатели считают украинский обстрел местью за российскую бомбардировку украинского города Харькова.

10:59 Медик Украинской Армии Использует Электронный Уницикл на Поле БитвыВ опубликованном видео от United24media и Министерства обороны Украины показано, как медик использует электронный уницикл на фронте. "Переосмысление моделей мобильности на передовой", - гласит подпись. Медик подчеркивает, что это выгодно для быстрой и тихой доставки боеприпасов, воды, радиостанций и аккумуляторов солдатам, используя обе руки.

10:18 Лидер СДПГ Кlingerбиль Вопрошает Мотивы БСВПосле выборов в Ланде Бранденбург лидер СДПГ Ларс Кlingerбиль требует прозрачности в отношении целей Альянса Будущего и Свободы (БСВ) во время предстоящих переговоров. "Так же, как в Тюрингии и Саксонии, мы сначала должны понять: какие основные требования есть у БСВ? Какой курс эта коалиция направляет?", - говорит он в RBB InfoRadio. Он выражает мнение, что многие не уверены в этом. Цель состоит в том, чтобы проанализировать результаты выборов и "теперь определить, как можно построить стабильное правительство". Кlingerбиль также упоминает, что всегда слышит, как БСВ заявляет, что "мы больше не будем поставлять оружие Украине с завтрашнего дня, и тогда будет мир на следующий день. Это не мирные усилия; это капитуляция перед Путиным". Он называет БСВ популистской партией.

09:39 Экономист Осуждает "Пропагандистский Путч" в СМИЭкономист Рюдигер Бахманн критикует в X "нормализацию союзников Путина в СМИ", называя это "самым значительным пропагандистским переворотом" Путина до сих пор. "Вопрос: почему мы общаемся с русскими фашистами, но не с германо-русскими фашистами? Для демократов оба должны быть табу", - говорит он. Бахманн получает поддержку от военного эксперта Густава Гресселя, который делится сообщением.

08:55 Великобритания Твердо Говорит России в Совете Безопасности ООНМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми произнес мощную речь в Совете Безопасности ООН, прямо обращаясь к руководству Кремля и не оставляя места для недопонимания: "Владимир Путин, если вы запустите ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы отправите наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы будете убивать оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение - это о ваших интересах. Только ваших".

08:28 Украина Сообщает о Российских Атаках с Дронами и РакетамиВоздушные силы Украины сообщают, что страна подверглась нападению России с помощью 32 дронов и 8 ракет ночью. Из них 28 дронов и 4 ракеты были успешно перехвачены. На данный момент нет сообщений о жертвах или повреждениях.

07:48 ИСВ: Российские Troopи Достигают Пределов Вухледара - Нет Значительного Стратегического ПреимуществаСогласно Институту изучения войны (ИСВ), российские войска достигли пределов Вухледара и усиливают свою атаку вблизи поселения. Однако американский think tank не видит значительного стратегического преимущества для дальнейших наступлений в западной части Донбасса, если город будет захвачен. Быстрое взятие города будет зависеть от того, уйдут ли украинские войска или будут сражаться с российскими войсками в затяжной конфликт. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада продолжает защищать город. Даже если Вухледара будет захвачена, это не принесет немедленной тактической выгоды российскому наступлению, согласно ИСВ, так как окружающая местность сложна для передвижения и не предлагает никаких важных логистических маршрутов.

07:06 "Очень Сложная и Успешная Операция" - Украина Сообщает о Освобождении в Харьковской ОбластиВоенная разведка Украины сообщает о освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области близ российской границы как "результат исключительно сложной и успешной операции". "Украинская военная разведка систематически очистила станцию, последовательно вступая в контакт с врагом в плотно застроенных структурах. В некоторых случаях украинские спецподразделения сражались с врагом в ближнем бою", - говорится в заявлении с сопровождающим видеороликом. Электростанция была "пропагандистской крепостью" и была сильно охраняема профессиональными российскими подразделениями.

06:31 Российские Парламентарии Предлагают Законопроект Против "Сознательной Пропаганды Бесплодия"Российские парламентарии выступают за запрет "пропаганды сознательного бесплодия". "Мы начали рассматривать законопроект, который запретит пропаганду сознательного бесплодия", - объявляет спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в онлайн-медиа. В сущности, речь идет о "запрете идеологии бесплодия". "Большая и заботливая семья - это основа сильного государства", - further объясняет Володин. Россия сталкивается с проблемой старения населения и низкой рождаемости, которая усугубляется военными действиями в Украине.

06:05 Прибытие Будущего Командира Литовской Бригады в Восточную ЕвропуБудущий командир литовской бригады бригадный генерал Кристоф Хубер приземлился в балтийской стране НАТО для своей миссии. Он сейчас готовится к своей роли в 45-й танковой бригаде, согласно объявлению в X немецкой армии. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, которая значительно усилит территориальную и альянсовую оборону через сдерживание. В ответ на враждебные действия России правительство Германии пообещало постоянно разместить боевой отряд в Литве. Планируется сила до 5000 солдат.

05:44 Любек Передает Переделанные Пожарные Машины в УкраинуЛюбек передал переделанные пожарные машины для дальнейшего использования в Украине украинским представителям. Четыре пожарные машины и одна скорая помощь - бывшие пожарные машины добровольной пожарной службы - были переданы в начале недели. "Обычно они продаются на аукционе. Но после просьбы украинской благотворительной организации мы отремонтировали их и теперь можем передать их в Украину, очистив совесть, чтобы они могли быть использованы там", - говорит Хеннинг Виттен, глава отдела техники в профессиональной пожарной службе Любека.

04:45 Писториус устанавливает крайний срок для модернизации немецкой армии до 2029 годаМинистр обороны Борис Писториус подчеркивает необходимость оснащения немецкой армии. К 2029 году, как прогнозируется, Россия завершит свою военную перестройку и может быть в состоянии нанести военный удар по территории НАТО, отмечает политик от СДПГ в связи с войной России против Украины. "Вот почему так важно адаптироваться к этой угрозе со скоростью света", - объясняет он во время визита в 36-й полк армейской авиации "Кургессен" немецкой армии в Фритцаре, северном Гессене.

03:13 Россия полагается на экспорт газа для масштабных военных расходовНесмотря на западные санкции, Россия рассчитывает на высокие доходы от нефти и газа для своего бюджета на 2025 год. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительства в Москве, что государственные доходы должны вырасти на 12% до 40,3 триллиона рублей (около 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах превысит две трети. Согласно сообщениям СМИ, будущий бюджет также приоритетно учитывает войну против Украины и значительное производство вооружений. Bloomberg сообщает из Москвы, что на военные цели выделено 13,2 триллиона рублей. В целом, 40% расходов направлены на оборону и внутреннюю безопасность - больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику.

02:10 Российский парламент упрощает криминальную вербовку для войны в УкраинеРоссийский парламент принял законопроект, позволяющий армии вербовать подозреваемых в преступлениях для наступления в Украине. Согласно принятому Государственной думой проекту закона, даже подозреваемые, еще не осужденные, могут записываться. Если они будут награждены или ранены в бою, то обвинения против них будут сняты. Этот законопроект теперь ждет утверждения от верхней палаты и президента Владимира Путина.

01:05 Баэрбок выдвигает условия для разрешения украинского конфликтаМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баэрбок обозначила условия для возможных мирных переговоров по прекращению вторжения России в Украину. "Мир предполагает сохранение Украины свободной и независимой нацией. Это означает гарантии безопасности", - заявила политик от "Зеленых" на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду сбалансированный и долговременный мир", - подчеркнула Баэрбок. Она добавила, "Когда мы говорим о мире для Украины, это означает, что она может быть уверена в том, что окончание боевых действий не означает начало нового раунда подготовки в России". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть сбалансированным и долговременным.

00:21 Блинкен обвиняет Китай и Иран в поддержке России в украинском конфликтеГоссекретарь США Энтони Блинкен призвал к более решительным действиям против партнеров России в украинской войне на заседании Совета безопасности ООН. "Самый эффективный способ - это прекратить поддержку Путина", - сказал Блинкен во время высокоуровневого заседания Совета безопасности ООН на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также призвал к справедливому миру, соответствующему принципам Устава ООН. В частности, Блинкен указал на поддержку России со стороны Северной Кореи и Ирана.

23:45 Китай призывает к ускорению мирных переговоров по Украине в Совете безопасности ООНМинистр иностранных дел Китая Ван И призвал Совет безопасности ООН ускорить мирные переговоры по Украине. "Первоочередная задача - сдержать расширение зоны конфликта, предотвратить эскалацию конфликта и избежать провокаций со стороны любой стороны", - сказал Ван на высокоуровневом заседании совета, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Ван также подчеркнул нейтралитет Китая. "Китай не инициировал украинский кризис и не участвует в нем", - сказал он. Критики обвиняют Пекин в оказании помощи России в invasions of Ukraine, among other things, through the provision of weapons components.

23:09 Зеленский отвергает переговоры с Россией как решение украинского конфликтаПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает глубокое сомнение в переговорах с Россией для прекращения текущего конфликта против своей страны. Россия совершает международное преступление, говорит Зеленский, имея в виду президента России Владимира Путина во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому этот конфликт не исчезнет. Поэтому этот конфликт не может быть урегулирован переговорами", - говорит Зеленский. Он добавляет, "Нужны действия".

10:00 вечера Трамп о конфликте в Украине: "Пришло время вывести войска" Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп призывает США выйти из украинского конфликта. Он критикует Джо Байдена и Камалу Харрис, своих соперников по президентской кампании, за вовлечение США в конфликт на митинге в Джорджии. "Они не могут вывести нас оттуда сейчас. Они просто не могут", - заявляет Трамп. Он утверждает, что под его руководством США могли бы в конечном итоге выйти из конфликта: "Я справлюсь с этим. Я договорюсь об этом. Я выведу нас. Нам нужно уходить".

10:00 вечера Источники: США направляют новую военную помощь УкраинеСообщается, что США направляют новую военную помощь Украине, оцениваемую примерно в 375 миллионов долларов. Пакет включает в себя среднеразрядные кластерные бомбы, различные ракеты, artillery and armored vehicles, по данным источников в правительстве США. Официальное подтверждение помощи ожидается завтра. Эта последняя партия является одной из самых крупных, недавно санкционированных. Для ускорения поставок будут использоваться weapons from U.S. stockpiles. Эта последняя поставка увеличивает совокупную военную помощь США Украине с начала российского вторжения в 2022 году до более чем 56,2 миллиарда долларов.

