В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей

Опасный инцидент на городском фестивале в Золингене вызвал споры о стратегиях контроля над ножами: какие подходы возможны в борьбе с преступлениями, связанными с ножами?

Социал-демократы (СДПГ) решительно поддерживают полный запрет на ножи, в то время как либералы до сих пор сопротивлялись этой идее. Однако их позиция может измениться после ножевого нападения в Золингене.

Ножевое нападение в Золингене побудило федерального министра юстиции Марко Бушманна предложить обсуждение правил обращения с ножами. "Мы начнем дискуссии в правительстве, чтобы усилить нашу борьбу с таким видом преступлений, связанных с ножами", - заявил Бушманн "Bild am Sonntag". Либералы до сих пор отвергали предложения министра внутренних дел Нэнси Фэзер о более строгих запретах. СДПГ, однако, призывает к существенному ужесточению соответствующих правовых мер.

"Этот предполагаемый теракт подчеркивает: Германия сталкивается с насилием, связанным с ножами", - заявил председатель СДПГ Ларс Клингебейл "Bild am Sonntag". Он выступает за почти полный запрет на ношение ножей в общественных местах: "Нет веских причин, по которым люди должны носить колющие weapons в своей повседневной жизни. Все усилия должны быть предприняты для того, чтобы ножи перестали быть обычным зрелищем на улицах и площадях Германии". Мнение Клингебеля разделяет его партийный коллега Дирк Визе. Визе призывает политиков "двигаться вперед в вопросе о запрете ножей", заявляя, что сам Визе выступал за такой запрет в "Rheinische Post" на прошлой неделе. Кроме того, Визе поддерживает расширение полномочий правоохранительных органов для идентификации и задержания потенциальных правонарушителей, в частности, в цифровой сфере.

"Преступники не будут удерживаться такими мерами"

До инцидента в Золингене Фэзер объявила о планах внести законопроект, ужесточающий запрет на ножи, "в ближайшее время". Мотивацией для этого послужила серия насильственных эпизодов, в которых были использованы ножи. На столе также лежит предложение о запрете дополнительных типов ножей. Однако Фэзер также подчеркнула необходимость расширения запретов на оружие и зон запрета на ножи, а также усиления полицейского надзора.

Критики считают, что предложения недостаточно эффективны для снижения растущего числа инцидентов, связанных с ножами, в Германии. Депутат от Золингена Юрген Хардт скептически относится к эффективности полного запрета. "У нас уже есть запреты", - отметил Хардт в "Deutschlandfunk". "Нельзя предположить, что преступники будут удерживаться такими мерами".

Хардт предлагает вводить запреты на ношение опасных объектов "выборочно" в отношении лиц, имеющих предыдущую историю насильственных преступлений. Такой запрет может распространяться на ножи, топоры и другие объекты, которые могут использоваться в качестве weapons.

Дискуссия о ужесточении законодательства о оружии вновь вспыхнула после ножевого нападения в Золингене, которое произошло в субботу. Индивидуум нанёс ножевые ранения нескольким участникам на городском фестивале в пятницу вечером. Трагически, трое человек погибли, и восемь других получили ранения. Преступник все еще находится на свободе, и полиция продолжает поиски.

"Продолжающаяся дискуссия о стратегиях контроля над ножами заставила других политических деятелей пересмотреть свои позиции, особенно в свете ножевого нападения в Золингене".

"Некоторые критики argue, что полный запрет на ножи может не удержать преступников и предлагают вводить выборочные запреты в отношении лиц с историей насильственных преступлений".

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