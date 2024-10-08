В своем дебюте в зале суда рядом с Трампом Маск изображает демократов как потенциальных противников.

"Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать, ладно? Пригласите всех, даже тех, кого вы знаете не так хорошо, и помогите им зарегистрироваться тоже. Осталось всего два дня, чтобы зарегистрироваться в Джорджии и Аризоне. Да, всего 48 часов. Отправьте им сообщение прямо сейчас, а затем убедитесь, что они действительно проголосуют. Если они не сделают этого, это будет последняя избирательная кампания, обещаю вам," - заявил Маск на митинге Трампа в Батлере, Пенсильвания. "Если они не сделают этого, это мое предсказание."

Выступление Маска напоминало предупреждения, которые часто звучат от сторонников вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена в отношении Трампа. Интересно, что это был Трамп, обращавшийся к толпе перед беспорядками в Капитолии США 6 января 2021 года, который оставался бездействующим более трех часов, пока происходил хаос.

Маск, CEO X и известный сторонник Трампа, воспользовался своим выступлением, чтобы заявить, что президентская гонка 2024 года будет такой, как никогда прежде, и что противники Трампа стремятся ограничить свободу слова, использовать законы о оружии как оружие и подавлять право на голосование.

Маск поддержал Трампа летом и помог создать супер-PAC, который уже потратил миллионы на президентскую кампанию. Он представил мрачное будущее, если Трамп проиграет, подчеркнув, что сохранение свободы слова в Америке и самой Конституции зависит от победы Трампа.

Комментарии Маска отклонились от основной темы митинга Трампа в Батлере, месте попытки убийства Трампа летом. Во время своего первого визита после этого Трамп признал инцидент и почтили память Кори Контемпоре, пожарного, который был смертельно ранен на митинге. Трамп также выразил благодарность Службе безопасности за их защиту.

"Ровно 12 недель назад этим вечером, на этой же земле, холоднокровный убийца пытался замолчать меня и движение," - сказал Трамп.

В программе выступлений было больше звезд, чем на обычных митингах Трампа, с участием сенатора от Огайо ДжиДжи Вэнса, Эрика Трампа, со-координатора Республиканского национального комитета и невестки Лары Трампа, и консервативного активиста Скотта Преслера перед Трампом. Во время минуты молчания в память о жертвах предыдущего митинга Трампа в Батлере оперный певец Кристофер Маккьо исполнил "Аве Мария".

На протяжении всего митинга Трамп заявлял, что его сторонники заслуживают правительство, не тронутое лоббистами и особыми интересами, чего его противники активно препятствовали.

"За последние восемь лет те, кто хотел помешать нашему прогрессу, клеветали на меня, импичментировали меня, обвиняли меня, пытались удалить меня с избирательных бюллетеней - и кто знает, может, даже пытались убить меня?" - заявил Трамп. "Но я никогда не переставал бороться за вас и никогда не перестану."

После попытки убийства на своем гольф-клубе в Флориде Трамп обвинил Байдена и Харрис в подстрекательстве ко второму нападению и заявил: "Их риторика заставляет меня быть мишенью."

Полиция все еще расследует мотивы подозреваемых в обоих попытках убийства, и нет никаких доказательств причастности политических оппонентов Трампа к какому-либо участию в этих инцидентах. В этом сообщении также принимали участие Кейт Салливан и Шания Шелтон из CNN.

В свете заявлений Маска внимание сосредоточилось на важности голосования на предстоящих выборах, с опасениями по поводу возможных попыток ограничить свободу слова и подавить право на голосование. Маск поддержал кампанию Трампа и предупредил о серьезных последствиях, если Трамп проиграет, подчеркивая роль политики в формировании этих вопросов.

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