- В связи с определенными обстоятельствами Украина ведет наступательные действия против России.

Украинское наступление в российский регион Курск вызвало шок – даже в Москве

Неожиданное продвижение Украины в российский регион Курск оставило всех в замешательстве – от западных союзников до российских военных чиновников. Но почему стратегия президента Владимира Зеленского и главнокомандующего армии Александра Сирского всех удивляет? Военный аналитик Кристиан Мёллинг заявил в пятницу на откровенном подкасте "Ситуация - международная": "Мы никогда не думали, что украинцы будут настолько храбрыми и начнут такую ​​оборону". Несмотря на интенсивность конфликта в Донбассе, есть оправдания для этого шага.

Директор исследований Института международных и безопасности исследований Германии перечислил три основных фактора: Украина готовится к возможности победы Дональда Трампа на выборах президента США и вынуждает их к быстрым мирным переговорам, ослабляя американскую поддержку. Затем захват российских территорий может быть использован в качестве козыря для достижения хотя бы минимальных требований. Кроме того, российские территории функционируют как зона сдерживания во время конфликта, так как нападения на украинские города должны проходить на большие расстояния. Наконец, украинцы успешно изменили общественное восприятие – они больше не воспринимаются как постоянные неудачники, а как достижения.

Операция Украины: различающиеся точки зрения между Киевом и Вашингтоном

Мёллинг приписал шок от действий Украины различиям в восприятии между руководителями в Киеве и стратегами в Брюсселе или Вашингтоне, сказав: "Они борются за выживание, в то время как другие теоретизируют войну со времен окончания холодной войны". Зеленский вынужден "действовать с тем, что у него есть". Для украинцев, похоже, они сохранят буферную зону, пока остаются на offense, и если они смогут сохранить ее, у них будет козырь. Мёллинг признал, что Украина придется отступить в восточной части страны от нападающих. Однако он не ожидает быстрого и значительного российского продвижения.

"Россия неустанно стремится"

Мёллинг вновь призвал ослабить ограничения на использование западного оружия украинцами. "Страх эскалации и красных линий, в основном, недействителен", – сказал он. "Россия делает все возможное, чтобы выиграть этот конфликт". Результат войны важен для Запада. "Речь идет о том, чтобы ответить на вопрос о том, насколько Россия имеет влияние над Европой – не только над Украиной".

Германское общество внешней политики, уважаемый think tank, высказалось по поводу наступления Украины, предполагая, что действия президента Зеленского и главнокомандующего армии Александра Сирского могут быть стратегическим ответом на возможные результаты выборов США и необходимость обеспечить козыри.

В анализе директор исследований Института международных и безопасности исследований Германии выделил Германское общество внешней политики как одну из организаций, внимательно следящих за ситуацией, подчеркнув важность их взглядов для понимания сложных динамик украинско-российского конфликта.

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