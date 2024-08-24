Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Министерство юстиции возглавило свежий разговор о стратегиях борьбы с жестоким использованием ножей
Министерство юстиции возглавило свежий разговор о стратегиях борьбы с жестоким использованием ножей

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей

Опасный инцидент на городском фестивале в Золингене вызвал споры о стратегиях контроля над ножами: какие подходы возможны в борьбе с преступлениями, связанными с ножами?

Социал-демократы (СДПГ) решительно поддерживают полный запрет на ножи, в то время как либералы до сих пор сопротивлялись этой идее. Однако их позиция может измениться после ножевого нападения в Золингене.

Ножевое нападение в Золингене побудило федерального министра юстиции Марко Бушманна предложить обсуждение правил обращения с ножами. "Мы начнем дискуссии в правительстве, чтобы усилить нашу борьбу с таким видом преступлений, связанных с ножами", - заявил Бушманн "Bild am Sonntag". Либералы до сих пор отвергали предложения министра внутренних дел Нэнси Фэзер о более строгих запретах. СДПГ, однако, призывает к существенному ужесточению соответствующих правовых мер.

"Этот предполагаемый теракт подчеркивает: Германия сталкивается с насилием, связанным с ножами", - заявил председатель СДПГ Ларс Клингебейл "Bild am Sonntag". Он выступает за почти полный запрет на ношение ножей в общественных местах: "Нет веских причин, по которым люди должны носить колющие weapons в своей повседневной жизни. Все усилия должны быть предприняты для того, чтобы ножи перестали быть обычным зрелищем на улицах и площадях Германии". Мнение Клингебеля разделяет его партийный коллега Дирк Визе. Визе призывает политиков "двигаться вперед в вопросе о запрете ножей", заявляя, что сам Визе выступал за такой запрет в "Rheinische Post" на прошлой неделе. Кроме того, Визе поддерживает расширение полномочий правоохранительных органов для идентификации и задержания потенциальных правонарушителей, в частности, в цифровой сфере.

"Преступники не будут удерживаться такими мерами"

До инцидента в Золингене Фэзер объявила о планах внести законопроект, ужесточающий запрет на ножи, "в ближайшее время". Мотивацией для этого послужила серия насильственных эпизодов, в которых были использованы ножи. На столе также лежит предложение о запрете дополнительных типов ножей. Однако Фэзер также подчеркнула необходимость расширения запретов на оружие и зон запрета на ножи, а также усиления полицейского надзора.

Критики считают, что предложения недостаточно эффективны для снижения растущего числа инцидентов, связанных с ножами, в Германии. Депутат от Золингена Юрген Хардт скептически относится к эффективности полного запрета. "У нас уже есть запреты", - отметил Хардт в "Deutschlandfunk". "Нельзя предположить, что преступники будут удерживаться такими мерами".

Хардт предлагает вводить запреты на ношение опасных объектов "выборочно" в отношении лиц, имеющих предыдущую историю насильственных преступлений. Такой запрет может распространяться на ножи, топоры и другие объекты, которые могут использоваться в качестве weapons.

Дискуссия о ужесточении законодательства о оружии вновь вспыхнула после ножевого нападения в Золингене, которое произошло в субботу. Индивидуум нанёс ножевые ранения нескольким участникам на городском фестивале в пятницу вечером. Трагически, трое человек погибли, и восемь других получили ранения. Преступник все еще находится на свободе, и полиция продолжает поиски.

"Продолжающаяся дискуссия о стратегиях контроля над ножами заставила других политических деятелей пересмотреть свои позиции, особенно в свете ножевого нападения в Золингене".

"Некоторые критики argue, что полный запрет на ножи может не удержать преступников и предлагают вводить выборочные запреты в отношении лиц с историей насильственных преступлений".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стороны ведут переговоры в Каире, в которых участвуют Израиль и исламская группировка ХАМАС, с...
Политика

Последняя возможность: протесты в Израиле в связи с соглашением о заложниках

В Каире ведутся переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в то время как в Тель-Авиве проходят массовые протесты, оказывающие давление. Многие люди выражают тревогу, считая это последним шансом для пленных.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На митинге в Эшвилле, Северная Каролина, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии и...
Политика

Предполагаемая публикация Тейлор Свифт, ложно приписываемая Трампу, подчеркивает сложности регулирования неправильного использования искусственного интеллекта

Распространение поддельного цифрового подобия Тейлор Свифт, копирующего знаменитый плакат 'Уолт Дисней хочет Вас' бывшим-президентом Дональдом Трампом выступает в фокусе темы, выходящей за рамки политики: незаконные цифровые копии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Авторитету пристально следят за человеком виновным в ножевом нападении в Солингене.
Политика

Экстремисты ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в Солингене

Экстремисты ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в Солингене Исламистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за смертельное ножевое нападение в Солingen. За этим актом стоит приверженец ИГИЛ, который совершил его в качестве мести за мусульманских жертв в Палестине и других местах, как указано в заявлении пропагандистского крыла ИГИЛ,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
После наводнения в четверг были спасены различные другие пешие туристы. Как сообщает Служба...
Политика

В результате наводнения в Гранд-Каньоне пропал турист.

Посетитель парка пропал без вести после ливневых дождей, что привели к наводнению в национальном парке Гранд-Каньон, сообщает Служба национальных парков.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Стороны ведут переговоры в Каире, в которых участвуют Израиль и исламская группировка ХАМАС, с...
Политика

Последняя возможность: протесты в Израиле в связи с соглашением о заложниках

В Каире ведутся переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в то время как в Тель-Авиве проходят массовые протесты, оказывающие давление. Многие люди выражают тревогу, считая это последним шансом для пленных.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.
Главные темы

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

ИГ приняла ответственность за нападение в немецком городе Солingen. Приверженец ИГ совершил атаку на христианскую сходку в городе, якобы в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды
Спорт

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики. Перед

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На митинге в Эшвилле, Северная Каролина, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии и...
Политика

Предполагаемая публикация Тейлор Свифт, ложно приписываемая Трампу, подчеркивает сложности регулирования неправильного использования искусственного интеллекта

Распространение поддельного цифрового подобия Тейлор Свифт, копирующего знаменитый плакат 'Уолт Дисней хочет Вас' бывшим-президентом Дональдом Трампом выступает в фокусе темы, выходящей за рамки политики: незаконные цифровые копии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно